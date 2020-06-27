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مساجد مصر تستأنف استقبال المصلين

27/6/2020

بعد فترة إغلاق قاربت 4 أشهر، فتحت مساجد مصر أبوابها للمصلين اعتبارا من فجر اليوم السبت، وسط تعليمات مشددة من وزارة الأوقاف باتباع الإجراءات الوقائية، كالوضوء في البيت، وتجنب التزاحم عند الدخول أو الخروج، وتجنب المصافحة، وارتداء الأقنعة الواقية، واصطحاب سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍّ، ومراعاة علامات التباعد، وألا يأتي للمسجد من هو مريض.

واتخذت الحكومة المصرية الثلاثاء الماضي إجراءات لتخفيف بعض القيود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها إلغاء حظر التجوال، وإعادة فتح دور العبادة، وكذلك المقاهي والنوادي، مع استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

 

صلاة الجماعة تعود إلى مساجد القاهرة مدينة الألف مئذنة (رويترز)
صلاة الجماعة تعود إلى مساجد القاهرة مدينة الألف مئذنة (رويترز)
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المؤذنون تخلوا عن عبارة "ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم" (رويترز)
المؤذنون تخلوا عن عبارة "ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم" (رويترز)
تطهير يسبق فتح المساجد (رويترز)
تطهير يسبق فتح المساجد (رويترز)
دعوات بانتهاء الجائحة (رويترز)
دعوات بانتهاء الجائحة (رويترز)
التعليمات تشترط على كل مصلّ إحضار سجادته الخاصة (رويترز)
التعليمات تشترط على كل مصلّ إحضار سجادته الخاصة (رويترز)
المصلون يراعون الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي (رويترز)
المصلون يراعون الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي (رويترز)
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الأوقاف توصي المصلين بتجنب التزاحم (رويترز)
الأوقاف توصي المصلين بتجنب التزاحم (رويترز)
كما تلزمهم بالوضوء في البيت (رويترز)
كما تلزمهم بالوضوء في البيت (رويترز)
متطوعون يشاركون في رش المساجد (رويترز)
متطوعون يشاركون في رش المساجد (رويترز)
ويطهرون المداخل (رويترز)
ويطهرون المداخل (رويترز)
عمليات الرش تشمل الجدران أيضا (رويترز)
عمليات الرش تشمل الجدران أيضا (رويترز)
.. كذلك واجهات المساجد (رويترز)
.. كذلك واجهات المساجد (رويترز)
صلاة الجماعة تعود إلى المساجد بعد غياب (رويترز)
صلاة الجماعة تعود إلى المساجد بعد غياب (رويترز)
بعض المساجد يراعي الرش قبل وبعد كل صلاة (رويترز)
بعض المساجد يراعي الرش قبل وبعد كل صلاة (رويترز)
الكمامات على وجوه المتطوعين (رويترز)
الكمامات على وجوه المتطوعين (رويترز)
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