"أمل الصغيرة" تختتم جولتها الأوروبية

تختتم "أمل الصغيرة" تلك الدمية الخشبية، التي تمثل طفلة سورية لاجئة، جولتها الأوروبية التي بلغت 8 آلاف كيلومتر واستغرقت 3 أشهر في بريطانيا التي وصلتها أمس، بعد أن طافت خلالها بدول أوروبية أخرى (فرنسا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان) منذ انطلاقها من مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا في يوليو/تموز الماضي.

وتهدف الجولة إلى أن تحمل بصيصا من الأمل لآلاف الأطفال اللاجئين الذين عانوا التشرد جراء الصراعات والحروب في بلادهم، حيث تحمل الدمية عبارة "لا تنسونا" شعارا لها لتذكير العالم بمحنة أطفال لاجئين ومهاجرين انفصلوا عن عائلاتهم أو تاهوا عنها، وقطعوا رحلة لجوء بالغة القسوة والخطورة والمعاناة.