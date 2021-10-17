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قوافل مساعدات وحملات تطوعية.. تكاتف عماني لتطويق أضرار إعصار شاهين

خلف إعصار "شاهين" الذي ضرب عددا من ولايات سلطنة عمان، خسائر بشرية وأضرار مادية، وحالة غير طبيعية من التكاتف بين العمانيين والجاليات المقيمة.

محمد السيد
17/10/2021

الحالة المدارية "شاهين" التي ضربت عددا من ولايات سلطنة عمان، وخلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية، خلقت أيضا حالة غير طبيعية من التكاتف بين العمانيين والجاليات المقيمة، الذين أطلقوا على مدى الأيام الماضية قوافل مساعدات وحملات تطوعية من كافة الولايات لدعم المنكوبين وتطويق الأضرار.

الفرق التطوعية التي شارك فيها رياضيون بارزون وشخصيات عامة، شكلت مجموعات تتوزع بين المنازل في المناطق المتأثرة لتنظيفها وإزالة العوالق الترابية ومخلفات دخول المياه إليها، في وقت تجاوزت فيه قيمة المساعدات العينية 30 مليون ريال عماني (77.92 مليون دورلار) للمتضررين.

المياه المتراكمة أعاقت عمليات الإغاثة في ولاية المصنعة (الجزيرة)
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تضرر أكثر من 67 ألف وحدة سكنية جراء الإعصار (الجزيرة)
تضرر كبير لأشجار النخيل في ولاية السويق جراء إعصار شاهين (الجزيرة)
أكثر من 15 ألف متطوع يساهمون في تطويق أضرار الإعصار (الجزيرة)
الحارس العماني الدولي علي الحبسي يشارك في إحدى حملات التطوع لدعم المتضررين (الجزيرة)
العمانيون تركوا سياراتهم للغرق ونجوا بأروحهم (الجزيرة)
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العمانيون والمقيمون بذلوا جهودا كبيرة لتسريب المياه من الشوارع (الجزيرة)
أضرار بالغة في أحد المجمعات التجارية بولاية السويق (الجزيرة)
الحالة المدارية "شاهين" خلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية كبيرة (الجزيرة)

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