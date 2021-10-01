Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي

بالصور

بالصور|سودان

مظاهرات سودانية تهتف: مدنية مدنية

1/10/2021

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى أمس الخميس مسيرات شعبية حاشدة لدعم التحول الديمقراطي واستكمال مطالب الثورة في البلاد، وحمل مئات المتظاهرين في عدة ميادين بالخرطوم الأعلام الوطنية، وصورا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وردد المشاركون في المسيرات هتافات أبرزها "أوقفوا الشراكة العسكرية-المدنية" و"الحرية والسلام والعدالة" و"الحكومة المدنية خيار الشعب" و"مدنية.. مدنية" و"لا سلطة لغير الشعب"، و"الشعب يريد بناء سودان جديد"، لكن مواجهات اندلعت في الخرطوم بين قوات الأمن ومتظاهرين، وتم اعتقال عدد منهم.

حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا للمطالبة بإنهاء الحكومة الانتقالية العسكرية والمدنية السودانية (الأناضول)
حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا للمطالبة بإنهاء الحكومة الانتقالية العسكرية والمدنية السودانية (الأناضول)
اعلان
المظاهرات نتيجة تصاعد التوترات بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية عقب إعلان الجيش قبل أسبوع إحباط محاولة انقلاب (الأناضول)
المظاهرات نتيجة تصاعد التوترات بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية عقب إعلان الجيش قبل أسبوع إحباط محاولة انقلاب (الأناضول)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون (الأناضول)
جانب من اللافتات التي رفعها المتظاهرون (الأناضول)
المظاهرات جاءت تلبية لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير (التحالف الحاكم) التي أعلنت دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مطالب الثورة (الأناضول)
المظاهرات جاءت تلبية لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير (التحالف الحاكم) التي أعلنت دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مطالب الثورة (الأناضول)
المتظاهرون يرفعون العلم السوداني مرددين هتافات تطالب بتكوين حكم مدني خالص في البلاد، وإنهاء الشراكة العسكرية-المدنية (الأناضول)
المتظاهرون يرفعون العلم السوداني مرددين هتافات تطالب بتكوين حكم مدني خالص في البلاد، وإنهاء الشراكة العسكرية-المدنية (الأناضول)
قطارات نقلت متظاهرين إلى الخرطوم من مدن بينها عطبرة وود مدني (الأناضول)
قطارات نقلت متظاهرين إلى الخرطوم من مدن بينها عطبرة وود مدني (الأناضول)
اعلان
المظاهرات لم تقتصر على العاصمة الخرطوم، وخرجت مظاهرات مشابهة في كسلا وبورتسودان والقضارف (شرق) ودارفور (غرب) وعطبرة (شمال)، إلى جانب مظاهرات متفرقة في مدن وبلدات أخرى (الأناضول)
المظاهرات لم تقتصر على العاصمة الخرطوم، وخرجت مظاهرات مشابهة في كسلا وبورتسودان والقضارف (شرق) ودارفور (غرب) وعطبرة (شمال)، إلى جانب مظاهرات متفرقة في مدن وبلدات أخرى (الأناضول)
متظاهر يلوح بعلامة النصر (الأناضول)
متظاهر يلوح بعلامة النصر (الأناضول)
حضور نسائي لافت في المظاهرات (الأناضول)
حضور نسائي لافت في المظاهرات (الأناضول)
وكالة رويترز قدرت عدد المتظاهرين في الخرطوم بنحو 20 ألفا (الأناضول)
وكالة رويترز قدرت عدد المتظاهرين في الخرطوم بنحو 20 ألفا (الأناضول)
لافتة تذكّر بالقصاص لشهداء الثورة (الأناضول)
لافتة تذكّر بالقصاص لشهداء الثورة (الأناضول)
صور أحد الشهداء مرفوعة من قبل ذويه خلال المظاهرات (الأناضول)
صور أحد الشهداء مرفوعة من قبل ذويه خلال المظاهرات (الأناضول)
جانب من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر لجنة تفكيك النظام السابق واسترداد الأموال العامة (الأناضول)
جانب من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر لجنة تفكيك النظام السابق واسترداد الأموال العامة (الأناضول)
أحد المتظاهرين يشعل النار في حاوية قمامة (الأناضول)
أحد المتظاهرين يشعل النار في حاوية قمامة (الأناضول)
متظاهرون نصبوا حواجز على بعض الطرق وأضرموا النيران في إطارات السيارات (الأناضول)
متظاهرون نصبوا حواجز على بعض الطرق وأضرموا النيران في إطارات السيارات (الأناضول)
قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق متظاهرين تجمعوا في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء في الخرطوم (الأناضول)
قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق متظاهرين تجمعوا في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء في الخرطوم (الأناضول)
أحد الشوارع التي أضرم المتظاهرون فيها النيران بعد تدخل الشرطة (الأناضول)
أحد الشوارع التي أضرم المتظاهرون فيها النيران بعد تدخل الشرطة (الأناضول)
الشعب أقوى والردة مستحيلة.. لافتة وشعار يجمع عليه السودانيون (الأناضول)
الشعب أقوى والردة مستحيلة.. لافتة وشعار يجمع عليه السودانيون (الأناضول)
المزيد من بالصور

تركمانستان تحيي الذكرى 30 لاستقلالها

ثورة بركان جزر الكناري

رفض شعبي لتجميد أميركا أرصدة أفغانستان

احتجاجات نسائية في أفغانستان

الأكثر قراءة
logo

قضية لافارج.. لماذا تورطت شركة فرنسية في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية؟

اكتشاف غرفة داخل كهف جبل طارق بقيت معزولة عن العالم 40 ألف سنة

عثر على الغرفة في كهف &#34;فانغارد&#34; وهي جزء من مجمع كهف &#34;غورام&#34; (موقع حكومة جبل طارق)

أيهما أفضل القهوة الفاتحة أم الداكنة؟

مركز أبحاث أميركي: 4 تكتيكات اتبعها النظام السوري لدعم تنظيم الدولة

مسلحون لتنظيم الدولة في مدينة دير الزور شمالي شرقي سوريا (الجزيرة-أرشيف)