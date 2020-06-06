البث الحي

بالصور

بالصور

العالم يتظاهر ضد العنصرية

Australians Rally In Solidarity With Black Lives Matter Movement
6/6/2020

تعددت اللغات وتوحد المعنى في هتافات وشعارات ومطالب المظاهرات التي عمت قارات العالم تنديدا بالعنصرية، والتي أشعلتها وفاة المواطن الأميركي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة تحت ركبة شرطي أميركي جثا بها على رقبته.

ولم تقتصر المظاهرات الاحتجاجية التي تجاوزت الولايات المتحدة على عواصم المدن في دول أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأستراليا التي شهدت مظاهرات متعددة، بل امتدت لتشمل مدنا أخرى في تلك الدول، تنديدا بالعنصرية واللامساواة المتجذرة منذ قرون في النظام الأميركي، كذلك معالمها الكئيبة التي تطل برأسها بين الحين والآخر في تلك الدول آخذة شكل حوادث عنف عنصرية.

 

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يجثو على ركبتيه أثناء مشاركته في مسيرة بأوتاوا تضامنا مع جورج فلويد
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يجثو على ركبتيه أثناء مشاركته في مسيرة بأوتاوا تضامنا مع جورج فلويد(غيتي إيميجز)
اعلان
الآلاف يشاركون في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها أوتاو ضد العنصرية
الآلاف يشاركون في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها أوتاو ضد العنصرية(غيتي إيميجز)
المحتجون في المكسيك يدفعون بأيديهم الجدار المحيط بالسفارة الأميركية في العاصمة نيو ميكسيكو
المحتجون في المكسيك يدفعون بأيديهم الجدار المحيط بالسفارة الأميركية في العاصمة نيو ميكسيكو(غيتي إيميجز)
صورة جورج فلويد باتت أيقونة في كافة المظاهرات داخل أميركا وخارجها
صورة جورج فلويد باتت أيقونة في كافة المظاهرات داخل أميركا وخارجها(غيتي إيميجز)
.. بينما دمية ترامب مادة للسخرية والتنديد والاحتجاج في المظاهرات
.. بينما دمية ترامب مادة للسخرية والتنديد والاحتجاج في المظاهرات(غيتي إيميجز)
مظاهرات حاشدة في لندن تندد بالعنصرية واللامساواة
مظاهرات حاشدة في لندن تندد بالعنصرية واللامساواة(غيتي إيميجز)
اعلان
.. وأخرى في مانشيستر
.. وأخرى في مانشيستر(غيتي إيميجز)
مظاهرة في ساحة الجمهورية بمدينة ليل الفرنسية
مظاهرة في ساحة الجمهورية بمدينة ليل الفرنسية(غيتي إيميجز)
متظاهرون يحملون لافتات مناهضة للعنصرية في العاصمة الألمانية برلين
متظاهرون يحملون لافتات مناهضة للعنصرية في العاصمة الألمانية برلين(غيتي إيميجز)
مظاهرات حاشدة في مدينة كولونيا الألمانية
مظاهرات حاشدة في مدينة كولونيا الألمانية(غيتي إيميجز)
الشرطة الألمانية تحرس المتظاهرين في برلين
الشرطة الألمانية تحرس المتظاهرين في برلين(غيتي إيميجز)
المظاهرات عمت معظم المدن الألمانية الرئيسية
المظاهرات عمت معظم المدن الألمانية الرئيسية(غيتي إيميجز)
المتظاهرون يرقدون على الأرض أثناء احتجاجهم أمام السفارة الأميركية في العاصمة البولندية وارسو
المتظاهرون يرقدون على الأرض أثناء احتجاجهم أمام السفارة الأميركية في العاصمة البولندية وارسو(غيتي إيميجز)
تونس: متظاهرون يحملون لافتات ويهتفون أمام المسرح البلدي في العاصمة التونسية أثناء احتجاج تضامني على مقتل جورج فلويد
تونس: متظاهرون يحملون لافتات ويهتفون أمام المسرح البلدي في العاصمة التونسية أثناء احتجاج تضامني على مقتل جورج فلويد(غيتي إيميجز)
متظاهرون من مشارب مختلفة في مظاهرات تونس
متظاهرون من مشارب مختلفة في مظاهرات تونس(غيتي إيميجز)
تكاد تكون تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تظاهرات ضد العنصرية
تكاد تكون تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تظاهرات ضد العنصرية(غيتي إيميجز)
من اللافتات العربية في مظاهرات العالم المنددة بالعنصرية
من اللافتات العربية في مظاهرات العالم المنددة بالعنصرية(غيتي إيميجز)
متظاهرون في مدينة سيدني الأسترالية
متظاهرون في مدينة سيدني الأسترالية(غيتي إيميجز)
احتجاجات على عنف الشرطة وعدم المساواة العرقية في أعقاب وفاة جورج فلويد، بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في باريس
احتجاجات على عنف الشرطة وعدم المساواة العرقية في أعقاب وفاة جورج فلويد، بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في باريس(غيتي إيميجز)
متظاهرون في العاصمة البلغارية صوفيا
متظاهرون في العاصمة البلغارية صوفيا(غيتي إيميجز)
.. ومحتجون في سول عاصمة كوريا الجنوبية
.. ومحتجون في سول عاصمة كوريا الجنوبية(غيتي إيميجز)
وجموع تتظاهر في العاصمة اليابانية طوكيو ضد العنصرية واللامساواة
وجموع تتظاهر في العاصمة اليابانية طوكيو ضد العنصرية واللامساواة(غيتي إيميجز)
جانب من المظاهرات في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية
جانب من المظاهرات في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية(غيتي إيميجز)
.. ويحملون الصليب مرددين هتافات لحماية حياة السود
.. ويحملون الصليب مرددين هتافات لحماية حياة السود(غيتي إيميجز)
المزيد من بالصور
الأكثر قراءة