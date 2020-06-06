العالم يتظاهر ضد العنصرية

تعددت اللغات وتوحد المعنى في هتافات وشعارات ومطالب المظاهرات التي عمت قارات العالم تنديدا بالعنصرية، والتي أشعلتها وفاة المواطن الأميركي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة تحت ركبة شرطي أميركي جثا بها على رقبته.

ولم تقتصر المظاهرات الاحتجاجية التي تجاوزت الولايات المتحدة على عواصم المدن في دول أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأستراليا التي شهدت مظاهرات متعددة، بل امتدت لتشمل مدنا أخرى في تلك الدول، تنديدا بالعنصرية واللامساواة المتجذرة منذ قرون في النظام الأميركي، كذلك معالمها الكئيبة التي تطل برأسها بين الحين والآخر في تلك الدول آخذة شكل حوادث عنف عنصرية.