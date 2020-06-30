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بالصور.. وادي عبيد الله بالقدس.. معالم مجهولة ومهملة

جزء من وادي عبيد الله الذي يتمد لنحو 1.5 كيلومتر من تلاقي وادي الجوز ووادي قدرون (الجزيرة)
جزء من وادي عبيد الله الذي يتمد لنحو 1.5 كيلومتر من تلاقي وادي الجوز ووادي قدرون (الجزيرة)
30/6/2020
يحتوي قصر العماوي على بئر بيزنطية عميقة (الجزيرة)
يحتوي قصر العماوي على بئر بيزنطية عميقة (الجزيرة)
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مشهد علوي مطل على الوادي حيث يظهر وادي قدرون أو مريم وسور الأقصى والقدس الشرقي (الجزيرة)
مشهد علوي مطل على الوادي حيث يظهر وادي قدرون أو مريم وسور الأقصى والقدس الشرقي (الجزيرة)
مدخل إسطبل للخيول مبني منذ العهد العثماني المتأخر (الجزيرة)
مدخل إسطبل للخيول مبني منذ العهد العثماني المتأخر (الجزيرة)
مدخل كنيسة قبر السيدة مريم التي بنيت في العهد الصليبي ويظهر وادي عبيد الله وراءها وسفوح جبل الزيتون الغربية (الجزيرة)
مدخل كنيسة قبر السيدة مريم التي بنيت في العهد الصليبي ويظهر وادي عبيد الله وراءها وسفوح جبل الزيتون الغربية (الجزيرة)
ساحة لمراسم الدفن تحت مستوى الأرض محاطة بجدار إسمنتي حديث (الجزيرة)
ساحة لمراسم الدفن تحت مستوى الأرض محاطة بجدار إسمنتي حديث (الجزيرة)
سطح كنيسة قبر السيدة مريم حيث يظهر مجير الدين الحنبلي (الجزيرة)
سطح كنيسة قبر السيدة مريم حيث يظهر مجير الدين الحنبلي (الجزيرة)
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على مساحة ثلاثة دونمات تتناثر عشرات القبور التي يعود معظمها إلى ستينيات القرن الماضي والباقي إلى العهد الصليبي (الجزيرة)
على مساحة ثلاثة دونمات تتناثر عشرات القبور التي يعود معظمها إلى ستينيات القرن الماضي والباقي إلى العهد الصليبي (الجزيرة)
أحد المداخل المؤدية إلى الوادي (الجزيرة)
أحد المداخل المؤدية إلى الوادي (الجزيرة)
كانت المغرات تستخدم للتخزين والاختباء كما فعل رجال نور الدين زنكي الذين حفروا أسماءهم داخل مغارة (الجزيرة)
كانت المغرات تستخدم للتخزين والاختباء كما فعل رجال نور الدين زنكي الذين حفروا أسماءهم داخل مغارة (الجزيرة)
تحتوي السفوح المطلة على الوادي على مغارات عدة استخدمها الإنسان منذ العهد الروماني لأغراض عديدة (الجزيرة)
تحتوي السفوح المطلة على الوادي على مغارات عدة استخدمها الإنسان منذ العهد الروماني لأغراض عديدة (الجزيرة)
رغم أهمية الوادي وقربه من سور القدس والأقصى الشرقي فإنه ذكره شحيح في المصادر العربية المكتوبة (الجزيرة)
رغم أهمية الوادي وقربه من سور القدس والأقصى الشرقي فإنه ذكره شحيح في المصادر العربية المكتوبة (الجزيرة)
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