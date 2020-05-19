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أوروبا تختبر "يوم الحرية" من كورونا

The coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Madrid
محتجون أسبان يستغلون رفع الحظر للتظاهر احتجاجا على سياسة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا .. الكمامات على الوجوه والأواني في الأيدي للدق عليها(رويترز)
19/5/2020

العالم ما قبل كورونا ليس كما بعدها، ولأن بعدها لم يأت بعد، ولا يدري أحد تحديدا متى يأتي، وإلى أن يأتي اليوم الذي ينقشع فيه الوباء؛ أعلنت بعض الدول هدنة حذرة من طرف واحد، وشرعت في تخفيف الحظر والإغلاق، خاصة أوروبا التي ملّت طول الحظر، ففتحت المدارس وصالونات الحلاقة والمطاعم وعددا من المرافق، وتوجه البعض إلى الشواطئ لاستنشاق الهواء، والتحرر من الحظر الذي طال، لكن المخاوف لا تزال هاجس الجميع، ومن ثم فالكمامة حاضرة على الوجوه، والتباعد الاجتماعي قاعدة واجبة المراعاة، كذلك أجهزة قياس درجة الحرارة للداخلين إلى كثير من المرافق.

قفازات اليد والكمامة تجمع القسيس ومرتادي الكنائس في إيطاليا التي عرفت أكثر ضحايا كورونا في أوروبا (رويترز)
قفازات اليد والكمامة تجمع القسيس ومرتادي الكنائس في إيطاليا التي عرفت أكثر ضحايا كورونا في أوروبا (رويترز)(رويترز)
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بجعة تراقب سباحا في بحيرة حديقة هايدبارك في لندن بعد طول انقطاع (رويترز)
بجعة تراقب سباحا في بحيرة حديقة هايدبارك في لندن بعد طول انقطاع (رويترز)(رويترز)
التباعد الاجتماعي بات مفروضا على مرتادي المحلات والمطاعم وفي ساحات الانتظار (غيتي)
التباعد الاجتماعي بات مفروضا على مرتادي المحلات والمطاعم وفي ساحات الانتظار (غيتي)(رويترز)
الراهبات يراعين التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خلال أول قداس يجمعهن في كنيسة سانتا ماريا في روما بعد شهرين من الإغلاق (رويترز)
الراهبات يراعين التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خلال أول قداس يجمعهن في كنيسة سانتا ماريا في روما بعد شهرين من الإغلاق (رويترز)(رويترز)
رئيسة وزراء الدانمارك ميت فريدريكسن تلتقي طلاب إحدى المدارس في شرق البلاد التي دخلت المرحلة الثانية من إعادة افتتاحها (رويترز)
رئيسة وزراء الدانمارك ميت فريدريكسن تلتقي طلاب إحدى المدارس في شرق البلاد التي دخلت المرحلة الثانية من إعادة افتتاحها (رويترز)(رويترز)
تعقيم أيدي التلاميذ قبل دخول مدارسهم في العاصمة البلجيكية بروكسيل (الأناضول)
تعقيم أيدي التلاميذ قبل دخول مدارسهم في العاصمة البلجيكية بروكسيل (الأناضول)(رويترز)
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عجوز إسباني يتريض في ساحة بلازا مايور في العاصمة مدريد( رويترز)
عجوز إسباني يتريض في ساحة بلازا مايور في العاصمة مدريد( رويترز)(رويترز)
بعد طول حجر يختبر قوته بجر سيارة رباعية الدفع (غيتي)
بعد طول حجر يختبر قوته بجر سيارة رباعية الدفع (غيتي)(رويترز)
طفل يرتدي قناعا في ميدان الطرف الأغر بالعاصمة البريطانية لندن ويقف وسط صفوف من الأحذية وضعها محتجون يطالبون بخطة انعاش اقتصادي (رويترز)
طفل يرتدي قناعا في ميدان الطرف الأغر بالعاصمة البريطانية لندن ويقف وسط صفوف من الأحذية وضعها محتجون يطالبون بخطة انعاش اقتصادي (رويترز)(رويترز)
الكمامة تكسو أنف وفم كل من الزبون والحلاق في العاصمة البلجيكية بروكسل (روييترز)
الكمامة تكسو أنف وفم كل من الزبون والحلاق في العاصمة البلجيكية بروكسل (روييترز)(رويترز)
الدوري الألماني يستأنف مبارياته بلا جمهور (غيتي)
الدوري الألماني يستأنف مبارياته بلا جمهور (غيتي)(رويترز)
تعقيم أدوات اللعب والتسلية استعدادا لاستقبال الرواد (الأناضول)
تعقيم أدوات اللعب والتسلية استعدادا لاستقبال الرواد (الأناضول)(رويترز)
جمعهم الشوق إلى أشعة الشمس (غيتي)
جمعهم الشوق إلى أشعة الشمس (غيتي)(رويترز)
استطلاع مكان التنزه بعد الحجر.. المخاوف لا تزال محدقة (رويترز)
استطلاع مكان التنزه بعد الحجر.. المخاوف لا تزال محدقة (رويترز)(رويترز)
وهناك المشغولات بتجميل أظافرهن من دون كمامة ومن وراء زجاج (رويترز)
وهناك المشغولات بتجميل أظافرهن من دون كمامة ومن وراء زجاج (رويترز)(رويترز)
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