احتجاجات فلسطينية ضد الضم والاحتلال يستنفر

تتواصل الاحتجاجات الفلسطينية ضد خطة الضم الإسرائيلية، في ظل عقد المؤتمر الفلسطيني الوطني الثاني في قرية فصايل بالأغوار مساء الأربعاء ضمن سلسلة نشاطات شعبية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ودعما للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، وحضر المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ومحافظون، وفعاليات الأغوار، كما شهد قطاع غزة مسيرة للكشافة تندد بتلك الخطة التي تتسع دائرة رفضها عالميا وسط تحذيرات من تبعاتها، الأمر الذي جعل قوات الاحتلال في حالة استنفار لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية عليها.