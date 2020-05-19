أوروبا تختبر "يوم الحرية" من كورونا

العالم ما قبل كورونا ليس كما بعدها، ولأن بعدها لم يأت بعد، ولا يدري أحد تحديدا متى يأتي، وإلى أن يأتي اليوم الذي ينقشع فيه الوباء؛ أعلنت بعض الدول هدنة حذرة من طرف واحد، وشرعت في تخفيف الحظر والإغلاق، خاصة أوروبا التي ملّت طول الحظر، ففتحت المدارس وصالونات الحلاقة والمطاعم وعددا من المرافق، وتوجه البعض إلى الشواطئ لاستنشاق الهواء، والتحرر من الحظر الذي طال، لكن المخاوف لا تزال هاجس الجميع، ومن ثم فالكمامة حاضرة على الوجوه، والتباعد الاجتماعي قاعدة واجبة المراعاة، كذلك أجهزة قياس درجة الحرارة للداخلين إلى كثير من المرافق.