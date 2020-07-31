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فرحة مقيدة بعيد الأضحى

31/7/2020

أدى المسلمون حول العالم اليوم سنة صلاة عيد الأضحى المبارك، وبدا عدد المصلين والدول التي سمحت بصلاة العيد في الساحات أو المساجد أكثر مما كانت عليه الحال خلال عيد الفطر الماضي، وذلك بعد الخروج التدريجي من حالة الإغلاق والحظر التي فرضتها جائحة كورونا، لكن عددا آخر من دول العالم آثر التشدد في الحذر، ولم تسمح بإقامة صلاة العيد سواء في المساجد أو الساحات.

التزم معظم المصلين الذين أدوا صلاة العيد اليوم بالإجراءات الاحترازية للحيلولة دون اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا، فارتدوا الكمامات وحرصوا على مراعاة التباعد الاجتماعي واصطحاب سجاداتهم الخاصة، كما فرضت حالة الحيطة والحذر نفسها على أضاحي العيد أيضا، حيث حرص الباعة على غسل وتعقيم الأضاحي المعروضة للبيع، وكذلك حرص المشترون على ضمان نظافتها قبل ذبحها.

الآلاف من تركيا وخارجها حرصوا على صلاة العيد في مسجد آيا صوفيا والساحات المحيطة به للمرة الأولى منذ نحو 9 عقود (الأوروبية)
الآلاف من تركيا وخارجها حرصوا على صلاة العيد في مسجد آيا صوفيا والساحات المحيطة به للمرة الأولى منذ نحو 9 عقود (الأوروبية)
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جانب من صلاة عيد الأضحى في مسجد دار السلام في بالانغكا رايا بمقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا (رويترز)
جانب من صلاة عيد الأضحى في مسجد دار السلام في بالانغكا رايا بمقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا (رويترز)
أحد أفراد الجالية المسلمة في أستراليا يدون بياناته لدى وصوله لأداء صلاة عيد الأضحى في مسجد أوبورن جاليبولي في سيدني (الأوروبية)
أحد أفراد الجالية المسلمة في أستراليا يدون بياناته لدى وصوله لأداء صلاة عيد الأضحى في مسجد أوبورن جاليبولي في سيدني (الأوروبية)
عاملة صحية تتحقق من درجة حرارة جسد إحدى السيدات لدى دخولها مسجد جامعة طهران في العاصمة الإيرانية، رغم أن السلطات منعت صلاة العيد بسبب انتشار جائحة كورونا (الأوروبية)
عاملة صحية تتحقق من درجة حرارة جسد إحدى السيدات لدى دخولها مسجد جامعة طهران في العاصمة الإيرانية، رغم أن السلطات منعت صلاة العيد بسبب انتشار جائحة كورونا (الأوروبية)
فرحة العيد على وجوه أطفال فلسطينيين أثناء مشاركتهم في صلاة العيد في ملعب دورا بالضفة الغربية المحتلة (الأوروبية)
فرحة العيد على وجوه أطفال فلسطينيين أثناء مشاركتهم في صلاة العيد في ملعب دورا بالضفة الغربية المحتلة (الأوروبية)
أفغاني يتضرع بالدعاء خلال صلاة العيد في جلال آباد (الأناضول)
أفغاني يتضرع بالدعاء خلال صلاة العيد في جلال آباد (الأناضول)
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تعقيم الأيدي ىسلوك يحرص عليه أفراد الجالية المسلمة في الغرب قبل دخول المسجد (الأوروبية)
تعقيم الأيدي ىسلوك يحرص عليه أفراد الجالية المسلمة في الغرب قبل دخول المسجد (الأوروبية)
المصلون حريصون على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب سجاداتهم الخاصة خلال صلاة عيد الأضحى في مسجد علي بن علي في العاصمة القطرية الدوحة (الأوروبية)
المصلون حريصون على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب سجاداتهم الخاصة خلال صلاة عيد الأضحى في مسجد علي بن علي في العاصمة القطرية الدوحة (الأوروبية)
صلاة العيد في إحدى الساحات بالعاصمة الألبانية تيرانا (الأوروبية)
صلاة العيد في إحدى الساحات بالعاصمة الألبانية تيرانا (الأوروبية)
عراقيون يصلون العيد في الساحات المحيطة بمسجد أبو حنيفة في بغداد (رويترز)
عراقيون يصلون العيد في الساحات المحيطة بمسجد أبو حنيفة في بغداد (رويترز)
صلاة العيد في مدينة السليمانية بكردستان العراق (الأناضول)
صلاة العيد في مدينة السليمانية بكردستان العراق (الأناضول)
فلسطيني يرفع الخريطة التاريخية لبلاده بيده اليسرى وفي يمناه نسخة من المصحف المطهر (الأناضول)
فلسطيني يرفع الخريطة التاريخية لبلاده بيده اليسرى وفي يمناه نسخة من المصحف المطهر (الأناضول)
جموع من مسلمي تايلند يؤدون صلاة العيد في العاصمة بانكوك (رويترز)
جموع من مسلمي تايلند يؤدون صلاة العيد في العاصمة بانكوك (رويترز)
جانب من المسلمين الروس يؤدون الصلاة في مسجد موسكو الكبير (رويترز)
جانب من المسلمين الروس يؤدون الصلاة في مسجد موسكو الكبير (رويترز)
صبي عراقي يودي الصلاة في أحد الشوارع المحيطة بمسجد أبو حنيفة في بغداد (رويترز)
صبي عراقي يودي الصلاة في أحد الشوارع المحيطة بمسجد أبو حنيفة في بغداد (رويترز)
سودانيون يؤدون صلاة العيد في أحد ساحات العاصمة الخرطوم (الأناضول)
سودانيون يؤدون صلاة العيد في أحد ساحات العاصمة الخرطوم (الأناضول)
إندونيسيات يؤدين صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بجاوة الوسطى (رويترز)
إندونيسيات يؤدين صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بجاوة الوسطى (رويترز)
المصلون في كوالالمبور حريصون على ارتداء الكمامات (رويترز)
المصلون في كوالالمبور حريصون على ارتداء الكمامات (رويترز)
عراقيون يصلون العيد في أربيل (الأناضول)
عراقيون يصلون العيد في أربيل (الأناضول)
لحظة خروج المصلين من مسجد بالعاصمة الأفغانية كابل عقب أداء صلاة العيد (رويترز)
لحظة خروج المصلين من مسجد بالعاصمة الأفغانية كابل عقب أداء صلاة العيد (رويترز)
الحرص على التهنئة أنسى جائحة كورونا وما تفرضه من تباعد اجتماعي أو ارتداء الكمامة (الأناضول)
الحرص على التهنئة أنسى جائحة كورونا وما تفرضه من تباعد اجتماعي أو ارتداء الكمامة (الأناضول)
الأغنام في قرغيزستان أقل سعرا من غيرها من دول العالم لكن قلة تستطيع الشراء (الأوروبية)
الأغنام في قرغيزستان أقل سعرا من غيرها من دول العالم لكن قلة تستطيع الشراء (الأوروبية)
تيوس الهند تسجل أرقاما قياسية من حيث الحجم (الأوروبية)
تيوس الهند تسجل أرقاما قياسية من حيث الحجم (الأوروبية)
غسل وتعقيم ثور قبل ذبحه في باكستان (الأوروبية)
غسل وتعقيم ثور قبل ذبحه في باكستان (الأوروبية)
بائع أضاحي يمني يغسل إحدى الأغنام قبل بيعها (رويترز)
بائع أضاحي يمني يغسل إحدى الأغنام قبل بيعها (رويترز)
إندونيسيون مسلمون في إقليم بالي يهيئون بقرة لذبحها في أول أيام العيد في مدينة دينباسار (الأوروبية)
إندونيسيون مسلمون في إقليم بالي يهيئون بقرة لذبحها في أول أيام العيد في مدينة دينباسار (الأوروبية)
مجموعة من أطفال مخيم خان يونس للاجئين في غزة يترقبون لحظة نحر الأضحية (الأوروبية)
مجموعة من أطفال مخيم خان يونس للاجئين في غزة يترقبون لحظة نحر الأضحية (الأوروبية)
فتي يمني يحمل أضحية عائلته (رويترز)
فتي يمني يحمل أضحية عائلته (رويترز)
الكمامات على الوجوه لحظة ذبح الأضحية في مدينة كوالالمبور الماليزية (رويترز)
الكمامات على الوجوه لحظة ذبح الأضحية في مدينة كوالالمبور الماليزية (رويترز)
أطفال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يراقبون ذبح الأضحية (رويترز)
أطفال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يراقبون ذبح الأضحية (رويترز)
فرحة البسطاء من أطفال أفغانستان بالعيد (الأوروبية)
فرحة البسطاء من أطفال أفغانستان بالعيد (الأوروبية)
سواعد يمنية .. الحناء على الأيادي والكعك على الصواني (رويترز)
سواعد يمنية .. الحناء على الأيادي والكعك على الصواني (رويترز)
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