جراد و قصف في سماء صنعاء

أعقب قصف طائرات التحالف للعاصمة اليمنية صنعاء قبل يومين، تحليق أسراب الجراد الصحراوي في سماء المدينة، منذرا بهجمة مرتقبة على الغطاء الأخضر المحيط بها.

أسراب الجراد تلك قادمة من مناطق التكاثر الصيفية شرقي البلاد والسواحل الجنوبية، وهي المناطق التي لم تشهد مكافحة لتلك الآفة، وسط توقعات بأن تعود لوضع بيضها في مناطق التكاثر الصيفية والصحراوية التي تشهد ظروفا بيئية مناسبة، من رطوبة وأمطار وغطاء نباتي.

مدنيون طالهم الدمار بقصف طائرات التحالف منازلهم، وآخرون ينتظرهم خطر الجراد الذي يهدد أقواتهم ومحاصيلهم الزراعية، ولا يدري هؤلاء المغلوبون على أمرهم في زمن الحرب التي طالت أي المخاطر يتجنبون: قصف أعمى، أم جائحة كورونا، أم الجراد النهم لأكل الأخضر واليابس؟ وتزداد المأساة كآبة في ظل انهيار وعجز مرافق الدولة.