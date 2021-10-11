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مظاهرات في بولندا ضد الـ"بوليكسيت"
11/10/2021
تصاعدت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن قضايا قانونية وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في بولندا يضع بعض القوانين الأوروبية في مرتبة أدنى من الدستور البولندي وهو ما يعدّ مخالفة لمعاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأثار ذلك مخاوف البولنديين من إمكانية خروج بلادهم من الاتحاد، فخرج آلاف منهم في مظاهرات حاشدة أمس الأحد في مختلف أنحاء بولندا منددين بحكم المحكمة ومطالبين ببقاء بلدهم ضمن الاتحاد، رافضين بشدة مقدمات الـ"بوليكسيت"، وهي التسمية التي أطلقت على إمكانية خروج بولندا من التكتل الأوروبي.
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