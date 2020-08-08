بيروت.. مواجهات دامية ومشانق للساسة ومقر الخارجية مركز للثورة

نقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية عن خبراء عسكريين تشكيكهم في انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت، مؤكدين أن الكمية التي انفجرت عدة مئات من الأطنان، ورجحت الصحيفة سرقة كميات من الأمونيوم.