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بالصور|بولندا

مظاهرات في بولندا ضد الـ"بوليكسيت"

11/10/2021

تصاعدت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن قضايا قانونية وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في بولندا يضع بعض القوانين الأوروبية في مرتبة أدنى من الدستور البولندي وهو ما يعدّ مخالفة لمعاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأثار ذلك مخاوف البولنديين من إمكانية خروج بلادهم من الاتحاد، فخرج آلاف منهم في مظاهرات حاشدة أمس الأحد في مختلف أنحاء بولندا منددين بحكم المحكمة ومطالبين ببقاء بلدهم ضمن الاتحاد، رافضين بشدة مقدمات الـ"بوليكسيت"، وهي التسمية التي أطلقت على إمكانية خروج بولندا من التكتل الأوروبي.

متظاهرات يرتدين ثيابا حمراء خلال مسيرة في العاصمة البولندية وارسو تدعو لاستمرار عضوية البلاد في الاتحاد (رويترز)
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حشد من المتظاهرين يتجمع في ساحة القلعة بوارسو (الأوروبية)
الرئيس البولندي السابق ليخ فاليسا يتحدث إلى المشاركين في مسيرة في غدانسك لدعم عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المشاركون في المسيرة يرون أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في بولندا بأولوية الدستور على قانون الاتحاد الأوروبي سيقوّض أحد المبادئ الرئيسة للتكامل الأوروبي ويمهد لخروج بلادهم من الاتحاد (رويترز)
متظاهرون مؤيدون لأوروبا يتجمعون في حي بلاك زامكوي بمدينة وارسو القديمة حاملين لافتة كتب عليها: نحب أوروبا (غيتي)
تسبب قرار المحكمة الدستورية البولندية في تفاقم الصراع بين المفوضية الأوروبية ووارسو بسبب إصلاح النظام القضائي البولندي (غيتي)
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آلاف المتظاهرين المؤيدين لاستمرار عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي يتجمعون في ميدان سولني بمدينة فروتسواف جنوب غربي بولندا (الأوروبية)
جانب من الشعارات التي رفعها المتظاهرون المدافعون عن بقاء بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي التي انضمت إليه عام 2004 بعد 15 عاما من إسهام حركة "تضامن" في إسقاط النظام الشيوعي (الأوروبية)
متظاهرون يهتفون: نحن أوروبا وسنبقى داخل الاتحاد الأوروبي (رويترز)
متظاهرون من الجنسين (الأوروبية)
المظاهرات تأتي تلبية لدعوة من دونالد توسك الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والزعيم الحالي لـ"المنصة الديمقراطية" أبرز أحزاب المعارضة البولندية (غيتي)
دونالد توسك يتحدث إلى المتظاهرين في وارسو مؤكدا أن "مكان بولندا هو في أوروبا وسنفوز لأننا الأغلبية" (الأوروبية)
ما زالت العضوية في الاتحاد الأوروبي تلقى شعبية واسعة في بولندا وفق استطلاعات الرأي المحلية، إلا أن العلاقة بين وارسو وبروكسل تشهد بعض التوتر منذ وصول حزب "القانون والعدالة" الشعبوي إلى الحكم في عام 2015 (الأوروبية)
متظاهرون في مدينة رزيسزو الواقعة جنوب شرقي بولندا يربطون علم بلادهم بعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
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