عيد الفطر.. صلوات ودعوات بانتهاء الجائحة

على غير العادة في مثل هذا اليوم الذي استقبل فيه غالبية المسلمين عيد الفطر المبارك، تفاوتت طرق أداء سنة صلاة العيد من بلد إلى آخر بسبب وباء كورونا، وما صاحبه من حظر وإغلاق للحد من انتشاره، فغالبية المسلمين أدوها في منازلهم، وآخرون أدوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن ثمة عددا من الدول الإسلامية خففت من الحظر على الصلاة في المساجد خصوصا في قارة آسيا، مثل إندونيسيا أكثر الدول الإسلامية سكانا، وجارتاها ماليزيا وتايلند، وكذلك باكستان وأفغانستان، إلى جانب قطاع غزة، وسط إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وقياس درجة حرارة المصلين الذي حضر عند البعض وغاب عند آخرين.