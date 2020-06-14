اختنق تحت أقدام شرطي.. جورج فلويد يتنفس في الأعمال الفنية

في هذه الزاوية تفتح الجزيرة نت مساحة لكاتبات وكتّاب لكي يتحدثوا عن الحدث أو الحادث الذي غيّر حياتهم، وجعل منهم شعراء أو روائيين أو قصاصا وأيضا مسرحيين ومترجمين أو حتى ناشرين، بخلاف توقعات المحيطين.
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في هذه الزاوية تفتح الجزيرة نت مساحة لكاتبات وكتّاب لكي يتحدثوا عن الحدث أو الحادث الذي غيّر حياتهم، وجعل منهم شعراء أو روائيين أو قصاصا وأيضا مسرحيين ومترجمين أو حتى ناشرين، بخلاف توقعات المحيطين.
قالت حكومة الوفاق الليبية إن المرتزقة الروس يزرعون الألغام في مدينة سرت لمنعها من السيطرة عليها، واتهمت قوات حفتر بإبادة عائلات بأكملها بضواحي طرابلس الجنوبية وفي مدينة ترهونة.
طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين والمختفين قسريا، جاء ذلك بعد وفاة وإصابة عشرات المعتقلين بفيروس كورونا.