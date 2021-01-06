مؤتمر نادر لحزب العمال في كوريا الشمالية

قبل أسبوعين من تسلم الرئيس الأميركي الديمقراطي المنتخب جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض انطلقت في بيونغ يانغ أعمال "المؤتمر العام الثامن" لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، برئاسة كيم جونغ-أون، في حدث هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، حيث يتوقع أن يشهد إقرار خطط اقتصادية وسياسية جديدة للبلاد.

قرارات المؤتمر ستحدد معالم التوجهات الاقتصادية والسياسية لكوريا الشمالية خلال الأعوام الـ5 المقبلة، كما ستحدد معالم التوجهات السياسية، بما فيها ملف العلاقات مع واشنطن وآفاق النزاع بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي والباليستي.