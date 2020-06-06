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سياسة

مظاهرات في رام الله ضد خطة الضم الإسرائيلية

Palestinians protest against Israel’s plan to annex parts of the occupied West Bank
6/6/2020

تحت شعار "لا للضم ولنا الأرض، نموت وتحيا فلسطين" تظاهر مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة في الذكرى الثالثة والخمسين لنكسة 5 يونيو/حزيران 1967، كما يجرى الإعداد لمظاهرة مركزية لإحياء ذكرى النكسة" بعد غد الاثنين في وسط مدينة رام الله حيث يوجد فيها مقر الرئاسة الفلسطينية.

وشهدت مدينة الخليل جنوب الضفة، وطوباس وطولكرم شمال الضفة أمس الجمعة مسيرات احتجاجية على خطة الضم الإسرائيلية، وهتف المتظاهرون "لا للضم" و"يسقط الاحتلال"، رافعين الأعلام الفلسطينية.

جانب من اللافتات والأعلام التي حملها المتظاهرون
جانب من اللافتات والأعلام التي حملها المتظاهرون(رويترز)
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يحملون الأعلام في طريقهم إلى التجمع
يحملون الأعلام في طريقهم إلى التجمع(رويترز)
تجمع للفلسطينيين في بلدة حارس في سلفيت بالضفة الغربية احتجاجا على المستوطنات اليهودية المزمع بناؤها على أراضيهم
تجمع للفلسطينيين في بلدة حارس في سلفيت بالضفة الغربية احتجاجا على المستوطنات اليهودية المزمع بناؤها على أراضيهم(رويترز)
أفراد من جيش الاحتلال يتمركزون على أطراف بلدة حارس بالضفة الغربية
أفراد من جيش الاحتلال يتمركزون على أطراف بلدة حارس بالضفة الغربية(رويترز)
جندي إسرائيلي يوجه سلاحه نحو الفلسطينيين خلال احتجاج على خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في وادي الأردن
جندي إسرائيلي يوجه سلاحه نحو الفلسطينيين خلال احتجاج على خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في وادي الأردن(رويترز)
متظاهر فلسطيني يستخدم مقلاعا لإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على خطة إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في الخليل
متظاهر فلسطيني يستخدم مقلاعا لإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على خطة إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في الخليل(رويترز)
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متظاهرون يحملون أعلاما فلسطينية في طولكرم في حين يقف جندي إسرائيلي في حالة حراسة خلال احتجاج على خطة الضم
متظاهرون يحملون أعلاما فلسطينية في طولكرم في حين يقف جندي إسرائيلي في حالة حراسة خلال احتجاج على خطة الضم(رويترز)
متظاهرون يحملون صورا للشهيد إياد الحلاق الذي قتلته قوات الاحتلال في القدس وكذلك المواطن الأميركي من أصل أفريقي الذي قتلته الشرطة الأميركية بنفس الطريقة.
متظاهرون يحملون صورا للشهيد إياد الحلاق الذي قتلته قوات الاحتلال في القدس وكذلك المواطن الأميركي من أصل أفريقي الذي قتلته الشرطة الأميركية بنفس الطريقة.(رويترز)
متظاهر يحمل مجسما لخريطة فلسطين التاريخية
متظاهر يحمل مجسما لخريطة فلسطين التاريخية(رويترز)
فلسطيني يتجادل مع جنود الاحتلال خلال الاحتجاجات
فلسطيني يتجادل مع جنود الاحتلال خلال الاحتجاجات(رويترز)
شاب فلسطيني يرعى أغنامه في وادي الأردن على مرمى تمركز مجموعة من قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات
شاب فلسطيني يرعى أغنامه في وادي الأردن على مرمى تمركز مجموعة من قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات(رويترز)
جنود الاحتلال يحرسون البلدوزرات الإسرائيلية خلال هدمها مخيمات للبدو الفلسطينيين بالضفة
جنود الاحتلال يحرسون البلدوزرات الإسرائيلية خلال هدمها مخيمات للبدو الفلسطينيين بالضفة(رويترز)
المغلوبون على أمرهم يجمعون ما بقي لهم من متاع
المغلوبون على أمرهم يجمعون ما بقي لهم من متاع(رويترز)
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