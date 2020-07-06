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مسيرة في لندن لوقف حرب اليمن

6/7/2020

تحت شعار "أوقفوا الحرب على اليمن".. شهدت العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد مسيرة شارك فيها المئات، رافعين لافتات متعددة بالإنجليزية والعربية كتب عليها: "أنقذوا اليمن".. "قاطعوا الإمارات".. "أوقفوا السعودية".. "العدالة من أجل اليمن".

وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا أمام هيئة الإذاعة البريطانية، ثم مقر رئاسة الوزراء -الحكومة البريطانية وحكومات دول الاتحاد الأوروبي- بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وتزامنت المظاهرة مع أخرى ضد العنصرية أمام مبنى البرلمان البريطاني، ضم المشاركون فيها صوتهم إلى المنادين بوقف الحرب على اليمن.

جانب من المشاركين في المظاهرة (الأناضول)
جانب من المشاركين في المظاهرة (الأناضول)
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المتظاهرون يطالبون بالعدالة لليمن وأبناء اليمن (الأناضول)
المتظاهرون يطالبون بالعدالة لليمن وأبناء اليمن (الأناضول)
الشرطة البريطانية تراقب ولا تتدخل (الأناضول)
الشرطة البريطانية تراقب ولا تتدخل (الأناضول)
المشاركون في المظاهرة يحملون لافتة تتضمن أرقاما بحجم المعاناة التي خلفتها الحرب على حياة المواطنين اليمنيين (الأناضول)
المشاركون في المظاهرة يحملون لافتة تتضمن أرقاما بحجم المعاناة التي خلفتها الحرب على حياة المواطنين اليمنيين (الأناضول)
المناهضون للعنصرية يرفعون العلم اليمني (الأناضول)
المناهضون للعنصرية يرفعون العلم اليمني (الأناضول)
بالعربية والإنجليزية.. رفع المتظاهرون لافتات بمطالبهم (الأناضول)
بالعربية والإنجليزية.. رفع المتظاهرون لافتات بمطالبهم (الأناضول)
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متظاهرة ترفع لافتة كتب عليها "كفوا أيديكم عن اليمن" (الأناضول)
متظاهرة ترفع لافتة كتب عليها "كفوا أيديكم عن اليمن" (الأناضول)
الهتافات تعلو منددة بالدول التي تبيع السلاح للسعودية والإمارات (الأناضول)
الهتافات تعلو منددة بالدول التي تبيع السلاح للسعودية والإمارات (الأناضول)
المتظاهرون يتجمعون في ميدان البرلمان البريطاني (الأناضول)
المتظاهرون يتجمعون في ميدان البرلمان البريطاني (الأناضول)
متظاهرون ضد العنصرية ينضمون إلى المظاهرة المطالبة بوقف الحرب على اليمن (الأناضول)
متظاهرون ضد العنصرية ينضمون إلى المظاهرة المطالبة بوقف الحرب على اليمن (الأناضول)
يمنيون وعرب وأجانب شاركوا في الاحتجاجات رافعين لافتات تطالب بحماية أرواح الأطفال الأبرياء (الأناضول)
يمنيون وعرب وأجانب شاركوا في الاحتجاجات رافعين لافتات تطالب بحماية أرواح الأطفال الأبرياء (الأناضول)
مشاركة نسائية كثيفة في المظاهرة (الأناضول)
مشاركة نسائية كثيفة في المظاهرة (الأناضول)
هل تستجيب الحكومة البريطانية للمتظاهرين وتكف عن بيع الأسلحة لمؤججي حرب اليمن؟ (الأناضول)
هل تستجيب الحكومة البريطانية للمتظاهرين وتكف عن بيع الأسلحة لمؤججي حرب اليمن؟ (الأناضول)
لكي يعود اليمن سعيدا.. متظاهرة ترفع لافتة تقول: "لا تَدَعوا اليمن ينقرض" (الأناضول)
لكي يعود اليمن سعيدا.. متظاهرة ترفع لافتة تقول: "لا تَدَعوا اليمن ينقرض" (الأناضول)
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