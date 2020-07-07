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الهند تستنجد بالمعالم الإسلامية لاستئناف السياحة

7/7/2020

يشكل تراث العمارة الإسلامية العماد الرئيسي للسياحة في الهند، بما تتضمنه من خلفيات متنوعة ساعدت على تشكيل عمارة شبه القارة الهندية منذ قدوم الإسلام إليها أواخر القرن الأول الهجري (السابع الميلادي).

وبعد فترة إغلاق إجباري فرضتها  جائحة كورونا، بدأت الهند فتح بعض تلك المعالم  في العاصمة نيودلهي، مثل ضريح  الإمبراطور المغولي نصير الدين همايون، ومنارة قطب التي بناها السلطان قطب الدين أيبك.  لكن مقبرة تاج محل -أشهر المعالم السياحية في الهند، والتي تقع في  مدينة أجرا عاصمة إمبراطورية المغول الإسلامية في العصور الوسطى- لا تزال مغلقة.

حراس الأمن الذين تم نشرهم في العديد من المعالم الأثرية قالوا إنه لم يكن هناك أي زوار، لأن الناس ما زالوا متخوفين من الإصابة بفيروس كورونا، وبموجب الإرشادات الجديدة لا يمكن للزوار زيارة المعالم إلا من خلال الحصول على التذاكر عبر الإنترنت، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والخضوع لفحص درجات الحرارة.

الحديقة المحيطة بضريح همايون تم تصميمها على طراز الحدائق الفارسية (غيتي)
الحديقة المحيطة بضريح همايون تم تصميمها على طراز الحدائق الفارسية (غيتي)
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تبلغ مساحة الحديقة المحيطة بالضريح 30 فدانا وكانت أولى الحدائق من نوعها التي تشيد في شرق آسيا (غيتي)
تبلغ مساحة الحديقة المحيطة بالضريح 30 فدانا وكانت أولى الحدائق من نوعها التي تشيد في شرق آسيا (غيتي)
قنوات مائية في مدخل الضريح (غيتي)
قنوات مائية في مدخل الضريح (غيتي)
بدأ بناء ضريح همايون عام 1562 بأمر من أرملته زوجة الإمبراطور حميدة بانو بيجوم (غيتي)
بدأ بناء ضريح همايون عام 1562 بأمر من أرملته زوجة الإمبراطور حميدة بانو بيجوم (غيتي)
منظر جانبي لبناء الضريح (الأناضول)
منظر جانبي لبناء الضريح (الأناضول)
زائر محلي يلتقط صورة له ولزوجته في حديقة الضريح (غيتي)
زائر محلي يلتقط صورة له ولزوجته في حديقة الضريح (غيتي)
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وأخرى تلتقط صورة سيلفي لها في المكان التاريخي (الأناضول)
وأخرى تلتقط صورة سيلفي لها في المكان التاريخي (الأناضول)
منارة قطب تقع إلى جوار مسجد قوة الإسلام الذي يعد أول مسجد بني في الهند (الأناضول)
منارة قطب تقع إلى جوار مسجد قوة الإسلام الذي يعد أول مسجد بني في الهند (الأناضول)
صمم بناء الضريح مهندس من هرات في أفغانستان يدعى ميراك ميرزا غيث (غيتي)
صمم بناء الضريح مهندس من هرات في أفغانستان يدعى ميراك ميرزا غيث (غيتي)
منارة قطب بناها السلطان قطب الدين أيبك، وهو تركي الأصل وأول حاكم من سلسلة المماليك الأتراك الذين أسسوا سلطنة دلهي عام 1193 (رويترز)
منارة قطب بناها السلطان قطب الدين أيبك، وهو تركي الأصل وأول حاكم من سلسلة المماليك الأتراك الذين أسسوا سلطنة دلهي عام 1193 (رويترز)
العمارة التي خلفها السلاطين المسلمون تشكل العماد الرئيسي للسياحة في الهند وتستقطب ملايين السياح سنويا (غيتي)
العمارة التي خلفها السلاطين المسلمون تشكل العماد الرئيسي للسياحة في الهند وتستقطب ملايين السياح سنويا (غيتي)
الأقواس من الأساليب البارزة في العمارة الإسلامية في الهند (غيتي)
الأقواس من الأساليب البارزة في العمارة الإسلامية في الهند (غيتي)
فحص درجات الحرارة من شروط الدخول (غيتي)
فحص درجات الحرارة من شروط الدخول (غيتي)
أبرز معالم الحضارة المغولية في الهند ضمت إلى قائمة اليونسكو لأهم مواقع التراث الإنساني العالمي (الأناضول)
أبرز معالم الحضارة المغولية في الهند ضمت إلى قائمة اليونسكو لأهم مواقع التراث الإنساني العالمي (الأناضول)
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