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"الدولار السياسي"يشعل مظاهرات لبنان

Currency protest in Lebanon (وكالة الأناضول)
Currency protest in Lebanon (وكالة الأناضول)(وكالة الأناضول)
13/6/2020

أشعل متظاهرون لبنانيون النار على الطرق، واشتبكوا مع قوات الأمن في ثاني ليلة من الاضطرابات التي شابت اندلاع الاحتجاجات في مدن لبنانية عدة بعد انهيار الليرة، التي فقدت حوالي 70% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما غرق لبنان في أزمة مالية تسببت في تفاقم الأحوال المعيشية.

ووسط العاصمة بيروت، أضرم عشرات الشباب النار في عدد من المتاجر قبل تفريقهم بالغاز المدمع، كما نزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع في طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور جنوبا، وفي البقاع شرقا، وفي بيروت. وأحرقوا إطارات وحاويات نفايات، وقطعوا طرقا رئيسية وفرعية تدخّل الجيش لفتحها. وألقى متظاهرون حجارة وقنابل مولوتوف على الجنود، وألحقوا أضرارا بواجهات عدد من المتاجر والمصارف. ورَدّ الجنود بإطلاق الغاز المدمع.

محتجون أغلقوا الطرق الرئيسية بإشعال النيران فيها
محتجون أغلقوا الطرق الرئيسية بإشعال النيران فيها(وكالة الأناضول)
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النيران تتوسط الشارع
النيران تتوسط الشارع(وكالة الأناضول)
متظاهرون يشعلون النار على الطرق في العاصمة بيروت
متظاهرون يشعلون النار على الطرق في العاصمة بيروت(وكالة الأناضول)
أعمدة الدخان وألسنة اللهب تحجب الرؤية بالشوارع في ليل الاحتجاجات
أعمدة الدخان وألسنة اللهب تحجب الرؤية بالشوارع في ليل الاحتجاجات(وكالة الأناضول)
الإطارات المشتعلة تجسّد غضب المحتجين
الإطارات المشتعلة تجسّد غضب المحتجين(وكالة الأناضول)
شباب يعتدون على أحد المحال التجارية المغلقة
شباب يعتدون على أحد المحال التجارية المغلقة(وكالة الأناضول)
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آثار الاعتداء على إحدى شركات السفر والسياحة في بيروت
آثار الاعتداء على إحدى شركات السفر والسياحة في بيروت(وكالة الأناضول)
شابان يمران بدراجتهما النارية بجوار الإطارات المشتعلة
شابان يمران بدراجتهما النارية بجوار الإطارات المشتعلة(وكالة الأناضول)
حتى المحال في الشوارع الجانبية لم تسلم من التخريب
حتى المحال في الشوارع الجانبية لم تسلم من التخريب(وكالة الأناضول)
أحد المحتجين الغاضبين يرتدي قميصا كتب عليه "شرطة" خلال اعتدائه على محال
أحد المحتجين الغاضبين يرتدي قميصا كتب عليه "شرطة" خلال اعتدائه على محال(وكالة الأناضول)
مكتب البريد السريع (DHL) في بيروت تعرض للتخريب
مكتب البريد السريع (DHL) في بيروت تعرض للتخريب(وكالة الأناضول)
مشهد التعدي على المتاجر والمحال في الطرق الجانبية تكرر في أكثر من مدينة
مشهد التعدي على المتاجر والمحال في الطرق الجانبية تكرر في أكثر من مدينة(وكالة الأناضول)
عناصر من الجيش في الشوارع التي أغلقها المحتجون
عناصر من الجيش في الشوارع التي أغلقها المحتجون(وكالة الأناضول)
.. ويحاولون إخماد النيران التي أشعلها المحتجون
.. ويحاولون إخماد النيران التي أشعلها المحتجون(وكالة الأناضول)
عناصر من الجيش في مواجهة المتظاهرين
عناصر من الجيش في مواجهة المتظاهرين(وكالة الأناضول)
مضرب التنس لرد قنابل الغاز
مضرب التنس لرد قنابل الغاز(وكالة الأناضول)
استراحة محتج
استراحة محتج(وكالة الأناضول)
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