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جراد و قصف في سماء صنعاء

4/7/2020

أعقب قصف طائرات التحالف للعاصمة اليمنية صنعاء قبل يومين، تحليق أسراب الجراد الصحراوي في سماء المدينة، منذرا بهجمة مرتقبة على الغطاء الأخضر المحيط بها.

أسراب الجراد تلك قادمة من مناطق التكاثر الصيفية شرقي البلاد والسواحل الجنوبية، وهي المناطق التي لم تشهد مكافحة لتلك الآفة، وسط توقعات بأن تعود لوضع بيضها في مناطق التكاثر الصيفية والصحراوية التي تشهد ظروفا بيئية مناسبة، من رطوبة وأمطار وغطاء نباتي.

مدنيون طالهم الدمار بقصف طائرات التحالف منازلهم، وآخرون ينتظرهم خطر الجراد الذي يهدد أقواتهم ومحاصيلهم الزراعية، ولا يدري هؤلاء المغلوبون على أمرهم في زمن الحرب التي طالت أي المخاطر يتجنبون: قصف أعمى، أم جائحة كورونا، أم الجراد النهم لأكل الأخضر واليابس؟ وتزداد المأساة كآبة في ظل انهيار وعجز مرافق الدولة.

الجراد قادم من مناطق التكاثر في شرق البلاد والسواحل الجنوبية (رويترز)
الجراد قادم من مناطق التكاثر في شرق البلاد والسواحل الجنوبية (رويترز)
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أسراب الجراد تغطي سماء المدينة (رويترز)
أسراب الجراد تغطي سماء المدينة (رويترز)
.. وتحجب أشعة الشمس (رويترز)
.. وتحجب أشعة الشمس (رويترز)
جانب من آثار قصف طائرات التحالف (رويترز)
جانب من آثار قصف طائرات التحالف (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من المناطق التي طالها القصف (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من المناطق التي طالها القصف (رويترز)
يمنيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد القصف الذي نفذته طائرات سعودية (رويترز)
يمنيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد القصف الذي نفذته طائرات سعودية (رويترز)
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جانب من الحطام الناجم عن القصف (رويترز)
جانب من الحطام الناجم عن القصف (رويترز)
مواقع مدنية لم تسلم من القصف (رويترز)
مواقع مدنية لم تسلم من القصف (رويترز)
عمال يحملون عبوات زيتية من حطام متجر لزيوت وإطارات السيارات تعرض لضربات جوية تقودها السعودية في صنعاء (رويترز)
عمال يحملون عبوات زيتية من حطام متجر لزيوت وإطارات السيارات تعرض لضربات جوية تقودها السعودية في صنعاء (رويترز)
أطفال يمنيون نشؤوا في زمن الحرب يحلمون بيوم تضع الحرب فيه أوزارها وبنهاية للقصف والدمار (رويترز)
أطفال يمنيون نشؤوا في زمن الحرب يحلمون بيوم تضع الحرب فيه أوزارها وبنهاية للقصف والدمار (رويترز)
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