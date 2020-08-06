احتفالات هندوسية بإحلال راما محل بابري

اختار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موعد الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي لولاية كشمير التي تضم غالبية مسلمة، ليدشن بناء معبد راما الهندوسي محل مسجد بابري التاريخي في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمال البلاد، والذي دمره المتطرفون الهندوس عام 1992 بزعم أن المسجد الذي أقيم في القرن الـ 16 بني في مكان ميلاد "الإله راما" حسب معتقدهم.

وبتدشينه بناء معبد راما وتغيير وضع كشمير، إلى جانب قانون المواطنة يطلق مودي ثلاث إشارات متتالية بشأن البناء الجاري لوطن هندوسي في الهند، مبتعدا أكثر فأكثر عن الأمة العلمانية والمتعددة الطوائف التي أرسيت عند الاستقلال في 1947 ونادى بها المهاتما غاندي، وجواهر لال نهرو.