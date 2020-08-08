بيروت.. مواجهات دامية ومشانق للساسة ومقر الخارجية مركز للثورة

لقيت زوجة سفير هولندا مصرعها متأثرة بجراحها في التفجير الذي ضرب مرفأ بيروت قبل أيام. ومن جانب آخر أعلنت السفارة السورية في لبنان أن 43 مواطنا من بين قتلى الحادث.
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لقيت زوجة سفير هولندا مصرعها متأثرة بجراحها في التفجير الذي ضرب مرفأ بيروت قبل أيام. ومن جانب آخر أعلنت السفارة السورية في لبنان أن 43 مواطنا من بين قتلى الحادث.
أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي استعداد تركيا لإعادة بناء مرفأ بيروت المدمر من جديد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن بإمكان اللبنانيين الاعتماد على الأوروبيين، وذلك عشية انعقاد مؤتمر للمانحين للبنان.
نقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية عن خبراء عسكريين تشكيكهم في انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت، مؤكدين أن الكمية التي انفجرت عدة مئات من الأطنان، ورجحت الصحيفة سرقة كميات من الأمونيوم.
اقتحمت مجموعة من المتظاهرين -بينهم عسكريون متقاعدون- اليوم السبت مقر وزارة الخارجية في محلة الأشرفية (شرقي بيروت)، معلنين اتخاذه "مقرا للثورة".