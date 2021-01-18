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بالصور|غواتيمالا

غواتيمالا تقمع زحف مهاجري هندوراس

18/1/2021

شجع فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية الآلاف من مواطني هندوراس على محاولة اللجوء إلى الولايات المتحدة خصوصا وأن بايدن سبق ووعد بإنهاء سياسات الهجرة الصارمة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب، والتي ركزت على بناء جدار حدودي وتقييد الأهلية للحصول على اللجوء. لكن سلطات غواتيمالا منعت قوافل اللاجئين الذين وصلوا أراضيها من العبور إلى المكسيك ومنها إلى الحدود الأميركية، وانهال جنود من الجيش والشرطة بالضرب عليهم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق قافلة لهؤلاء اللاجئين الفارين من الفقر والحرمان في بلادهم.

جنود من جيش غواتيمالا يمنعون قافلة من المهاجرين القادمين من هندوراس لدى مرورهم بمدينة شيكيمولا (الأوروبية)
جنود من جيش غواتيمالا يمنعون قافلة من المهاجرين القادمين من هندوراس لدى مرورهم بمدينة شيكيمولا (الأوروبية)
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جنود الجيش والشرطة الغواتيمالية يستخدمون العنف ضد مهاجري هندوراس (الأوروبية)
جنود الجيش والشرطة الغواتيمالية يستخدمون العنف ضد مهاجري هندوراس (الأوروبية)
.. ويطلقون قنابل الغاز لتفريقهم (رويترز)
.. ويطلقون قنابل الغاز لتفريقهم (رويترز)
فوز بايدن شجع آلاف الطامحين في هندوراس على تكبد الصعاب أملا في تحقيق حلمهم الأميركي (رويترز)
فوز بايدن شجع آلاف الطامحين في هندوراس على تكبد الصعاب أملا في تحقيق حلمهم الأميركي (رويترز)
مسؤول بفريق بايدن الانتقالي يقول إن من الخطأ تصور أن إدارة الرئيس الديمقراطي ستكون قادرة على السماح لجميع طالبي اللجوء بدخول الولايات المتحدة (رويترز)
مسؤول بفريق بايدن الانتقالي يقول إن من الخطأ تصور أن إدارة الرئيس الديمقراطي ستكون قادرة على السماح لجميع طالبي اللجوء بدخول الولايات المتحدة (رويترز)
الهجرة سيرا على الأقدام ( رويترز)
الهجرة سيرا على الأقدام ( رويترز)
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عشرات المهاجرين المسافرين على متن شاحنة بضائع عند نقطة تفتيش للشرطة على طريق سريع بالقرب من جوكوتان في غواتيمالا (الأوروبية)
عشرات المهاجرين المسافرين على متن شاحنة بضائع عند نقطة تفتيش للشرطة على طريق سريع بالقرب من جوكوتان في غواتيمالا (الأوروبية)
استراحة لالتقاط الأنفاس (الأوروبية)
استراحة لالتقاط الأنفاس (الأوروبية)
لم يجد مكانا على ظهر الشاحنة التي أقلته من هندوراس إلى غواتيمالا (غيتي)
لم يجد مكانا على ظهر الشاحنة التي أقلته من هندوراس إلى غواتيمالا (غيتي)
حالة اللاجئين الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة تشكل اختبارا مبكرا لسياسة بايدن بشأن الهجرة (رويترز)
حالة اللاجئين الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة تشكل اختبارا مبكرا لسياسة بايدن بشأن الهجرة (رويترز)
أسرة مهاجرة تستريح بعد قمعها من قبل السلطات الغواتيمالية (الأوروبية)
أسرة مهاجرة تستريح بعد قمعها من قبل السلطات الغواتيمالية (الأوروبية)
مهاجر من هندوراس يحمل صورة منزله الذي دمره إعصار إيتا (الأوروبية)
مهاجر من هندوراس يحمل صورة منزله الذي دمره إعصار إيتا (الأوروبية)
المهاجرون الهندوراسيون يعبرون الحدود لدخول فلوريدو في غواتيمالا (الأوروبية)
المهاجرون الهندوراسيون يعبرون الحدود لدخول فلوريدو في غواتيمالا (الأوروبية)
مهاجرون من هندوراس في قرية فادو هوندو في تشيكويمولا (الأوروبية)
مهاجرون من هندوراس في قرية فادو هوندو في تشيكويمولا (الأوروبية)
تماسك يا صغيري فالطريق لا يزال طويلا (رويترز)
تماسك يا صغيري فالطريق لا يزال طويلا (رويترز)
مجموعة من المهاجروين القادمين من غواتيمالا عند حاجز للشرطة في نقطة التفتيش الحدودية (غيتي)
مجموعة من المهاجروين القادمين من غواتيمالا عند حاجز للشرطة في نقطة التفتيش الحدودية (غيتي)
مهاجر من هندوراس لدى عبوره حدود غواتيمالا (غيتي)
مهاجر من هندوراس لدى عبوره حدود غواتيمالا (غيتي)
مجموعة من مهاجري هندوراس في الطريق إلى تحقيق الحلم الأميركي (الأوروبية)
مجموعة من مهاجري هندوراس في الطريق إلى تحقيق الحلم الأميركي (الأوروبية)
جيش وشرطة غواتيمالا يكثفان الانتشار والتصدي للمهاجرين ومنعهم من العبور إلى المكسيك (الأوروبية)
جيش وشرطة غواتيمالا يكثفان الانتشار والتصدي للمهاجرين ومنعهم من العبور إلى المكسيك (الأوروبية)
مهاجر من هندوراس بقرية فادو هوندو في غواتيمالا: نريد العبور فقط (الأوروبية)
مهاجر من هندوراس بقرية فادو هوندو في غواتيمالا: نريد العبور فقط (الأوروبية)
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