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بالصور|سودان

فيضانات الحشود تهدد السودان بالفوضى

19/10/2021

يواصل أنصار تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة، وتوافد الآلاف من مدن ومناطق سودانية مختلفة للمشاركة في الاعتصام، مصطحبين معهم إمداداتهم الغذائية من خراف وجمال.

في المقابل، بدأت "قوى الحرية والتغيير" ولجان المقاومة الشعبية؛ التعبئةَ والحشد استعدادا للخروج في "مظاهرة مليونية" بعد غد الخميس، دعما لـ"الانتقال الديمقراطي" والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين. وشددت المجموعات في بيانات لها على أهمية تحقيق العدالة في البلاد، والإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران 2019، التي راح ضحيتها المئات أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وما بين الحشد القائم والحشد القادم المضاد الذي يجري التحضير له؛ تتصاعد المخاوف من المجهول، أو جر البلاد إلى منزلق خطير ومواجهات بين الطرفين لا تحمد عقباها.

 

الاعتصامات تتواصل أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الرابع على التوالي (الأوروبية)
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آلاف المعتصمين يتظاهرون خارج القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية للمطالبة بحل الحكومة بسبب تردي الأوضاع المعيشية (الأناضول)
أحد اللافتات التي رفعها المعتصمون تقول "مخطئ من يظن أن صوت الخديعة يعلو على صوت الشريعة" (الأناضول)
متظاهرون يلوحون بالعصي والسيوف لدى توجههم إلى منطقة الاعتصام في الخرطوم (الأوروبية)
..وآخرون يلوحون بأغصان الأشجار (الأوروبية)
متظاهرون أتوا من شرق السودان للمشاركة بالاعتصام أمام القصر الجمهوري في الخرطوم (الأوروبية)
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متظاهرون وفدوا إلى الخرطوم ولم ينسوا أن يصطحبوا معهم جمالا لذبحها طعاما للمعتصمين (الأناضول)
أعداد كبيرة منن المعتصمين وفدوا من خارج الخرطوم، بينهم أنصار جماعات متمردة وأحزاب سياسية تدعم الجيش السوداني (الأوروبية)
وجه نسائي مشارك في الاعتصام (الأوروبية)
عروض "الوازا" وجدت لها مكانا في الاعتصام، و"الوازا" هي أبواق مصنوعة من نوع خاص من نبات القرع (البُخس) يطلقون عليه "أقو" وهو مخروطي الشكل، وينمو بأحجام وأطوال مختلفة، واشتهرت قبيلة "البرتا" -وهي إحدى قبائل النيل الأزرق- بهذا النوع من العروض الفلكلورية (الأناضول)
المتظاهرون يطالبون بحل حكومة عبد الله حمدوك، من أجل "إعادة الثورة" وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة (الأناضول)
مشاركة شبابية في الاعتصام (الأناضول)
"ونسة" نسائية أمام خيمات الاعتصام، حيث يدور الحديث حول المطالب بتوسيع قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وتحسين الأوضاع المعيشية، واستعادة الثورة من مختطفيها و إكمال هياكل الفترة الانتقالية من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء وكل المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية (الأناضول)
الالتزام بارتداء الكمامات اختياري خلال الاعتصام (الأناضول)
معتصمون يستندون إلى جدار رفعوا عليه لافتة تندد بحمدوك ومن أتوا به الى المنصب (الأناضول)
قادة المحتجين أمام القصر الجمهوري يؤكدون أنهم يعتزمون مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم (الأوروبية)
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