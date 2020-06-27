مساجد مصر تستأنف استقبال المصلين

بعد فترة إغلاق قاربت 4 أشهر، فتحت مساجد مصر أبوابها للمصلين اعتبارا من فجر اليوم السبت، وسط تعليمات مشددة من وزارة الأوقاف باتباع الإجراءات الوقائية، كالوضوء في البيت، وتجنب التزاحم عند الدخول أو الخروج، وتجنب المصافحة، وارتداء الأقنعة الواقية، واصطحاب سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍّ، ومراعاة علامات التباعد، وألا يأتي للمسجد من هو مريض.

واتخذت الحكومة المصرية الثلاثاء الماضي إجراءات لتخفيف بعض القيود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها إلغاء حظر التجوال، وإعادة فتح دور العبادة، وكذلك المقاهي والنوادي، مع استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ.