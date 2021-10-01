مظاهرات سودانية تهتف: مدنية مدنية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى أمس الخميس مسيرات شعبية حاشدة لدعم التحول الديمقراطي واستكمال مطالب الثورة في البلاد، وحمل مئات المتظاهرين في عدة ميادين بالخرطوم الأعلام الوطنية، وصورا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وردد المشاركون في المسيرات هتافات أبرزها "أوقفوا الشراكة العسكرية-المدنية" و"الحرية والسلام والعدالة" و"الحكومة المدنية خيار الشعب" و"مدنية.. مدنية" و"لا سلطة لغير الشعب"، و"الشعب يريد بناء سودان جديد"، لكن مواجهات اندلعت في الخرطوم بين قوات الأمن ومتظاهرين، وتم اعتقال عدد منهم.