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بيروت.. مواجهات دامية ومشانق للساسة ومقر الخارجية مركز للثورة

26 جريحا نقلوا إلى المستشفيات وأكثر من 90 عولجوا ميدانيا (رويترز)
26 جريحا نقلوا إلى المستشفيات وأكثر من 90 عولجوا ميدانيا (رويترز)
8/8/2020
عدد الجرحى في المواجهات كان كبيرا (رويترز)
عدد الجرحى في المواجهات كان كبيرا (رويترز)
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المحتجون نصبوا المشانق للساسة في "يوم الحساب" (رويترز)
المحتجون نصبوا المشانق للساسة في "يوم الحساب" (رويترز)
محتجون أعلنوا مقر وزارة الخارجية مقرا "للثورة" (رويترز)
محتجون أعلنوا مقر وزارة الخارجية مقرا "للثورة" (رويترز)
المظاهرات كانت عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية وأسفرت عن قتيل من القوى الأمنية وعشرات الجرحى من الطرفين (رويترز)
المظاهرات كانت عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية وأسفرت عن قتيل من القوى الأمنية وعشرات الجرحى من الطرفين (رويترز)
محتجون انتزعوا صورة رئيس الجمهورية من وزارة الخارجية وحطموها (رويترز)
محتجون انتزعوا صورة رئيس الجمهورية من وزارة الخارجية وحطموها (رويترز)
القوى الأمنية استخدمت مسيلات الدموع بغزارة (رويترز)
القوى الأمنية استخدمت مسيلات الدموع بغزارة (رويترز)
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المواجهات جاءت عقب تفجير مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى (رويترز)
المواجهات جاءت عقب تفجير مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى (رويترز)
قوى مكافحة الشعب ردت بعنف على المحتجين (رويترز)
قوى مكافحة الشعب ردت بعنف على المحتجين (رويترز)
محتجون رشقوا القوى الأمنية بالحجارة (رويترز)
محتجون رشقوا القوى الأمنية بالحجارة (رويترز)

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