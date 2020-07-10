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سياسة|تركيا

إسطنبول.. مئات الأتراك يحتفلون بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

مئات الأتراك توافدوا إلى منطقة السلطان أحمد للاحتفال بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، في واحد من أهم القرارات في تاريخ تركيا الحديث (رويترز)
مئات الأتراك توافدوا إلى منطقة السلطان أحمد للاحتفال بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، في واحد من أهم القرارات في تاريخ تركيا الحديث (رويترز)
10/7/2020
فتيات يحملن علم تركيا أمام مسجد آيا صوفيا (رويترز)
فتيات يحملن علم تركيا أمام مسجد آيا صوفيا (رويترز)
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سيدة تحمل صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
سيدة تحمل صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
أعلام الدولة العثمانية كانت حاضرة في الاحتفالات (رويترز)
أعلام الدولة العثمانية كانت حاضرة في الاحتفالات (رويترز)
طفل يرفع صورة السلطان العثماني محمد الفاتح (رويترز)
طفل يرفع صورة السلطان العثماني محمد الفاتح (رويترز)
مئات الأتراك أقاموا صلاة المغرب أمام مسجد آيا صوفيا (رويترز)
مئات الأتراك أقاموا صلاة المغرب أمام مسجد آيا صوفيا (رويترز)
مواطنون أتراك تجمعوا لأداء الصلاة في محيط آيا صوفيا (رويترز)
مواطنون أتراك تجمعوا لأداء الصلاة في محيط آيا صوفيا (رويترز)
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العلم التركي كانا حاضرا أثناء الاحتفال أمام آيا صوفيا (رويترز)
العلم التركي كانا حاضرا أثناء الاحتفال أمام آيا صوفيا (رويترز)
جانب من احتفالات الأتراك أمام آيا صوفيا (رويترز)
جانب من احتفالات الأتراك أمام آيا صوفيا (رويترز)

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