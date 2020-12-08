العراق.. احتجاجات الرواتب تحرق مقار الأحزاب في السليمانية

تجددت المظاهرات في محافظة ‏السليمانية العراقية الخاضعة ‏لسلطة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، احتجاجا ‏على ‏تأخر رواتب الموظفين الذين طالبوا بمستحقاتهم ومنع الاستقطاعات والقضاء على الفساد، ودعا المحتجون حكومة إقليم كردستان العراق إلى الاتفاق ‏مع ‏نظيرتها الاتحادية في بغداد على تسليم واردات النفط والجمارك.

ومع تجدد المواجهات في منطقة قرميان وضواحي حلبجة في محافظة السليمانية، تزايدت المخاوف من اتساع نطاق الاحتجاجات، مما دفع السلطات في الإقليم إلى التأهب الأمني، فنشرت قوات الأمن بكثافة تحسبا للأسوأ، في حين دعا الرئيس العراقي برهم صالح "السلطات ذات العلاقة إلى تلبية مطالب المحتجين والعمل على حلول جذرية ‏لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية".