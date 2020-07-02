غزة غاضبة: لا للضم

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة، الأربعاء، ضمن فعاليات "يوم الغضب الشعبي"، رفضا لمشروع الاحتلال الإسرائيلي ضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة، كجزء من الخطة الأميركية لحل النزاع في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وشارك في التظاهرة قادة الفصائل، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل "لا لضم الضفة والأغوار.. فلسطين سنحررها بالدم" ورددوا هتافات تدعو إلى "إسقاط" مخطط الضم الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية "تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني يفسح المجال أمام انفجار شامل وانتفاضة جديدة"، محذرة من أن الشعب الفلسطيني "لن يصمت وستنطلق موجة كفاح شاملة".