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غضب مينيابوليس يتمدد في أميركا

Protest against the death of African-American man George Floyd, in New York
أوقفوا قتلنا(رويترز)
30/5/2020

أشعلت وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد -الذي لفظ أنفاسه وهو مقيد اليدين تحت قدمي ضابط شرطة أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا- موجة من الغضب المتواصل في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي، شابتها أعمال عنف .

وتحولت عبارة "لا أستطيع التنفس" التي رددها الشاب جورج فلويد وهو يحتضر تحت أقدام ضابط الشرطة، إلى شعار حمله المتظاهرون وهتاف رددوه، إلى جانب هتافات وشعارات أخرى منها: "ارفعوا أيديكم! لا تطلقوا النار" و"لا عدالة ولا سلام"، مطالبين بمحاكمة الشرطة.

وانتشرت الاحتجاجات والمظاهرات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الجمعة، وأغلقت حشود المتظاهرين الطرق السريعة في لوس أنجلوس، واشتبكت مع الشرطة في دالاس، ونهبت المتاجر في مينيابوليس. حيث تحدى المتظاهرون حظر التجول في المدينة، وتجمعوا في الشوارع حول مركز الشرطة الذي تم إحراقه.

وفي مؤشر على إعادة الأزمة طرح الأسئلة القديمة الجديدة عن مكامن العنصرية في الولايات المتحدة، قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز تعقيبا على أعمال العنف والتكسير التي قام بها متظاهرون في مدينة مينيابوليس "الرماد يرمز إلى سنوات وأجيال من الألم والمعاناة".

كما تعكس شعارات أخرى مثل "أصوات سوداء" التي كتبها عدد من المتظاهرين على قمصانهم، ملفا آخر لتداعيات تلك الأزمة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تكشف عن نقطة ضعف أمام الرئيس دونالد ترامب وسياساته التي تغذي أصوات اليمينيين.

وفي محاولة منه لصرف النظر عن تلك الأزمة،  استدارة ترامب كالعادة إلى الخارج موجها سهامه إلى الصين ومنظمة الصحة العالمية التي قرر انسحاب بلاده منها.

عشرات الآلاف شاركوا في المظاهرات التي عمت مدنا مختلفة في الولايات المتحدة
عشرات الآلاف شاركوا في المظاهرات التي عمت مدنا مختلفة في الولايات المتحدة(رويترز)
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غضب المحتجين يطال العلم الأميركي
غضب المحتجين يطال العلم الأميركي(رويترز)
متظاهرون وشرطة أمام البيت الأبيض في واشنطن
متظاهرون وشرطة أمام البيت الأبيض في واشنطن(رويترز)
نيران المحتجين تلتهم إحدى السيارات في مدينة مينيابوليس
نيران المحتجين تلتهم إحدى السيارات في مدينة مينيابوليس(رويترز)
محل تجاري آخر أضرمت فيه النيران في المدينة
محل تجاري آخر أضرمت فيه النيران في المدينة(رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المناطق التي أشعل المحتجون النار فيها في أتلانتا
أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المناطق التي أشعل المحتجون النار فيها في أتلانتا(رويترز)
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الشرطة تحاصر المحتجين في أتلانتا
الشرطة تحاصر المحتجين في أتلانتا(رويترز)
توقيف أحد المحتجين في واشنطن
توقيف أحد المحتجين في واشنطن(رويترز)
المحتجون يرفعون شعارات تطالب بمحاكمة الجناة
المحتجون يرفعون شعارات تطالب بمحاكمة الجناة(رويترز)
الشرطة في مواجهة المحتجين بنيويورك
الشرطة في مواجهة المحتجين بنيويورك(رويترز)
أصوات السود الانتخابية تذكّر بقضيتهم وحقوقهم خلال التظاهر
أصوات السود الانتخابية تذكّر بقضيتهم وحقوقهم خلال التظاهر(رويترز)
متظاهرون يتجمعون أمام مقر محطة سي إن إن التي اعتقلت الشرطة مراسلها أثناء تغطيته التظاهر ثم أفرجت عليه في وقت لاحق
متظاهرون يتجمعون أمام مقر محطة سي إن إن التي اعتقلت الشرطة مراسلها أثناء تغطيته التظاهر ثم أفرجت عليه في وقت لاحق(رويترز)
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين(رويترز)
فرادى وجماعات في مواجهة الشرطة
فرادى وجماعات في مواجهة الشرطة(رويترز)
الحليب لإسعاف المتأثرين بقنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة على المتظاهرين
الحليب لإسعاف المتأثرين بقنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة على المتظاهرين(رويترز)
العلم الأميركي ملقى على الأرض عقب فض إحدى المظاهرات
العلم الأميركي ملقى على الأرض عقب فض إحدى المظاهرات(رويترز)
رسم لجورج فلويد على ما بقي من جدار برلين.. تكريم شعبي ألماني لا يخلو من دلالة
رسم لجورج فلويد على ما بقي من جدار برلين.. تكريم شعبي ألماني لا يخلو من دلالة(رويترز)
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