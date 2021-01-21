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بالصور|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب ذهب بايدن حضر

20/1/2021

أدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس الأربعاء اليمين الدستورية في حفل تنصيب فريد من نوعه وسط إجراءات أمنية لم تعرفها الولايات المتحدة من قبل في مثل هذه المناسبة، وغياب الحضور الشعبي عن الاحتفال في بلد عصفت فيه أزمات شديدة مع نهاية ولاية دونالد ترامب الذي رفض الإقرار بهزيمته وغاب عن حفل تنصيب خلفه.

وغادر ترامب البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية وأداء  بايدن اليمين، متحدثا بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت 4 سنوات" تمثل "شرف العمر" ، في حين حضر خلفه قداسا جمع ديمقراطيين وجمهوريين. وقال بايدن في خطاب تنصيبه "أعلم أن القوى التي تفرقنا عميقة وحقيقية" مكررا الدعوات إلى "الوحدة".

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجته لدى خروجه من البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجته لدى خروجه من البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة (رويترز)
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للمرة الأخيرة ترامب يستقل مروحية رئاسية في قاعدة "أندروز" المشتركة بواشنطن متوجها إلى محل إقامته في فلوريدا بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض (الأوروبية)
للمرة الأخيرة ترامب يستقل مروحية رئاسية في قاعدة "أندروز" المشتركة بواشنطن متوجها إلى محل إقامته في فلوريدا بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض (الأوروبية)
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وزوجته جيل يتوسطان نائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف (يسار) في طريقهم إلى حفل التنصيب بصحبة السيناتور الديمقراطية إل آر إيمي كلوبوشار والسيناتور الجمهوري روي بلانت (الأوروبية)
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وزوجته جيل يتوسطان نائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف (يسار) في طريقهم إلى حفل التنصيب بصحبة السيناتور الديمقراطية إل آر إيمي كلوبوشار والسيناتور الجمهوري روي بلانت (الأوروبية)
الرئيس المنتخب جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس (الأوروبية)
الرئيس المنتخب جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس (الأوروبية)
كامالا هاريس تؤدي اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأميركي في تاريخ الولايات المتحدة (الفرنسية)
كامالا هاريس تؤدي اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأميركي في تاريخ الولايات المتحدة (الفرنسية)
كبار الشخصيات حضروا حفل التنصيب (الأوروبية)
كبار الشخصيات حضروا حفل التنصيب (الأوروبية)
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بايدن يتحدث أمام الحضور في حفل التنصيب معلنا انتصار الديمقراطية (الأوروبية)
بايدن يتحدث أمام الحضور في حفل التنصيب معلنا انتصار الديمقراطية (الأوروبية)
مايك بنس نائب ترامب حرص على حضور حفل تنصيب ترامب (الفرنسية)
مايك بنس نائب ترامب حرص على حضور حفل تنصيب ترامب (الفرنسية)
بايدن يتلقى التهنئة من الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما (الفرنسية)
بايدن يتلقى التهنئة من الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما (الفرنسية)
الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون وجورج بوش الابن يهنئان بايدن بعد أدائه اليمين (الفرنسية)
الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون وجورج بوش الابن يهنئان بايدن بعد أدائه اليمين (الفرنسية)
جورج بوش الابن يعانق بايدن خلال حفل التنصيب (رويترز)
جورج بوش الابن يعانق بايدن خلال حفل التنصيب (رويترز)
أما ترامب الذي لم يقر بهزيمته فتعمد الغياب عن تنصيب خلفه بايدن وآثر السفر بصحبة زوجته ميلانيا، وقبل حفل التنصيب هبطت الطائرة التي أقلته من واشنطن في مطار بالم بيتش في فلوريدا. وترامب هو أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون (1865-1869) يغيب عن حفل تنصيب خليفته (الفرنسية)
أما ترامب الذي لم يقر بهزيمته فتعمد الغياب عن تنصيب خلفه بايدن وآثر السفر بصحبة زوجته ميلانيا، وقبل حفل التنصيب هبطت الطائرة التي أقلته من واشنطن في مطار بالم بيتش في فلوريدا. وترامب هو أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون (1865-1869) يغيب عن حفل تنصيب خليفته (الفرنسية)
جو بايدن و زوجته جيل يحضران حفل تقديم الهدايا في مبنى الكابيتول (الأوروبية)
جو بايدن و زوجته جيل يحضران حفل تقديم الهدايا في مبنى الكابيتول (الأوروبية)
جيل بايدن تحيي زوجها بعد أن ألقى خطاب تنصيبه (الفرنسية)
جيل بايدن تحيي زوجها بعد أن ألقى خطاب تنصيبه (الفرنسية)
بايدن وزوجته يقفان بينما تغني ليدي غاغا النشيد الوطني الأميركي (غيتي)
بايدن وزوجته يقفان بينما تغني ليدي غاغا النشيد الوطني الأميركي (غيتي)
كامالا هاريس ترتدي فستانا بنفسجيا خلال حفل التنصيب وهو اللون المفضل لديها خلال حملتها الانتخابية (رويترز)
كامالا هاريس ترتدي فستانا بنفسجيا خلال حفل التنصيب وهو اللون المفضل لديها خلال حملتها الانتخابية (رويترز)
صورة عامة لمبنى الكابيتول خلال حفل تنصيب جو بايدن (رويترز)
صورة عامة لمبنى الكابيتول خلال حفل تنصيب جو بايدن (رويترز)
"حقل الأعلام" في ناشونال مول على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول خلال حفل تنصيب بايدن (الفرنسية)
"حقل الأعلام" في ناشونال مول على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول خلال حفل تنصيب بايدن (الفرنسية)
قوات الحرس الوطني تقف في حالة تأهب خارج السياج الأمني على طول شارع بنسلفانيا بينما يمر موكب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في طريقه إلى مبنى الكابيتول (الفرنسية)
قوات الحرس الوطني تقف في حالة تأهب خارج السياج الأمني على طول شارع بنسلفانيا بينما يمر موكب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في طريقه إلى مبنى الكابيتول (الفرنسية)
إجراءات أمنية غير مسبوقة سبقت وواكبت حفل التنصيب (الأوروبية)
إجراءات أمنية غير مسبوقة سبقت وواكبت حفل التنصيب (الأوروبية)
بايدن يوقع 3 مراسيم بروتوكولية في غرفة الرؤساء بالكونغرس تشمل إعلان التنصيب، وترشيحات الوزراء، وترشيحات مجلس الوزراء الفرعي (الأوروبية)
بايدن يوقع 3 مراسيم بروتوكولية في غرفة الرؤساء بالكونغرس تشمل إعلان التنصيب، وترشيحات الوزراء، وترشيحات مجلس الوزراء الفرعي (الأوروبية)
جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يتبادلان التحية بعد أدائهما اليمين الدستورية (رويترز)
جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يتبادلان التحية بعد أدائهما اليمين الدستورية (رويترز)
كثافة الأعلام في الكابيتول لتعويض غياب الأجواء الاحتفالية الشعبية في حفل التنصيب (رويترز)
كثافة الأعلام في الكابيتول لتعويض غياب الأجواء الاحتفالية الشعبية في حفل التنصيب (رويترز)
بايدن يحتضن زوجته جيل لدى وصولهما إلى البيت الأبيض وسط حراسة مشددة حيث سيمضيان 4 سنوات في المقر الرئاسي (الأوروبية)
بايدن يحتضن زوجته جيل لدى وصولهما إلى البيت الأبيض وسط حراسة مشددة حيث سيمضيان 4 سنوات في المقر الرئاسي (الأوروبية)
رجل يبيع قمصانا كتب عليها اسم بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة (الأوروبية)
رجل يبيع قمصانا كتب عليها اسم بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة (الأوروبية)
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