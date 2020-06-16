ملعب المدينة التعليمية.. "جوهرة" تستضيف مونديال قطر 2022

أعلنت دولة قطر رسميا عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية ثالث ملاعب بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في البلاد، وذلك خلال تغطية رقمية للجنة العليا للمشاريع والإرث.

ويقع الملعب الجديد ضمن المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، ويعرف باسم "جوهرة الصحراء"، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفا، ويعد أول ملاعب مونديال قطر الذي يحصل على شهادة من فئة الخمس نجوم في الاستدامة.