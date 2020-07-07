الهند تستنجد بالمعالم الإسلامية لاستئناف السياحة

يشكل تراث العمارة الإسلامية العماد الرئيسي للسياحة في الهند، بما تتضمنه من خلفيات متنوعة ساعدت على تشكيل عمارة شبه القارة الهندية منذ قدوم الإسلام إليها أواخر القرن الأول الهجري (السابع الميلادي).

وبعد فترة إغلاق إجباري فرضتها جائحة كورونا، بدأت الهند فتح بعض تلك المعالم في العاصمة نيودلهي، مثل ضريح الإمبراطور المغولي نصير الدين همايون، ومنارة قطب التي بناها السلطان قطب الدين أيبك. لكن مقبرة تاج محل -أشهر المعالم السياحية في الهند، والتي تقع في مدينة أجرا عاصمة إمبراطورية المغول الإسلامية في العصور الوسطى- لا تزال مغلقة.

حراس الأمن الذين تم نشرهم في العديد من المعالم الأثرية قالوا إنه لم يكن هناك أي زوار، لأن الناس ما زالوا متخوفين من الإصابة بفيروس كورونا، وبموجب الإرشادات الجديدة لا يمكن للزوار زيارة المعالم إلا من خلال الحصول على التذاكر عبر الإنترنت، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والخضوع لفحص درجات الحرارة.