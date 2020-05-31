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بالصور.. صلاة الفجر الأولى في الأقصى بعد الإغلاق

عادت ساحات المسجد الأقصى تمتلء بالمصلين في أول صلاة فجر تقام فيه بعد شهرين من الإغلاق
ساحات المسجد الأقصى تمتلئ بالمصلين في أول صلاة فجر تقام فيه بعد شهرين من الإغلاق(الجزيرة)
31/5/2020
تدفق المقدسيون على المسجد الأقصى لأداء أول صلاة فجر بعد حرمانهم منها لأكثر من شهرين
تدفق المقدسيون على المسجد الأقصى لأداء أول صلاة فجر بعد حرمانهم منها لأكثر من شهرين(الجزيرة)
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المصلون في الأقصى التزموا بالإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا في صلاة الفجر الأولى
المصلون في الأقصى التزموا بالإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا في صلاة الفجر الأولى(الجزيرة)
المقدسيون تدفقوا بالآلاف إلى المسجد الأقصى بعد شهرين من الحرمان من الصلاة فيه بسبب كورونا
المقدسيون تدفقوا بالآلاف إلى المسجد الأقصى بعد شهرين من الحرمان من الصلاة فيه بسبب كورونا(الجزيرة)
المصلون في الأقصى حافظوا على التباعد في أداء الصلاة الأولى بعد شوق طال للصلاة في المسجد المبارك
المصلون في الأقصى حافظوا على التباعد في أداء الصلاة الأولى بعد شوق طال للصلاة في المسجد المبارك(الجزيرة)
الحياة عادت إلى المسجد الأقصى بعودة رواده للصلاة فيه بعد شوق وانتظار طويلين
الحياة عادت إلى المسجد الأقصى بعودة رواده للصلاة فيه بعد شوق وانتظار طويلين(الجزيرة)
بعد شهرين من غياب المصلين عادت الحياة والصلاة والأذكار لأروقة المسجد الأقصى المبارك
بعد شهرين من غياب المصلين عادت الحياة والصلاة والأذكار لأروقة المسجد الأقصى المبارك(الجزيرة)
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طفل مقدسي رافق والده في الصلاة الأولى بالأقصى بعد انتهاء الإغلاق
طفل مقدسي رافق والده في الصلاة الأولى بالأقصى بعد انتهاء الإغلاق(الجزيرة)
المتطوعون يقيسون درجة حرارة المصلين عند دخول المسجد الأقصى
المتطوعون يقيسون درجة حرارة المصلين عند دخول المسجد الأقصى(الجزيرة)
المصلون توافدوا للمسجد الأقصى متبعين الإجراءات الوقائية
المصلون توافدوا للمسجد الأقصى متبعين الإجراءات الوقائية(الجزيرة)
طفل مقدسي يلتقط الصور له ولوالده مع مصلى قبة الصخرة المشرفة
طفل مقدسي يلتقط الصور له ولوالده مع مصلى قبة الصخرة المشرفة(الجزيرة)
صلاة الفجر الأولى في الأقصى بعد انتهاء الإغلاق.. والمقدسيون يصلون متباعدين
صلاة الفجر الأولى في الأقصى بعد انتهاء الإغلاق.. والمقدسيون يصلون متباعدين(الجزيرة)

حول هذه القصة

عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على أعتاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة "اليتيمة" على أعتاب المسجد الأقصى المبارك ضمن الإجراءات الاحتياطية من فيروس كورونا، ومنع جنود الاحتلال الإسرائيلي تدفق المصلين. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث:2020/5/22

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