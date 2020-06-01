البث الحي

بالصور

الوسائط

مساجد إسطنبول تستعيد عُمَّارها

Turkey resume mass prayers
1/6/2020

اختارت السلطات التركية حلول الذكرى الـ 567 لفتح القسطنطينية لإعادة فتح المساجد تدريجيا في تلك المدينة  التاريخية التي أصبح اسمها إسطنبول عقب فتحها في 29 مايو/أيار 1453، ومنذ ذلك التاريخ لم تغلق الأبواب في وجه المصلين، وإذا حدث ففي حالات فردية نادرة لأغراض الترميم أو الصيانة، إلى أن فرضت جائحة كورونا إغلاقا جماعيا نادرا.

بدت مساجد إسطنبول الفريدة في عمارتها وعمرانها متوهجة فرحا بعودة عمارها لا يفوقها إلا سعادة القلوب المعلقة بها وأصحابها الذين ازدانت بهم الساحات والقبلة، وشكلوا بصلواتهم لوحة إيمانية فريدة تحرك الوجدان، استطاعت تكنولوجيا التصوير الحديثة التي تحملها الطائرات المسيرة تسجيل جانب من ملامحها اللافتة.

فرحة تستحق التسجيل
فرحة تستحق التسجيل(وكالة الأناضول)
اعلان
ساحة مسجد الفاتح
ساحة مسجد الفاتح(وكالة الأناضول)
قواعد التباعد الاجتماعي مراعاة بدقة
قواعد التباعد الاجتماعي مراعاة بدقة(وكالة الأناضول)
الالتزام بالإجراءات الاحترازية
الالتزام بالإجراءات الاحترازية(وكالة الأناضول)
أحد مظاهر الخشوع يعود مجددا
أحد مظاهر الخشوع يعود مجددا(وكالة الأناضول)
يسجدون لربهم تعبدا وشكرا
يسجدون لربهم تعبدا وشكرا(وكالة الأناضول)
اعلان
قراءة القرآن بالمسجد لها حلاوة
قراءة القرآن بالمسجد لها حلاوة(وكالة الأناضول)
لقطة بديعة بطائرة مسيرة لجموع المصلين
لقطة بديعة بطائرة مسيرة لجموع المصلين(وكالة الأناضول)
حضور رسمي وشعبي
حضور رسمي وشعبي(وكالة الأناضول)
مسجد شاملجا بالجانب الآسيوي من إسطنبول
مسجد شاملجا بالجانب الآسيوي من إسطنبول(وكالة الأناضول)
المسجد يتزين لعمّاره
المسجد يتزين لعمّاره(وكالة الأناضول)
لقطة بديعة للمصلين
لقطة بديعة للمصلين(وكالة الأناضول)
مساجد إسطنبول معالم حضارية
مساجد إسطنبول معالم حضارية(وكالة الأناضول)
مسجد الفاتح من أقدم المساجد
مسجد الفاتح من أقدم المساجد(وكالة الأناضول)
العمارة الإسلامية.. المنبر مثالا
العمارة الإسلامية.. المنبر مثالا(وكالة الأناضول)
داع ومؤمّنون
داع ومؤمّنون(وكالة الأناضول)
المزيد من الوسائط
الأكثر قراءة