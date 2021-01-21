ترامب ذهب بايدن حضر

أدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس الأربعاء اليمين الدستورية في حفل تنصيب فريد من نوعه وسط إجراءات أمنية لم تعرفها الولايات المتحدة من قبل في مثل هذه المناسبة، وغياب الحضور الشعبي عن الاحتفال في بلد عصفت فيه أزمات شديدة مع نهاية ولاية دونالد ترامب الذي رفض الإقرار بهزيمته وغاب عن حفل تنصيب خلفه.

وغادر ترامب البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية وأداء بايدن اليمين، متحدثا بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت 4 سنوات" تمثل "شرف العمر" ، في حين حضر خلفه قداسا جمع ديمقراطيين وجمهوريين. وقال بايدن في خطاب تنصيبه "أعلم أن القوى التي تفرقنا عميقة وحقيقية" مكررا الدعوات إلى "الوحدة".