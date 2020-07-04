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إسرائيل تبني"مرتفعات ترامب" في الجولان المحتل

4/7/2020

في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، تتواصل على قدم وساق عمليات بناء "مستوطنة ترامب"، التي تسمى بالعبرية "رامات ترامب"، وتعني "مرتفعات ترامب"، كأنها تمتد لتشمل كافة المرتفعات المحتلة.

ووافقت حكومة بنيامين نتنياهو قبل عام على قرار تسمية المستوطنة الجديدة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن في مارس/آذار2019 سيادة إسرائيل على تلك المرتفعات الإستراتيجية التي تطل على بحيرة طبرية، واحتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967، وضمتها إليها عام 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

الطريق المؤدي إلى مستوطنة ترامب في الجولان المحتل (غيتي)
الطريق المؤدي إلى مستوطنة ترامب في الجولان المحتل (غيتي)
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مدخل المستوطنة (غيتي)
مدخل المستوطنة (غيتي)
لافتة باسم "مرتفعات ترامب" بالعبرية والإنجليزية في الجولان المحتل (غيتي)
لافتة باسم "مرتفعات ترامب" بالعبرية والإنجليزية في الجولان المحتل (غيتي)
عمليات الإنشاء انطلقت لبناء "مستوطنة ترامب" (غيتي)
عمليات الإنشاء انطلقت لبناء "مستوطنة ترامب" (غيتي)
مستوطنون إسرائيليون يأخذون صورا للمستوطنة الجديدة (غيتي)
مستوطنون إسرائيليون يأخذون صورا للمستوطنة الجديدة (غيتي)
معدات البناء في مدخل المستوطنة (غيتي)
معدات البناء في مدخل المستوطنة (غيتي)
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"رامات ترامب" هي التسمية العبرية للمستوطنة، وتعني مرتفعات ترامب (غيتي)
"رامات ترامب" هي التسمية العبرية للمستوطنة، وتعني مرتفعات ترامب (غيتي)
تفريغ مواد البناء بالقرب من لافتة المستوطنة الجديدة (رويترز)
تفريغ مواد البناء بالقرب من لافتة المستوطنة الجديدة (رويترز)
مستوطن إسرائيلي يزور مكان المستوطنة (رويترز)
مستوطن إسرائيلي يزور مكان المستوطنة (رويترز)
بدء عمليات تهيئة المنطقة للبناء (رويترز)
بدء عمليات تهيئة المنطقة للبناء (رويترز)
من المنتظر أن يعيش في "مستوطنة ترامب" 120 عائلة إسرائيلية (رويترز)
من المنتظر أن يعيش في "مستوطنة ترامب" 120 عائلة إسرائيلية (رويترز)
العلمان الإسرائيلي والأميركي يتعانقان فوق لافتة المستوطنة (غيتي)
العلمان الإسرائيلي والأميركي يتعانقان فوق لافتة المستوطنة (غيتي)
قطة تتجول في منطقة البناء (غيتي)
قطة تتجول في منطقة البناء (غيتي)
نتنياهو يحتفل قبل عام بإطلاق اسم ترامب على المستوطنة الجديدة وفاء بجميل إقرار السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل (رويترز)
نتنياهو يحتفل قبل عام بإطلاق اسم ترامب على المستوطنة الجديدة وفاء بجميل إقرار السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل (رويترز)
نتنياهو (يمين) وإلى يساره زوجته سارة والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يحضران حفل تدشين المستوطنة (رويترز)
نتنياهو (يمين) وإلى يساره زوجته سارة والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يحضران حفل تدشين المستوطنة (رويترز)
بقرة في المنطقة المحيطة "بمستوطنة ترامب".. تُرى ماذا ستقول لو نطقت؟ (غيتي)
بقرة في المنطقة المحيطة "بمستوطنة ترامب".. تُرى ماذا ستقول لو نطقت؟ (غيتي)
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