إسرائيل تبني"مرتفعات ترامب" في الجولان المحتل

في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، تتواصل على قدم وساق عمليات بناء "مستوطنة ترامب"، التي تسمى بالعبرية "رامات ترامب"، وتعني "مرتفعات ترامب"، كأنها تمتد لتشمل كافة المرتفعات المحتلة.

ووافقت حكومة بنيامين نتنياهو قبل عام على قرار تسمية المستوطنة الجديدة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن في مارس/آذار2019 سيادة إسرائيل على تلك المرتفعات الإستراتيجية التي تطل على بحيرة طبرية، واحتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967، وضمتها إليها عام 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.