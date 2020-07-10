إسطنبول.. مئات الأتراك يحتفلون بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

بعد 86 عاما، كُسرت قيود آيا صوفيا وفتحت أبوابه للعبادة، بعد أن وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، في واحد من أهم القرارات في تاريخ تركيا الحديث.
بعد 86 عاما، كُسرت قيود آيا صوفيا وفتحت أبوابه للعبادة، بعد أن وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، في واحد من أهم القرارات في تاريخ تركيا الحديث.
أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مرسوما يحول آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في تركيا بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف، وسط انتقادات دولية لهذه الخطوة.
حث مسؤولون روس والكنيسة الأرثوذكسية الروسية تركيا على توخي الحذر في المساعي لإعادة متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، باعتبار أن له "قيمة مقدسة" لدى الروس.
أفاد مراسل الجزيرة في أنقرة أن المحكمة الإدارية العليا عقدت صباح اليوم جلسة لمناقشة طلب إلغاء قرار حكومي صدر عام 1934 يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.