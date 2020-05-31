بالصور.. صلاة الفجر الأولى في الأقصى بعد الإغلاق

أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة "اليتيمة" على أعتاب المسجد الأقصى المبارك ضمن الإجراءات الاحتياطية من فيروس كورونا، ومنع جنود الاحتلال الإسرائيلي تدفق المصلين. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث:2020/5/22
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أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة "اليتيمة" على أعتاب المسجد الأقصى المبارك ضمن الإجراءات الاحتياطية من فيروس كورونا، ومنع جنود الاحتلال الإسرائيلي تدفق المصلين. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث:2020/5/22
لن يكون عيد الفطر هذا هو الأول بعيدا عن الأقصى بالنسبة لكثير من المرابطات، بل هو الرابع على التوالي بسبب قرارات الإبعاد المتتالية التي سلمها لهن الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس اليوم الأربعاء فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة كورونا.
فتح المسجد الأقصى المبارك أبوابه أمام المصلين فجر الأحد، بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.