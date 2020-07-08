كورونا يعيد الإيزيديين إلى سنجار

أجبرت تداعيات جائحة كورونا النازحين الإيزيديين الذين فروا من منازلهم في سنجار إلى منطقة شاريا التابعة لمحافظة دهوك بكردستان العراق بسبب استهدافهم من قبل تنظيم الدولة عام 2014؛ على العودة مرة أخرى هذه الأيام إلى سنجار، بعد أن فقد كثير من عائلي هؤلاء النازحين أعمالهم، والمعونات التي كانوا يتلقونها من جهات مانحة، بسبب منع السفر الداخلي في كردستان العراق خشية تفشي فيروس كورونا، وبلغ عدد الأسر النازحة التي عادت من شاريا منذ يونيو/حزيران الماضي إلى سنجار 1200 أسرة، رغم الخراب الذي حل بمنازلهم هناك، ولم تتم إعادة إعمارها بعدُ، لكن من قرروا العودة لا يرون خيارا أمامهم غير ذلك، ويأملون من الحكومة المركزية في بغداد تكثيف جهود إعادة إعمار سنجار.