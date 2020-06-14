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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

اختنق تحت أقدام شرطي.. جورج فلويد يتنفس في الأعمال الفنية

14/6/2020
إدلب التي تعرف الظلم لم تتخلف عن تمجيد جورج فلويد (الأناضول)
إدلب التي تعرف الظلم لم تتخلف عن تمجيد جورج فلويد (الأناضول)(وكالة الأناضول)
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فلويد أخذ مساحات فنية كبيرة في شوارع برلين (الأناضول)
فلويد أخذ مساحات فنية كبيرة في شوارع برلين (الأناضول)(وكالة الأناضول)
كلمة فلويد الأخيرة بخط عريض في مانشستر البريطانية (رويترز)
كلمة فلويد الأخيرة بخط عريض في مانشستر البريطانية (رويترز)(وكالة الأناضول)
لوحة في نيروبي تجسد وحشية الشرطة الأميركية ضد فلويد (رويترز)
لوحة في نيروبي تجسد وحشية الشرطة الأميركية ضد فلويد (رويترز)(وكالة الأناضول)
وشوارع لندن تمنح حبها للأميركي الأسود فلويد (رويترز)
وشوارع لندن تمنح حبها للأميركي الأسود فلويد (رويترز)(وكالة الأناضول)
فلويد يطل على أنصاره بالمملكة المتحدة (رويترز)
فلويد يطل على أنصاره بالمملكة المتحدة (رويترز)(وكالة الأناضول)
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جدارية بسياتل الأميركية تروي واقعة مقتل فلويد (رويترز)
جدارية بسياتل الأميركية تروي واقعة مقتل فلويد (رويترز)(وكالة الأناضول)
مقولة فلويد الخالدة تقابل المارة في ضواحي برمنغهام (رويترز)
مقولة فلويد الخالدة تقابل المارة في ضواحي برمنغهام (رويترز)(وكالة الأناضول)

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