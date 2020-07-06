مسيرة في لندن لوقف حرب اليمن

تحت شعار "أوقفوا الحرب على اليمن".. شهدت العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد مسيرة شارك فيها المئات، رافعين لافتات متعددة بالإنجليزية والعربية كتب عليها: "أنقذوا اليمن".. "قاطعوا الإمارات".. "أوقفوا السعودية".. "العدالة من أجل اليمن".

وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا أمام هيئة الإذاعة البريطانية، ثم مقر رئاسة الوزراء -الحكومة البريطانية وحكومات دول الاتحاد الأوروبي- بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وتزامنت المظاهرة مع أخرى ضد العنصرية أمام مبنى البرلمان البريطاني، ضم المشاركون فيها صوتهم إلى المنادين بوقف الحرب على اليمن.