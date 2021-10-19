فيضانات الحشود تهدد السودان بالفوضى

يواصل أنصار تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة، وتوافد الآلاف من مدن ومناطق سودانية مختلفة للمشاركة في الاعتصام، مصطحبين معهم إمداداتهم الغذائية من خراف وجمال.

في المقابل، بدأت "قوى الحرية والتغيير" ولجان المقاومة الشعبية؛ التعبئةَ والحشد استعدادا للخروج في "مظاهرة مليونية" بعد غد الخميس، دعما لـ"الانتقال الديمقراطي" والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين. وشددت المجموعات في بيانات لها على أهمية تحقيق العدالة في البلاد، والإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران 2019، التي راح ضحيتها المئات أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وما بين الحشد القائم والحشد القادم المضاد الذي يجري التحضير له؛ تتصاعد المخاوف من المجهول، أو جر البلاد إلى منزلق خطير ومواجهات بين الطرفين لا تحمد عقباها.