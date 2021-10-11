مظاهرات في بولندا ضد الـ"بوليكسيت"

تصاعدت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن قضايا قانونية وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في بولندا يضع بعض القوانين الأوروبية في مرتبة أدنى من الدستور البولندي وهو ما يعدّ مخالفة لمعاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأثار ذلك مخاوف البولنديين من إمكانية خروج بلادهم من الاتحاد، فخرج آلاف منهم في مظاهرات حاشدة أمس الأحد في مختلف أنحاء بولندا منددين بحكم المحكمة ومطالبين ببقاء بلدهم ضمن الاتحاد، رافضين بشدة مقدمات الـ"بوليكسيت"، وهي التسمية التي أطلقت على إمكانية خروج بولندا من التكتل الأوروبي.