فرحة مقيدة بعيد الأضحى

أدى المسلمون حول العالم اليوم سنة صلاة عيد الأضحى المبارك، وبدا عدد المصلين والدول التي سمحت بصلاة العيد في الساحات أو المساجد أكثر مما كانت عليه الحال خلال عيد الفطر الماضي، وذلك بعد الخروج التدريجي من حالة الإغلاق والحظر التي فرضتها جائحة كورونا، لكن عددا آخر من دول العالم آثر التشدد في الحذر، ولم تسمح بإقامة صلاة العيد سواء في المساجد أو الساحات.

التزم معظم المصلين الذين أدوا صلاة العيد اليوم بالإجراءات الاحترازية للحيلولة دون اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا، فارتدوا الكمامات وحرصوا على مراعاة التباعد الاجتماعي واصطحاب سجاداتهم الخاصة، كما فرضت حالة الحيطة والحذر نفسها على أضاحي العيد أيضا، حيث حرص الباعة على غسل وتعقيم الأضاحي المعروضة للبيع، وكذلك حرص المشترون على ضمان نظافتها قبل ذبحها.