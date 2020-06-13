"الدولار السياسي"يشعل مظاهرات لبنان

أشعل متظاهرون لبنانيون النار على الطرق، واشتبكوا مع قوات الأمن في ثاني ليلة من الاضطرابات التي شابت اندلاع الاحتجاجات في مدن لبنانية عدة بعد انهيار الليرة، التي فقدت حوالي 70% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما غرق لبنان في أزمة مالية تسببت في تفاقم الأحوال المعيشية.

ووسط العاصمة بيروت، أضرم عشرات الشباب النار في عدد من المتاجر قبل تفريقهم بالغاز المدمع، كما نزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع في طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور جنوبا، وفي البقاع شرقا، وفي بيروت. وأحرقوا إطارات وحاويات نفايات، وقطعوا طرقا رئيسية وفرعية تدخّل الجيش لفتحها. وألقى متظاهرون حجارة وقنابل مولوتوف على الجنود، وألحقوا أضرارا بواجهات عدد من المتاجر والمصارف. ورَدّ الجنود بإطلاق الغاز المدمع.