غواتيمالا تقمع زحف مهاجري هندوراس

شجع فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية الآلاف من مواطني هندوراس على محاولة اللجوء إلى الولايات المتحدة خصوصا وأن بايدن سبق ووعد بإنهاء سياسات الهجرة الصارمة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب، والتي ركزت على بناء جدار حدودي وتقييد الأهلية للحصول على اللجوء. لكن سلطات غواتيمالا منعت قوافل اللاجئين الذين وصلوا أراضيها من العبور إلى المكسيك ومنها إلى الحدود الأميركية، وانهال جنود من الجيش والشرطة بالضرب عليهم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق قافلة لهؤلاء اللاجئين الفارين من الفقر والحرمان في بلادهم.