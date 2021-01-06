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بالصور|كوريا الشمالية

مؤتمر نادر لحزب العمال في كوريا الشمالية

6/1/2021

قبل أسبوعين من تسلم الرئيس الأميركي الديمقراطي المنتخب جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض انطلقت في بيونغ يانغ أعمال "المؤتمر العام الثامن" لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، برئاسة كيم جونغ-أون، في حدث هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، حيث يتوقع أن يشهد إقرار خطط اقتصادية وسياسية جديدة للبلاد.

قرارات المؤتمر ستحدد معالم التوجهات الاقتصادية والسياسية لكوريا الشمالية خلال الأعوام الـ5 المقبلة، كما ستحدد معالم التوجهات السياسية، بما فيها ملف العلاقات مع واشنطن وآفاق النزاع بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي والباليستي.

صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية للاجتماع الثامن لحزب العمال (الأوروبية)
صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية للاجتماع الثامن لحزب العمال (الأوروبية)
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كيم جونغ-أون يلقي كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر الحزب (رويترز)
كيم جونغ-أون يلقي كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر الحزب (رويترز)
انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تراجع اقتصاد البلاد بسبب العقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى جائحة كورونا (الأوروبية)
انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تراجع اقتصاد البلاد بسبب العقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى جائحة كورونا (الأوروبية)
المؤتمر هو الثاني للحزب تحت قيادة الزعيم كيم جونغ-أون الذي تولى السلطة في أواخر عام 2011 بعد وفاة والده كيم جونغ-إيل (رويترز)
المؤتمر هو الثاني للحزب تحت قيادة الزعيم كيم جونغ-أون الذي تولى السلطة في أواخر عام 2011 بعد وفاة والده كيم جونغ-إيل (رويترز)
250 عضوا من قيادة الحزب و4750 مندوبا و200 مراقب يشاركون في المؤتمر (رويترز)
250 عضوا من قيادة الحزب و4750 مندوبا و200 مراقب يشاركون في المؤتمر (رويترز)
قرارات المؤتمر ستحدد معالم التوجهات الاقتصادية والسياسية لكوريا الشمالية خلال الأعوام الـ5 المقبلة، بما فيها ملف العلاقات مع واشنطن وسول وآفاق النزاع بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي والباليستي (الأوروبية)
قرارات المؤتمر ستحدد معالم التوجهات الاقتصادية والسياسية لكوريا الشمالية خلال الأعوام الـ5 المقبلة، بما فيها ملف العلاقات مع واشنطن وسول وآفاق النزاع بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي والباليستي (الأوروبية)
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رغم إقراره بفشل خطته الخمسية الاقتصادية في معظم القطاعات، فإن كيم أكد في كلمته أن بلاده حققت "معجزة" من خلال تعزيز قوتها ومكانتها العالمية منذ الاجتماع الأخير (رويترز)
رغم إقراره بفشل خطته الخمسية الاقتصادية في معظم القطاعات، فإن كيم أكد في كلمته أن بلاده حققت "معجزة" من خلال تعزيز قوتها ومكانتها العالمية منذ الاجتماع الأخير (رويترز)
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت إن المؤتمر الثامن لحزب العمال يستهدف دمج عمل اللجنة المركزية للحزب بشكل كامل تلبية لمطالب العصر الذي ظهرت فيه تطورات جديدة واضطراب عظيم، وإعادة تحديد التوجه الصحيح ومهمة النضال لتحقيق نصر أكبر من "الإنجاز الاشتراكي" واتخاذ إجراءات التحسين الفعالة (رويترز)
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت إن المؤتمر الثامن لحزب العمال يستهدف دمج عمل اللجنة المركزية للحزب بشكل كامل تلبية لمطالب العصر الذي ظهرت فيه تطورات جديدة واضطراب عظيم، وإعادة تحديد التوجه الصحيح ومهمة النضال لتحقيق نصر أكبر من "الإنجاز الاشتراكي" واتخاذ إجراءات التحسين الفعالة (رويترز)
صورة أرشيفية للاحتفالات التي أعقبت اختتام مؤتمر حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم قبل 5 سنوات، حيث كان المؤتمر الأول منذ 36 عاما (رويترز)
صورة أرشيفية للاحتفالات التي أعقبت اختتام مؤتمر حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم قبل 5 سنوات، حيث كان المؤتمر الأول منذ 36 عاما (رويترز)
ضباط الجيش يرددون النشيد الوطني في حفل موسيقي احتفالي بمناسبة نهاية المؤتمر السابع لحزب العمال في بيونغ يانغ عام 2016 (رويترز)
ضباط الجيش يرددون النشيد الوطني في حفل موسيقي احتفالي بمناسبة نهاية المؤتمر السابع لحزب العمال في بيونغ يانغ عام 2016 (رويترز)
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