بنغلاديش ترحّل لاجئي الروهينغا إلى جزيرة الأعاصير

بعيدا عن مشاركة الأمم المتحدة بدأت سفن البحرية البنغالية نقل مجموعة ثانية من اللاجئين الروهينغا، من مخيماتهم في كوكس بازار إلى جزيرة "بهاسان شار" المنخفضة في خليج البنغال، على الرغم من شكاوى لاجئين وجماعات معنية بحقوق الإنسان من أن بعضهم ربما كان مرغما على الترحيل، خصوصا أن الجزيرة التي نُقلوا إليها معرضة للفيضانات والأعاصير بصفة مستمرة. وذكرت الأمم المتحدة أنها لم تتلقّ سوى "معلومات محدودة" عن عمليات ترحيل اللاجئين إلى تلك الجزيرة التي ظهرت قبل 20 عاما فقط، ولم يتم إشراكها في الإعداد لها.