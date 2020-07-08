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كورونا يعيد الإيزيديين إلى سنجار

8/7/2020

أجبرت تداعيات جائحة كورونا النازحين الإيزيديين الذين فروا من منازلهم في سنجار إلى منطقة شاريا التابعة لمحافظة دهوك بكردستان العراق بسبب استهدافهم من قبل تنظيم الدولة عام 2014؛ على العودة مرة أخرى هذه الأيام إلى سنجار، بعد أن فقد كثير من  عائلي هؤلاء النازحين أعمالهم، والمعونات التي كانوا يتلقونها من جهات مانحة، بسبب منع السفر الداخلي في كردستان العراق خشية تفشي فيروس كورونا، وبلغ عدد الأسر النازحة التي عادت من شاريا منذ يونيو/حزيران الماضي إلى سنجار 1200 أسرة، رغم الخراب الذي حل بمنازلهم هناك، ولم تتم إعادة إعمارها بعدُ، لكن من قرروا العودة لا يرون خيارا أمامهم غير ذلك، ويأملون من الحكومة المركزية في بغداد تكثيف جهود إعادة إعمار سنجار.

عائلة إيزيدية نازحة تجمع متاعها من منزل النزوح في شاريا استعدادا للعودة (رويترز)
عائلة إيزيدية نازحة تجمع متاعها من منزل النزوح في شاريا استعدادا للعودة (رويترز)
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إيزيدية تجهز ما يمكنها نقله لدى العودة (رويترز)
إيزيدية تجهز ما يمكنها نقله لدى العودة (رويترز)
فرص العمل باتت معدومة أمام الشباب الإيزيدي بسبب تداعيات كورونا ومنع السفر الداخلي في كردستان العراق (رويترز)
فرص العمل باتت معدومة أمام الشباب الإيزيدي بسبب تداعيات كورونا ومنع السفر الداخلي في كردستان العراق (رويترز)
أسر إيزيدية تتأهب للعودة لسنجار (رويترز)
أسر إيزيدية تتأهب للعودة لسنجار (رويترز)
وأخرى تفترش الأرض انتظارا لسيارات تنقلهم (رويترز)
وأخرى تفترش الأرض انتظارا لسيارات تنقلهم (رويترز)
فترة النزوح لتلك الأسر اقتربت من 6 سنوات (رويترز)
فترة النزوح لتلك الأسر اقتربت من 6 سنوات (رويترز)
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العودة باتت هم النازحين بعد تفاقم صعوبات المعيشة في شاريا (رويترز)
العودة باتت هم النازحين بعد تفاقم صعوبات المعيشة في شاريا (رويترز)
مأوى متواضع في شاريا لم يصمد كثيرا (رويترز)
مأوى متواضع في شاريا لم يصمد كثيرا (رويترز)
أطفال يبحثون بين حطام مأواهم عما يمكن نقله لدى العودة (رويترز)
أطفال يبحثون بين حطام مأواهم عما يمكن نقله لدى العودة (رويترز)
حتى الأشجار التي سقفوا بها مسكنهم المتواضع قد تكون مفيدة لدى العودة (رويترز)
حتى الأشجار التي سقفوا بها مسكنهم المتواضع قد تكون مفيدة لدى العودة (رويترز)
النازحون يشكون غياب معونات الجهات المانحة (رويترز)
النازحون يشكون غياب معونات الجهات المانحة (رويترز)
قيود التنقل بسبب كورونا ضاعفت معاناة النازحين (رويترز)
قيود التنقل بسبب كورونا ضاعفت معاناة النازحين (رويترز)
أطفال يحملون ما يساعدهم في رحلة العودة (رويترز)
أطفال يحملون ما يساعدهم في رحلة العودة (رويترز)
سيارات العائدين تحمل ما تيسر من متاع النازحين في رحلة العودة (رويترز)
سيارات العائدين تحمل ما تيسر من متاع النازحين في رحلة العودة (رويترز)
أطفال إيزيديون ولدوا وشبوا في سنوات النزوح (رويترز)
أطفال إيزيديون ولدوا وشبوا في سنوات النزوح (رويترز)
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