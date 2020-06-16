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ملعب المدينة التعليمية.. "جوهرة" تستضيف مونديال قطر 2022

"جوهرة الصحراء" ثالث ملاعب مونديال قطر
"جوهرة الصحراء" ثالث ملاعب مونديال قطر
15/6/2020

أعلنت دولة قطر رسميا عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية ثالث ملاعب بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد، وذلك خلال تغطية رقمية للجنة العليا للمشاريع والإرث.

ويقع الملعب الجديد ضمن المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، ويعرف باسم "جوهرة الصحراء"، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفا، ويعد أول ملاعب مونديال قطر الذي يحصل على شهادة من فئة الخمس نجوم في الاستدامة.

ثالث ملاعب مونديال قطر
ثالث ملاعب مونديال قطر
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تحفة فنية من الداخل والخارج
تحفة فنية من الداخل والخارج
فخامة وراحة وملعب متكامل
فخامة وراحة وملعب متكامل
طاقة الملعب الاستيعابية تبلغ 40 ألفا
طاقة الملعب الاستيعابية تبلغ 40 ألفا
أول ملاعب مونديال قطر يحصل على شهادة من فئة الخمس نجوم في الاستدامة
أول ملاعب مونديال قطر يحصل على شهادة من فئة الخمس نجوم في الاستدامة
مساحات خضراء وتفاصيل إنشاء مميزة
مساحات خضراء وتفاصيل إنشاء مميزة
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"جوهرة الصحراء" اسم على مسمى
"جوهرة الصحراء" اسم على مسمى

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