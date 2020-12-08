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العراق.. احتجاجات الرواتب تحرق مقار الأحزاب في السليمانية

8/12/2020

تجددت المظاهرات في محافظة ‏السليمانية العراقية الخاضعة ‏لسلطة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، احتجاجا ‏على ‏تأخر رواتب الموظفين الذين طالبوا بمستحقاتهم ومنع الاستقطاعات والقضاء على الفساد، ودعا المحتجون حكومة إقليم كردستان العراق إلى الاتفاق ‏مع ‏نظيرتها الاتحادية في بغداد على تسليم واردات النفط والجمارك.
ومع تجدد المواجهات في منطقة قرميان وضواحي حلبجة في محافظة السليمانية، تزايدت المخاوف من اتساع نطاق الاحتجاجات، مما دفع السلطات في الإقليم إلى التأهب الأمني، فنشرت قوات الأمن بكثافة تحسبا للأسوأ، في حين دعا الرئيس العراقي برهم صالح "السلطات ذات العلاقة إلى تلبية مطالب المحتجين والعمل على حلول جذرية ‏لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية".

التوتر لا يزال سيد الموقف بالسليمانية، ثاني كبرى محافظات إقليم كردستان العراق، خاصة في البلدات والقرى البعيدة عن مركز السليمانية (الأناضول)
التوتر لا يزال سيد الموقف بالسليمانية، ثاني كبرى محافظات إقليم كردستان العراق، خاصة في البلدات والقرى البعيدة عن مركز السليمانية (الأناضول)
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تعرضت مقار الأحزاب الحاكمة والمعارضة في السليمانية إلى الحرق على حد سواء (رويترز)
تعرضت مقار الأحزاب الحاكمة والمعارضة في السليمانية إلى الحرق على حد سواء (رويترز)
المحتجون أتلفوا كراسي بمقر حزب الجماعة الإسلامية الكردستانية بعد مهاجمته خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السليمانية (رويترز)
المحتجون أتلفوا كراسي بمقر حزب الجماعة الإسلامية الكردستانية بعد مهاجمته خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السليمانية (رويترز)
الحرائق تتزايد واستفار أمني تحسبا لاتساع نطاق الاحتجاجات (الأناضول)
الحرائق تتزايد واستفار أمني تحسبا لاتساع نطاق الاحتجاجات (الأناضول)
يقدر عدد سكان إقليم كردستان العراق بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا (رويترز)
يقدر عدد سكان إقليم كردستان العراق بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا (رويترز)
تزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا مما فاقم الأزمة المالية في الإقليم (رويترز)
تزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا مما فاقم الأزمة المالية في الإقليم (رويترز)
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مقر للاتحاد الوطني الكردستاني بعد إحراقه خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ضواحي السليمانية (رويترز)
مقر للاتحاد الوطني الكردستاني بعد إحراقه خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ضواحي السليمانية (رويترز)
أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح (الأناضول)
أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح (الأناضول)
مقر أحد الأحزاب أتت عليه الحرائق (الأناضول)
مقر أحد الأحزاب أتت عليه الحرائق (الأناضول)
مبنى البلدية بعد أن احترق خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ضواحي السليمانية (رويترز)
مبنى البلدية بعد أن احترق خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ضواحي السليمانية (رويترز)
محتجون أضرموا النار في بعض مباني الأحزاب السياسية والمكاتب الحكومية في بلدة سرزور خلال الاحتجاجات على التأخير في دفع الرواتب (الأناضول)
محتجون أضرموا النار في بعض مباني الأحزاب السياسية والمكاتب الحكومية في بلدة سرزور خلال الاحتجاجات على التأخير في دفع الرواتب (الأناضول)
مبان محترقة على جانبي الطريق في السليمانية (الأناضول)
مبان محترقة على جانبي الطريق في السليمانية (الأناضول)
سحب الدخان الناجمة عن الحرائق وسط جبال السليمانية التي تقع على ارتفاع 2895 قدما عن السطح (الأناضول)
سحب الدخان الناجمة عن الحرائق وسط جبال السليمانية التي تقع على ارتفاع 2895 قدما عن السطح (الأناضول)
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