غضب مينيابوليس يتمدد في أميركا

أشعلت وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد -الذي لفظ أنفاسه وهو مقيد اليدين تحت قدمي ضابط شرطة أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا- موجة من الغضب المتواصل في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي، شابتها أعمال عنف .

وتحولت عبارة "لا أستطيع التنفس" التي رددها الشاب جورج فلويد وهو يحتضر تحت أقدام ضابط الشرطة، إلى شعار حمله المتظاهرون وهتاف رددوه، إلى جانب هتافات وشعارات أخرى منها: "ارفعوا أيديكم! لا تطلقوا النار" و"لا عدالة ولا سلام"، مطالبين بمحاكمة الشرطة.

وانتشرت الاحتجاجات والمظاهرات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الجمعة، وأغلقت حشود المتظاهرين الطرق السريعة في لوس أنجلوس، واشتبكت مع الشرطة في دالاس، ونهبت المتاجر في مينيابوليس. حيث تحدى المتظاهرون حظر التجول في المدينة، وتجمعوا في الشوارع حول مركز الشرطة الذي تم إحراقه.

وفي مؤشر على إعادة الأزمة طرح الأسئلة القديمة الجديدة عن مكامن العنصرية في الولايات المتحدة، قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز تعقيبا على أعمال العنف والتكسير التي قام بها متظاهرون في مدينة مينيابوليس "الرماد يرمز إلى سنوات وأجيال من الألم والمعاناة".

كما تعكس شعارات أخرى مثل "أصوات سوداء" التي كتبها عدد من المتظاهرين على قمصانهم، ملفا آخر لتداعيات تلك الأزمة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تكشف عن نقطة ضعف أمام الرئيس دونالد ترامب وسياساته التي تغذي أصوات اليمينيين.

وفي محاولة منه لصرف النظر عن تلك الأزمة، استدارة ترامب كالعادة إلى الخارج موجها سهامه إلى الصين ومنظمة الصحة العالمية التي قرر انسحاب بلاده منها.