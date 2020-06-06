مظاهرات في رام الله ضد خطة الضم الإسرائيلية

تحت شعار "لا للضم ولنا الأرض، نموت وتحيا فلسطين" تظاهر مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة في الذكرى الثالثة والخمسين لنكسة 5 يونيو/حزيران 1967، كما يجرى الإعداد لمظاهرة مركزية لإحياء ذكرى النكسة" بعد غد الاثنين في وسط مدينة رام الله حيث يوجد فيها مقر الرئاسة الفلسطينية.

وشهدت مدينة الخليل جنوب الضفة، وطوباس وطولكرم شمال الضفة أمس الجمعة مسيرات احتجاجية على خطة الضم الإسرائيلية، وهتف المتظاهرون "لا للضم" و"يسقط الاحتلال"، رافعين الأعلام الفلسطينية.