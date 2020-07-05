احتفالات أميركية بيوم الاستقلال

في الرابع من يوليو/تموز عام 1776 أعلنت 13 مستعمرة بريطانية في أميركا انفصالها عن المملكة المتحدة، وتأسيسها الولايات المتحدة الأميركية، وأطلق على هذا اليوم اسم "يوم الاستقلال الأميركي" الذي تحتفل به الولايات المتحدة كل عام.

لكن المناسبة جاءت هذا العام وسط تنامي الحركة المناهضة للعنصرية، وتظاهرات تطالب بالعدالة والمساواة العرقية وتندد بسياسة الرئيس دونالد ترامب.

فما كان من ترامب إلا أن توعدهم في خطابه الذي ألقاه في هذه المناسبة أمس قائلا "سأهزم اليسار الراديكالي ولن أسمح للعصابات بتحطيم تماثيلنا"، في إشارة إلى تماثيل بعض الشخصيات التاريخية التي حطمها المحتجون في سلسلة التظاهرات التي أعقبت وفاة المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد.