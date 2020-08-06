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احتفالات هندوسية بإحلال راما محل بابري

5/8/2020

اختار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موعد الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي لولاية كشمير التي تضم غالبية مسلمة، ليدشن بناء معبد راما الهندوسي محل مسجد بابري التاريخي في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمال البلاد، والذي دمره المتطرفون الهندوس عام 1992 بزعم أن المسجد الذي أقيم في القرن الـ 16 بني في مكان ميلاد "الإله راما" حسب معتقدهم.

وبتدشينه بناء معبد راما وتغيير وضع كشمير، إلى جانب قانون المواطنة يطلق مودي ثلاث إشارات متتالية بشأن البناء الجاري لوطن هندوسي في الهند، مبتعدا أكثر فأكثر عن الأمة العلمانية والمتعددة الطوائف التي أرسيت عند الاستقلال في 1947 ونادى بها المهاتما غاندي، وجواهر لال نهرو.

صورة أرشيفية لمسجد بابري التاريخي الذي بناه عام 1528 السلطان ظهير الدين بابر مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند والذي سمي باسمه ويقع المسجد في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمال البلاد (الأناضول)
صورة أرشيفية لمسجد بابري التاريخي الذي بناه عام 1528 السلطان ظهير الدين بابر مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند والذي سمي باسمه ويقع المسجد في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمال البلاد (الأناضول)
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صورة أرشيفية للمتطرفين الهندوس وهم يدمرون مسجد بابري في ديسمبر/كانون الأول عام 1992 (رويترز)
صورة أرشيفية للمتطرفين الهندوس وهم يدمرون مسجد بابري في ديسمبر/كانون الأول عام 1992 (رويترز)
مجسم لمعبد راما الذي دشن مودي بناءه اليوم (رويترز)
مجسم لمعبد راما الذي دشن مودي بناءه اليوم (رويترز)
الهندوس جهزوا مواد بناء المعبد منذ فترة طويلة استعدادا لإشارة البدء (رويترز)
الهندوس جهزوا مواد بناء المعبد منذ فترة طويلة استعدادا لإشارة البدء (رويترز)
مودي لدى نزوله من الطائرة المروحية التي أقلته إلى أيوديا (الأوروبية)
مودي لدى نزوله من الطائرة المروحية التي أقلته إلى أيوديا (الأوروبية)
مودي لدى أداء طقس "بهومي بوجان" الهندوسي الذي يعني عبادة الأرض في معبد "شري راما جانمابومي ماندير" في أيوديا (الأوروبية)
مودي لدى أداء طقس "بهومي بوجان" الهندوسي الذي يعني عبادة الأرض في معبد "شري راما جانمابومي ماندير" في أيوديا (الأوروبية)
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أداء الطقس الهندوسي سبق وضعه لحجر الأساس (الأوروبية)
أداء الطقس الهندوسي سبق وضعه لحجر الأساس (الأوروبية)
مودى يعتبر إقامة معبد راما محل مسجد بابري "رمزا للهند الحديثة" (الأوروبية)
مودى يعتبر إقامة معبد راما محل مسجد بابري "رمزا للهند الحديثة" (الأوروبية)
مودي يمضي قدما في تعزيز الهندوسية المتطرفة بدلا من علمانية الدولة التي أرساها المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو (الأوروبية)
مودي يمضي قدما في تعزيز الهندوسية المتطرفة بدلا من علمانية الدولة التي أرساها المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو (الأوروبية)
الخيمة التي أقيم فيها الاحتفال بمكان مسجد بابري (الأوروبية)
الخيمة التي أقيم فيها الاحتفال بمكان مسجد بابري (الأوروبية)
مجموعة من قيادات حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم تشعل مصابيح الزيت خلال حفل أقيم عشية وضع حجر الأساس لمعبد راما في أيوديا (رويترز)
مجموعة من قيادات حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم تشعل مصابيح الزيت خلال حفل أقيم عشية وضع حجر الأساس لمعبد راما في أيوديا (رويترز)
استنفار أمني خلال الاحتفال بوضع حجر أساس معبد راما (رويترز)
استنفار أمني خلال الاحتفال بوضع حجر أساس معبد راما (رويترز)
أحد رجال الدين الهندوس مبتهجا بالحدث (الأوروبية)
أحد رجال الدين الهندوس مبتهجا بالحدث (الأوروبية)
هندوس في بنغالور يؤدون طقوسا لأصنام راما، وسيتا، ولاكسمانا في معبد على جانب الطريق احتفالا بوضع حجر الأساس لمعبد راما في أيوديا (الأوروبية)
هندوس في بنغالور يؤدون طقوسا لأصنام راما، وسيتا، ولاكسمانا في معبد على جانب الطريق احتفالا بوضع حجر الأساس لمعبد راما في أيوديا (الأوروبية)
هنود في نيودلهي يتابعون الحدث عبر التلفزيون (الأوروبية)
هنود في نيودلهي يتابعون الحدث عبر التلفزيون (الأوروبية)
.. وآخرون يرقصون احتفالا في بوبال (الأوروبية)
.. وآخرون يرقصون احتفالا في بوبال (الأوروبية)
عضوات في منظمة فيشفا هيندو باريشاد (VHP) الهندوسية اليمينية يرقصن فرحا بوضع حجر الأساس لمعبد راما (الأوروبية)
عضوات في منظمة فيشفا هيندو باريشاد (VHP) الهندوسية اليمينية يرقصن فرحا بوضع حجر الأساس لمعبد راما (الأوروبية)
مشهد رقص الهندوس يتكرر في العاصمة وولايات أخرى (الأوروبية)
مشهد رقص الهندوس يتكرر في العاصمة وولايات أخرى (الأوروبية)
مشهد تمثيلي لـ "الإله راما" وقاصديه في أحد المعابد في مدينة بوبال (الأوروبية)
مشهد تمثيلي لـ "الإله راما" وقاصديه في أحد المعابد في مدينة بوبال (الأوروبية)
كاهن هندوسي يجلس بالقرب من أصنام راما، وزوجته "الإلهة سيتا" وشقيقه لاكسمانا بمعبد في أيوديا (الأوروبية)
كاهن هندوسي يجلس بالقرب من أصنام راما، وزوجته "الإلهة سيتا" وشقيقه لاكسمانا بمعبد في أيوديا (الأوروبية)
هندوس يصلون لراما الذي يعتبرونه أحد التجسيدات السبعة عندهم للإله الأعلى "فيشنو" حسب معتقداتهم (الأوروبية)
هندوس يصلون لراما الذي يعتبرونه أحد التجسيدات السبعة عندهم للإله الأعلى "فيشنو" حسب معتقداتهم (الأوروبية)
بالشماريخ والألعاب النارية خرجوا للاحتفال في نيودلهي (رويترز)
بالشماريخ والألعاب النارية خرجوا للاحتفال في نيودلهي (رويترز)
كاهن هندوسي يزين المعبد بـ"الإله راما" في معبد هانومان غاري (رويترز)
كاهن هندوسي يزين المعبد بـ"الإله راما" في معبد هانومان غاري (رويترز)
حشود من الهندوس تحتفل بالحدث في أحد شوارع العاصمة نيودلهي (رويترز)
حشود من الهندوس تحتفل بالحدث في أحد شوارع العاصمة نيودلهي (رويترز)
.. وآخرون يوزعون الحلوى (رويترز)
.. وآخرون يوزعون الحلوى (رويترز)
كهنة ومصلون هندوس يتحلقون خلال تأدية طقس "النار المقدسة" في أحد المعابد ابتهاجا ببناء معبد راما (رويترز)
كهنة ومصلون هندوس يتحلقون خلال تأدية طقس "النار المقدسة" في أحد المعابد ابتهاجا ببناء معبد راما (رويترز)
أحد النشطاء الهندوس يحمل فوق رأسه مجسما لمعبد راما المزمع إنشاؤه مكان مسجد بابري (رويترز)
أحد النشطاء الهندوس يحمل فوق رأسه مجسما لمعبد راما المزمع إنشاؤه مكان مسجد بابري (رويترز)
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