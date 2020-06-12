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الاحتجاجات تلاحق "تماثيل العنصرية" في أميركا وأوروبا

تمثال كريستوفر كولومبوس في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية وقد نزعت عنه رأسه بين عشية وضحاها، وسط احتجاجات ضد العنصرية العرقية في أعقاب وفاة جورج فلويد
تمثال كريستوفر كولومبوس في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية وقد نزعت عنه رأسه بين عشية وضحاها، وسط احتجاجات ضد العنصرية العرقية في أعقاب وفاة جورج فلويد(رويترز)
11/6/2020

لم تقتصر الاحتجاجات التي أعقبت وفاة المواطن الأميركي جورج فلويد على المظاهرات والهتافات والشعارات التي عمت الولايات المتحدة وامتدت إلى مناطق متفرقة من العالم، بل واكبتها حملات استهدفت تماثيل لشخصيات في التاريخ الأميركي والأوروبي اعتبرها المحتجون صاحبة دور كبير في تكريس العنصرية والعبودية وتجارة الرقيق.

ومن أبرز التماثيل التي حطمها المتظاهرون في الولايات المتحدة تمثال المكتشف كريستوفر كولومبوس، ورئيس الولايات الكونفدرالية جيفرسون ديفيز، وسط تزايد الضغوط على السلطات لإزالة تماثيل مرتبطة بحقبة العبودية والاستعمار، وهو ما يعيد الجدل حول التماثيل المتعلقة بالتاريخ الأميركي.

المحتجون يلطخون تمثالا آخر لكريستوفر كولومبوس وسط مدينة ميامي بولاية فلوريدا
المحتجون يلطخون تمثالا آخر لكريستوفر كولومبوس وسط مدينة ميامي بولاية فلوريدا(رويترز)
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وجه كولومبوس بعد أن غيّره المحتجون
وجه كولومبوس بعد أن غيّره المحتجون(رويترز)
ضباط الدورية الأميركية يتولون مراقبة نقل تمثال لكريستوفر كولومبوس بعد إزالته من مكانه في مدينة سانت بولاية مينيسوتا
ضباط الدورية الأميركية يتولون مراقبة نقل تمثال لكريستوفر كولومبوس بعد إزالته من مكانه في مدينة سانت بولاية مينيسوتا(رويترز)
عمال يزيلون تمثال الشرطة التذكاري في ريتشموند بولاية فيرجينيا بعد أن صبغه المتظاهرون باللون الأحمر
عمال يزيلون تمثال الشرطة التذكاري في ريتشموند بولاية فيرجينيا بعد أن صبغه المتظاهرون باللون الأحمر(رويترز)
قاعدة تمثال رئيس الولايات الكونفدرالية الأميركية خلال الحرب الأهلية جيفرسون ديفيز في ريتشموند بولاية فرجينيا بعدما حطمه المتظاهرون وكتبوا عبارات تندد بالعنصرية وعنف الشرطة في محيطه
قاعدة تمثال رئيس الولايات الكونفدرالية الأميركية خلال الحرب الأهلية جيفرسون ديفيز في ريتشموند بولاية فرجينيا بعدما حطمه المتظاهرون وكتبوا عبارات تندد بالعنصرية وعنف الشرطة في محيطه(رويترز)
ومخاوف من وصول المحتجين إلى مقبرته والتمثال المجاور لها
ومخاوف من وصول المحتجين إلى مقبرته والتمثال المجاور لها(رويترز)
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متظاهرون بريطانيون يسقطون تمثال تاجر الرقيق في القرن السابع عشر إدوارد كولستون من فوق قاعدته بمدينة بريستول
متظاهرون بريطانيون يسقطون تمثال تاجر الرقيق في القرن السابع عشر إدوارد كولستون من فوق قاعدته بمدينة بريستول(رويترز)
.. ويلقون به في الماء
.. ويلقون به في الماء(رويترز)
عامل في البلدية البريطانية يغسل تمثالا للملكة فيكتوريا لطخه المحتجون في مدينة ليدز
عامل في البلدية البريطانية يغسل تمثالا للملكة فيكتوريا لطخه المحتجون في مدينة ليدز(رويترز)
الجماعات المناهضة للعنصرية في بريطانيا تطالب بإزالة تمثال ونستون تشرشل من ساحة البرلمان في لندن، وقامت بتلطيخه أثناء احتجاجاتها الأخيرة
الجماعات المناهضة للعنصرية في بريطانيا تطالب بإزالة تمثال ونستون تشرشل من ساحة البرلمان في لندن، وقامت بتلطيخه أثناء احتجاجاتها الأخيرة(رويترز)
احتجاجات خارج كلية أوريل بجامعة أكسفورد في لندن تطالب بإزالة تمثال لسيسيل جون رودس الذي شغل منصب رئيس وزراء مستعمرة كيب بين عامي 1890 و1896، من الشارع الرئيسي والباب الأمامي للجامعة
احتجاجات خارج كلية أوريل بجامعة أكسفورد في لندن تطالب بإزالة تمثال لسيسيل جون رودس الذي شغل منصب رئيس وزراء مستعمرة كيب بين عامي 1890 و1896، من الشارع الرئيسي والباب الأمامي للجامعة(رويترز)
تمثال لسيسيل جون رودس على الباب الأمامي للجامعة
تمثال لسيسيل جون رودس على الباب الأمامي للجامعة(رويترز)
المتظاهرون في بلجيكا يلطخون تمثالا للملك بولد الثاني في العاصمة بروكسل بسبب ماضيه الاستعماري في القارة الأفريقية حين حكم البلاد بين عامي 1865 و1909، بينما أذعنت بلدية أنتويرب لضغوط الاحتجاجات وأزالت تمثالا آخر له في إحدى ساحاتها العامة
المتظاهرون في بلجيكا يلطخون تمثالا للملك بولد الثاني في العاصمة بروكسل بسبب ماضيه الاستعماري في القارة الأفريقية حين حكم البلاد بين عامي 1865 و1909، بينما أذعنت بلدية أنتويرب لضغوط الاحتجاجات وأزالت تمثالا آخر له في إحدى ساحاتها العامة(رويترز)
.. هكذا بدا وجه تمثال الملك
.. هكذا بدا وجه تمثال الملك(رويترز)
أساليب نقل التماثيل توحي بعقوبة متأخرة
أساليب نقل التماثيل توحي بعقوبة متأخرة(رويترز)
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