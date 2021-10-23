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بالصور|أوروبا

"أمل الصغيرة" تختتم جولتها الأوروبية

23/10/2021

تختتم "أمل الصغيرة" تلك الدمية الخشبية، التي تمثل طفلة سورية لاجئة، جولتها الأوروبية التي بلغت 8 آلاف كيلومتر واستغرقت 3 أشهر في بريطانيا التي وصلتها أمس، بعد أن طافت خلالها بدول أوروبية أخرى (فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان) منذ انطلاقها من مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا في يوليو/تموز الماضي.

وتهدف الجولة إلى أن تحمل بصيصا من الأمل لآلاف الأطفال اللاجئين الذين عانوا التشرد جراء الصراعات والحروب في بلادهم، حيث تحمل الدمية عبارة "لا تنسونا" شعارا لها لتذكير العالم بمحنة أطفال لاجئين ومهاجرين انفصلوا عن عائلاتهم أو تاهوا عنها، وقطعوا رحلة لجوء بالغة  القسوة والخطورة والمعاناة.

 

الدمية "أمل" خلال جولتها جنوب شرق لندن (غيتي)
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"أمل الصغيرة" تستكشف الخضراوات المعروضة بأحد الأسواق البريطانية (غيتي)
جمهور من المارة وأطفال المدارس يرحبون بـ "أمل" ويتبعونها في مسيرتها (الأوروبية)
الدمية بميناء فولكستون على القناة الإنجليزية في كينت جنوب شرق إنجلترا بعد أن قطعت بحر المانش الذي عبره عشرات آلاف طالبي اللجوء الفارون من الصراعات والحروب والخوف من الملاحقة والاعتقال (رويترز)
"أمل الصغيرة" لدى مرورها بالعاصمة الفرنسية حيث جرى إعداد وقفة لها في ساحة حقوق الإنسان بالقرب من برج إيفل (الأوروبية)
يبلغ طول الدمية 3.5 أمتار وصُممت لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأطفال السوريون اللاجئون بالعالم (رويترز)
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إطلاق مجموعة من الحمام خلال مرور "أمل" بباريس في رمزية للتفاؤل بحلول السلام وانتهاء المعاناة (الأناضول)
"أمل" تتوسط أعلام دول العالم المرفوعة أمام مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا (رويترز)
الدمية مصنوعة من قضبان خشبية وألياف الكربون ويحركها بالتناوب 11 شخصا اثنان منهم لاجئان سابقان للتحكم في ساقيها وذراعيها وملامح وجهها (الأوروبية)
الدمية العملاقة صنعتها شركة "هاندسبرينغ بوبيت" الجنوب أفريقية وأنجزها مؤسساها باسل جونز وأدريان كوهلر رغم أنهما خرجا إلى التقاعد (الأوروبية)
خلال جولة للدمية في أزقة وسط مدينة نابولي القديمة بإيطاليا (الأوروبية)
ترى مبادرة "مسيرة" أن العمل الفني الذي يشمل جولة "أمل" ويقدم للناس بالأماكن العامة يعد واحدا من أكثرها ابتكارا وشجاعة (الأوروبية)
اليونان المحطة الثانية لـ "أمل الصغيرة" بعد خروجها من تركيا في جولتها الأوروبية وكأنها تتعقب محطات اللجوء التي مر ويمر بها اللاجئون السوريون (الأوروبية)
"أمل الصغيرة" لدى انطلاق مبادرة المسيرة الفنية بمدينة غازي عنتاب عنتاب التركية في 27 يوليو/تموز الماضي للتوعية بمعاناة الأطفال اللاجئين الذي انفصل الكثير منهم عن عائلاتهم أو تاهوا (الأوروبية)
.. ويظل أمل اللاجئين أن تترجم الجولة الرمزية لبرامج عملية ميدانية وأن تمتد لهم يد العون لانتشالهم من بؤس أوضاعهم بمحطات اللجوء (الأوروبية)
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