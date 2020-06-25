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احتجاجات فلسطينية ضد الضم والاحتلال يستنفر

25/6/2020

تتواصل الاحتجاجات الفلسطينية ضد خطة الضم الإسرائيلية، في ظل عقد المؤتمر الفلسطيني الوطني الثاني في قرية فصايل بالأغوار مساء الأربعاء ضمن سلسلة نشاطات شعبية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ودعما للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، وحضر المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ومحافظون، وفعاليات الأغوار، كما شهد قطاع غزة مسيرة للكشافة تندد بتلك الخطة التي تتسع دائرة رفضها عالميا وسط تحذيرات من تبعاتها، الأمر الذي جعل قوات الاحتلال في حالة استنفار لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية عليها.

فلسطيني يرعى أغنامه في وادي الأردن المستهدف بخطة الضم الإسرائيلية (غيتي)
فلسطيني يرعى أغنامه في وادي الأردن المستهدف بخطة الضم الإسرائيلية (غيتي)
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.. ويسقي قطيعه من مياه عين العوجة بالوادي (غيتي)
.. ويسقي قطيعه من مياه عين العوجة بالوادي (غيتي)
مستوطنون إسرائيليون يلهون في مجرى مائي ينبع من عين العوجة بوادي الأردن في الضفة الغربية ( غيتي)
مستوطنون إسرائيليون يلهون في مجرى مائي ينبع من عين العوجة بوادي الأردن في الضفة الغربية ( غيتي)
مستوطن إسرائيلي متوشحا شالا توراتيا في بؤرة استيطانية مشمولة بخطة الضم (رويترز)
مستوطن إسرائيلي متوشحا شالا توراتيا في بؤرة استيطانية مشمولة بخطة الضم (رويترز)
محمد اشتية يتحدث أمام المؤتمر الوطني الثاني المناهض لخطة الضم (الأناضول)
محمد اشتية يتحدث أمام المؤتمر الوطني الثاني المناهض لخطة الضم (الأناضول)
مشاركة واسعة في المؤتمر الذي عقد بقرية فصايل بالأغوار (الأناضول)
مشاركة واسعة في المؤتمر الذي عقد بقرية فصايل بالأغوار (الأناضول)
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جانب من الحضور (الأناضول)
جانب من الحضور (الأناضول)
في الطريق إلى المؤتمر (رويترز)
في الطريق إلى المؤتمر (رويترز)
مجموعة من أبناء قرية فصايل يحملون علم يلدهم (الأناضول)
مجموعة من أبناء قرية فصايل يحملون علم يلدهم (الأناضول)
قوات الاحتلال تكثق انتشارها في المنطقة (رويترز)
قوات الاحتلال تكثق انتشارها في المنطقة (رويترز)
وتتربص بالمحتجين (الأناضول)
وتتربص بالمحتجين (الأناضول)
جنود الاحتلال يحددون أهدافهم (الأناضول)
جنود الاحتلال يحددون أهدافهم (الأناضول)
ويطلفون نيران أسلحتهم (الأناضول)
ويطلفون نيران أسلحتهم (الأناضول)
الحجارة في مواجهة المحتل (رويترز)
الحجارة في مواجهة المحتل (رويترز)
المشهد يعيد إلى الأذهان انتفاضة الحجارة (الأناضول)
المشهد يعيد إلى الأذهان انتفاضة الحجارة (الأناضول)
القنابل الإسرائيلية في مواجهة الحجارة (رويترز)
القنابل الإسرائيلية في مواجهة الحجارة (رويترز)
جنود الاحتلال يعتقلون شابا شارك في الاحتجاجات (رويترز)
جنود الاحتلال يعتقلون شابا شارك في الاحتجاجات (رويترز)
كما تعتقل طفلا آخر (الأناضول)
كما تعتقل طفلا آخر (الأناضول)
مسيرة كشفية في غزة احتجاجا على خطة الضم (الأناضول)
مسيرة كشفية في غزة احتجاجا على خطة الضم (الأناضول)
شباب الكشافة بغزة يصطفون في نهاية المسيرة (الأناضول)
شباب الكشافة بغزة يصطفون في نهاية المسيرة (الأناضول)
الأجيال الجديدة تتمسك بحقوقها علما وأرضا في مواجهة المحتل (الأناضول)
الأجيال الجديدة تتمسك بحقوقها علما وأرضا في مواجهة المحتل (الأناضول)
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