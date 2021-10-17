الحالة المدارية "شاهين" التي ضربت عددا من ولايات سلطنة عمان، وخلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية، خلقت أيضا حالة غير طبيعية من التكاتف بين العمانيين والجاليات المقيمة، الذين أطلقوا على مدى الأيام الماضية قوافل مساعدات وحملات تطوعية من كافة الولايات لدعم المنكوبين وتطويق الأضرار.

الفرق التطوعية التي شارك فيها رياضيون بارزون وشخصيات عامة، شكلت مجموعات تتوزع بين المنازل في المناطق المتأثرة لتنظيفها وإزالة العوالق الترابية ومخلفات دخول المياه إليها، في وقت تجاوزت فيه قيمة المساعدات العينية 30 مليون ريال عماني (77.92 مليون دورلار) للمتضررين.