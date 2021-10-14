يوم دامٍ في بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت الخميس اشتباكات مسلحة تخللها تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية، قتل خلالها 6 أشخاص وأُصيب 33 آخرون على الأقل، وأجبرت سكان المنطقة على النزوح من منازلهم في منطقة الطيونة، وسط مخاوف من تصعيد الموقف، وجاءت الاشتباكات تزامناً مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني الإقفال العام الجمعة حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات، كما قرر وزير التعليم إغلاق كافة المدارس والمهنيات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة الجمعة أيضا للغرض نفسه.