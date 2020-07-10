إسطنبول.. مئات الأتراك يحتفلون بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

بعد 86 عاما، كُسرت قيود آيا صوفيا وفتحت أبوابه للعبادة، بعد أن وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، في واحد من أهم القرارات في تاريخ تركيا الحديث.