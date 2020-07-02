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غزة غاضبة: لا للضم

1/7/2020

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة، الأربعاء، ضمن فعاليات "يوم الغضب الشعبي"، رفضا لمشروع الاحتلال الإسرائيلي ضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة، كجزء من الخطة الأميركية لحل النزاع في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وشارك في التظاهرة قادة الفصائل، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل "لا لضم الضفة والأغوار.. فلسطين سنحررها بالدم" ورددوا هتافات تدعو إلى "إسقاط" مخطط الضم الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية "تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني يفسح المجال أمام انفجار شامل وانتفاضة جديدة"، محذرة من أن الشعب الفلسطيني "لن يصمت وستنطلق موجة كفاح شاملة".

الآلاف شاركوا في مسيرات يوم الغضب الشعبي ضد خطة الضم (رويترز)
الآلاف شاركوا في مسيرات يوم الغضب الشعبي ضد خطة الضم (رويترز)
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المشاركون في المسيرة من مختلف الأعمار (الأناضول)
المشاركون في المسيرة من مختلف الأعمار (الأناضول)
سيدات غزة يلوحن بعلامة النصر (رويترز)
سيدات غزة يلوحن بعلامة النصر (رويترز)
الفصائل تؤكد مواجهة مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالوحدة وإنهاء الانقسام (الأناضول)
الفصائل تؤكد مواجهة مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالوحدة وإنهاء الانقسام (الأناضول)
متظاهرون يحملون لافتات بالإنجليزية ضد صفقة القرن تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية حياة (الأناضول)
متظاهرون يحملون لافتات بالإنجليزية ضد صفقة القرن تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية حياة (الأناضول)
المشاركون في المسيرة يرفعون علم فلسطين (الأناضول)
المشاركون في المسيرة يرفعون علم فلسطين (الأناضول)
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قادة الفصائل في غزة شاركوا في المسيرة (الأناضول)
قادة الفصائل في غزة شاركوا في المسيرة (الأناضول)
الحشود جابت شوارع مدينة غزة (رويترز)
الحشود جابت شوارع مدينة غزة (رويترز)
علماء الدين حاضرون في المسيرة (الأناضول)
علماء الدين حاضرون في المسيرة (الأناضول)
الشعب الفلسطيني سيفشل كل المشاريع الإسرائيلية كما أفشل مشروع التوطين (الأناضول)
الشعب الفلسطيني سيفشل كل المشاريع الإسرائيلية كما أفشل مشروع التوطين (الأناضول)
متظاهرة تحمل مفتاح منزل أسرتها الذي احتلته إسرائيل في إشارة رمزية للتمسك بحق العودة (رويترز)
متظاهرة تحمل مفتاح منزل أسرتها الذي احتلته إسرائيل في إشارة رمزية للتمسك بحق العودة (رويترز)
تحذيرات فلسطينية من اشتعال انتفاضة جديدة ضد مخطط الضم الاحتلالي (الأناضول)
تحذيرات فلسطينية من اشتعال انتفاضة جديدة ضد مخطط الضم الاحتلالي (الأناضول)
الأجيال الجديدة تتابع المسيرة من نافذة أحد المنازل بغزة (رويترز)
الأجيال الجديدة تتابع المسيرة من نافذة أحد المنازل بغزة (رويترز)
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