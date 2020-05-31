بالصور.. صلاة الفجر الأولى في الأقصى بعد الإغلاق

لن يكون عيد الفطر هذا هو الأول بعيدا عن الأقصى بالنسبة لكثير من المرابطات، بل هو الرابع على التوالي بسبب قرارات الإبعاد المتتالية التي سلمها لهن الاحتلال الإسرائيلي.