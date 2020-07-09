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تذكير بمحرقة عائلة دوابشة

9/7/2020

للمرة الأولى يُدلي الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة (10 سنوات) اليوم الخميس بشهادته أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة اللد في جلسة الاستماع الأخيرة بشأن مقتل عائلته حرقا على يد مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في منزلهم بقرية دوما جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية في 31 يوليو/تموز عام 2015.

وكان أفراد العائلة نياما ما أدى إلى مقتل الوالد سعد دوابشة وزوجته ريهام وطفلهما الرضيع علي (18 شهرا)، وإصابة شقيقه أحمد -الذي كان في الرابعة من عمره حين أشعل المستوطنون النار- بحروق بالغة، احتاج سنوات للتعافي منها.

الجريمة التي هزت العالم لم تأخذ العدالة مجراها فيها، وأطلقت محاكم الاحتلال الإسرائيلي سراح جميع القتلة البالغ عددهم 17 مستوطنا، باستثناء المتهم الرئيس، عمرام بن أولوئيل من جماعة "تدفيع الثمن"، لكن محاولات تبرئته مستمرة، خصوصا بعد تغيير إفادته، ويؤكد الطفل أحمد أن عددا من المستوطنين نفذوا الجريمة..

فهل تأخذ المحكمة الإسرائيلية بأقوال الشاهد الوحيد على المحرقة في جلسة الاستماع الأخيرة قبل النطق بالحكم على المستوطن المدان، وهل تعاقب القتلة الذين لا يزالون خارج السجن، ويسكنون في المستوطنات المحيطة للقرية؟.. إفلات الجناة من العقاب يشجعهم على تكرار جرائمهم.

أحمد دوابشة الشاهد الوحيد على محرقة القرن (الأناضول)
أحمد دوابشة الشاهد الوحيد على محرقة القرن (الأناضول)
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الطفل أحمد كان في الرابعة من عمره وقت المحرقة (الأناضول)
الطفل أحمد كان في الرابعة من عمره وقت المحرقة (الأناضول)
أحمد خضع لعشرات العمليات الجراحية منذ وقوع المحرقة، وزرع الأطباء جلدا صناعيا له في يديه وقدميه ورقبته (الأناضول)
أحمد خضع لعشرات العمليات الجراحية منذ وقوع المحرقة، وزرع الأطباء جلدا صناعيا له في يديه وقدميه ورقبته (الأناضول)
صورة المحرقة لا تزال عالقة بذاكرة الطفل الصغير (الأناضول)
صورة المحرقة لا تزال عالقة بذاكرة الطفل الصغير (الأناضول)
أحمد لدى التحاقه بالمدرسة عقب تعافيه من الحروق (رويترز)
أحمد لدى التحاقه بالمدرسة عقب تعافيه من الحروق (رويترز)
دوابشة يلفت معلميه إليه بذكائه وتفوقه (رويترز)
دوابشة يلفت معلميه إليه بذكائه وتفوقه (رويترز)
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صورة للرضيع علي.. بأي ذنب حرق؟! (رويترز)
صورة للرضيع علي.. بأي ذنب حرق؟! (رويترز)
منزل عائلة دوابشة المحترق ما زال على حاله (رويترز)
منزل عائلة دوابشة المحترق ما زال على حاله (رويترز)
لدى تشييع الطفل الرضيع قبل خمس سنوات (رويترز)
لدى تشييع الطفل الرضيع قبل خمس سنوات (رويترز)
أحد أقارب عائلة دوابشة وسط آثار المحرقة التي أتت على البيت وساكنيه (الأناضول)
أحد أقارب عائلة دوابشة وسط آثار المحرقة التي أتت على البيت وساكنيه (الأناضول)
أرجاء المنزل شاهدة على حجم الحريق (الأناضول)
أرجاء المنزل شاهدة على حجم الحريق (الأناضول)
عدد من المستوطنين شارك في تنفيذ المحرقة لكن القضاء الإسرائيلي أدان واحدا فقط ( الأناضول)
عدد من المستوطنين شارك في تنفيذ المحرقة لكن القضاء الإسرائيلي أدان واحدا فقط ( الأناضول)
ويظل القاتل واحدا في الضفة وغزة وكافة الأراضي المحتلة التي يستهدف الاحتلال والمستوطنون أهلها أصحاب الحق والأرض (رويترز)
ويظل القاتل واحدا في الضفة وغزة وكافة الأراضي المحتلة التي يستهدف الاحتلال والمستوطنون أهلها أصحاب الحق والأرض (رويترز)
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