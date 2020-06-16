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احتجاجات بلا شرطة في سياتل رغما عن ترامب

16/6/2020

مشاهد المحتجين المناهضين للعنصرية في المنطقة التي أعلنوها "خالية من الشرطة" في مدينة سياتل بولاية واشنطن، تعيد إلى الأذهان اعتصامات الثوار إبان الربيع العربي في الساحات والميادين قبل نحو 9 أعوام، والتي أصبحت ذكرى في الدول العربية التي عاشتها. وتتعدد أوجه الشبه مع وجود الفارق، فالمعتصمون في سياتل نصبوا خياما لهم في المنطقة وتولوا تأمينها بأنفسهم، وتتعدد خطابات المحتجين وتتعالى الهتافات وتتنوع اللافتات والمنشورات وأشكال الغرافيتي التي تنطق جميعا بلغة واحدة هي نبذ العنصرية والتنديد بوحشية الشرطة والعنصرية، منذ وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا قبل 3 أسابيع.

ولطمأنة المحتجين في المدينة، أصدر قاض في سياتل أمرا يمنع شرطة المدينة من استخدام الغاز المدمع وغيره من الوسائل لتفريق المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يعدّ نصرا للنشطاء المحليين، عززه رد حاكم واشنطن جاي إنسلي على تهديدات ترامب قائلا إنه "يتعين على الرئيس البقاء بعيدا عن شؤون الولاية". أما عمدة سياتل جيني دوركان فقالت "إن أي اجتياح للمدينة سيكون غير دستوري وغير قانوني".

المسيرات الاحتجاجية تجوب شوارع سياتل
المسيرات الاحتجاجية تجوب شوارع سياتل
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ما يشبه اللجان الأمنية عند مدخل المنطقة
ما يشبه اللجان الأمنية عند مدخل المنطقة
ويتولون حراستها وتأمينها بأنفسهم
ويتولون حراستها وتأمينها بأنفسهم
صورة جورج فلويد وسط خيام المحتجين
صورة جورج فلويد وسط خيام المحتجين
المحتجون المعتصمون يؤمنون احتياجاتهم في المنطقة
المحتجون المعتصمون يؤمنون احتياجاتهم في المنطقة
ويعدون طعامهم وسط الخيام
ويعدون طعامهم وسط الخيام
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ويجدون وقتا لممارسة الرياضة
ويجدون وقتا لممارسة الرياضة
أحد السكان الأصليين من الهنود الحمر يؤدي رقصة تقليدية في منطقة الاحتجاج بسياتل
أحد السكان الأصليين من الهنود الحمر يؤدي رقصة تقليدية في منطقة الاحتجاج بسياتل
طلاب مدرسة ثانوية "ناثان" في سياتل ينضمون إلى المحتجين يوم تخرجهم
طلاب مدرسة ثانوية "ناثان" في سياتل ينضمون إلى المحتجين يوم تخرجهم
مسيرة تحمل لافتة بأسماء أشخاص قتلوا على أيدي الشرطة في جميع أنحاء البلاد
مسيرة تحمل لافتة بأسماء أشخاص قتلوا على أيدي الشرطة في جميع أنحاء البلاد
الاحتجاجات تستقطب المزيد رغم تهديدات ترامب
الاحتجاجات تستقطب المزيد رغم تهديدات ترامب
صوت الأطفال محل اهتمام واستماع في منطقة الاحتجاجات
صوت الأطفال محل اهتمام واستماع في منطقة الاحتجاجات
مجموعة من أفراد المجتمع الإثيوبي والإريتري في منطقة الاحتجاجات
مجموعة من أفراد المجتمع الإثيوبي والإريتري في منطقة الاحتجاجات
المشاركون من مختلف الأعمار
المشاركون من مختلف الأعمار
الأطفال يهتفون
الأطفال يهتفون
قاضي سياتل يأمر بمنع استخدام الغاز أو أي وسيلة أخرى لفض الاعتصام
قاضي سياتل يأمر بمنع استخدام الغاز أو أي وسيلة أخرى لفض الاعتصام
أحد المحتجين المقنّعين يحمل لافتة ترفض استخدام قنابل الغاز لفض الاعتصام
أحد المحتجين المقنّعين يحمل لافتة ترفض استخدام قنابل الغاز لفض الاعتصام
إحدى اللافتات في منطقة الاحتجاج
إحدى اللافتات في منطقة الاحتجاج
على جدران أحد المباني المحيطة رسم لأميركية من أصل أفريقي قتلتها الشرطة الأميركية عام 2017
على جدران أحد المباني المحيطة رسم لأميركية من أصل أفريقي قتلتها الشرطة الأميركية عام 2017
مطالب المحتجين معلقة على الجدران المحيطة
مطالب المحتجين معلقة على الجدران المحيطة
متظاهر يطالب برحيل ترامب ونائبه مايك بنس
متظاهر يطالب برحيل ترامب ونائبه مايك بنس
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