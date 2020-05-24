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عيد الفطر.. صلوات ودعوات بانتهاء الجائحة

Indonesian Muslim women pray during Eid al-Fitr, the Muslim festival marking the end the holy fasting month of Ramadan, at a mosque in West Aceh
24/5/2020

على غير العادة في مثل هذا اليوم الذي استقبل فيه غالبية المسلمين عيد الفطر المبارك، تفاوتت طرق أداء سنة صلاة العيد من بلد إلى آخر بسبب وباء كورونا، وما صاحبه من حظر وإغلاق للحد من انتشاره، فغالبية المسلمين أدوها في منازلهم، وآخرون أدوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن ثمة عددا من الدول الإسلامية خففت من الحظر على الصلاة في المساجد خصوصا في قارة آسيا، مثل إندونيسيا أكثر الدول الإسلامية سكانا، وجارتاها ماليزيا وتايلند، وكذلك باكستان وأفغانستان، إلى جانب قطاع غزة، وسط إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وقياس درجة حرارة المصلين الذي حضر عند البعض وغاب عند آخرين.

مجموعة من العلماء المسلمين في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا لدى تحريهم هلال شوال
مجموعة من العلماء المسلمين في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا لدى تحريهم هلال شوال(رويترز)
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مسلمون يؤدون صلاة العيد في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، إحدى الدول القليلة التي أعلنت العيد أمس السبت
مسلمون يؤدون صلاة العيد في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، إحدى الدول القليلة التي أعلنت العيد أمس السبت(رويترز)
كمامات معروضة للبيع في طريق المصلين إلى المساجد
كمامات معروضة للبيع في طريق المصلين إلى المساجد(رويترز)
في تايلند، أدوات التعقيم حاضرة أمام المساجد
في تايلند، أدوات التعقيم حاضرة أمام المساجد(رويترز)
كذلك قياس درجة حرارة المصلين قبل دخول المسجد
كذلك قياس درجة حرارة المصلين قبل دخول المسجد(رويترز)
في أستراليا، نقل التكبيرات والصلاة من المسجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في أستراليا، نقل التكبيرات والصلاة من المسجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي(رويترز)
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المصلون في غزة يراعون التباعد الاجتماعي
المصلون في غزة يراعون التباعد الاجتماعي(رويترز)
ومصلون أفغان يراعون التباعد الاجتماعي ويؤدون التكبيرات في أحد مساجد العاصمة كابل
ومصلون أفغان يراعون التباعد الاجتماعي ويؤدون التكبيرات في أحد مساجد العاصمة كابل(رويترز)
لكن المصلين في كراتشي الباكستانية نسوا التباعد خلال صلاة العيد
لكن المصلين في كراتشي الباكستانية نسوا التباعد خلال صلاة العيد(رويترز)
كذلك من أدين الصلاة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
كذلك من أدين الصلاة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا(رويترز)
لكن في العاصمة التايلندية بانكوك التزم المصلون بالتباعد الاجتماعي خلال الصلاة
لكن في العاصمة التايلندية بانكوك التزم المصلون بالتباعد الاجتماعي خلال الصلاة(رويترز)
بسبب إغلاق المساجد، عائلة مصرية تصلى العيد فوق سطح منزلها بأحد الأحياء الشعبية في القاهرة
بسبب إغلاق المساجد، عائلة مصرية تصلى العيد فوق سطح منزلها بأحد الأحياء الشعبية في القاهرة(رويترز)
معظم سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد حريصون على أداء صلاة العيد في مسجد فيصل
معظم سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد حريصون على أداء صلاة العيد في مسجد فيصل(رويترز)
في ساحة مسجد السليمانية بمدينة إسطنبول حضر القط وغاب المصلون بسبب الإغلاق
في ساحة مسجد السليمانية بمدينة إسطنبول حضر القط وغاب المصلون بسبب الإغلاق(رويترز)
في سيرنغار العاصمة الصيفية للجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير يؤدون الصلاة في المنطقة التي يسميها أهلها جنة على الأرض
في سيرنغار العاصمة الصيفية للجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير يؤدون الصلاة في المنطقة التي يسميها أهلها جنة على الأرض(رويترز)
أكفّ الصغار والكبار ارتفعت بالدعاء بزوال الوباء
أكفّ الصغار والكبار ارتفعت بالدعاء بزوال الوباء(رويترز)
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