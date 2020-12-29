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بنغلاديش ترحّل لاجئي الروهينغا إلى جزيرة الأعاصير

29/12/2020-|آخر تحديث: 29/12/202009:50 PM (مكة المكرمة)

بعيدا عن مشاركة الأمم المتحدة بدأت سفن البحرية البنغالية نقل مجموعة ثانية من اللاجئين الروهينغا، من مخيماتهم في كوكس بازار إلى جزيرة "بهاسان شار" المنخفضة في خليج البنغال، على الرغم من شكاوى لاجئين وجماعات معنية بحقوق الإنسان من أن بعضهم ربما كان مرغما على الترحيل، خصوصا أن الجزيرة التي نُقلوا إليها معرضة للفيضانات والأعاصير بصفة مستمرة. وذكرت الأمم المتحدة أنها لم تتلقّ سوى "معلومات محدودة" عن عمليات ترحيل اللاجئين إلى تلك الجزيرة التي ظهرت قبل 20 عاما فقط، ولم يتم إشراكها في الإعداد لها.

 

أفراد من البحرية البنغالية يشرفون على عملية ترحيل اللاجئين (رويترز)
أفراد من البحرية البنغالية يشرفون على عملية ترحيل اللاجئين (رويترز)
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لاجئة عجوز تستند على ابنها وهي في طريقها إلى سفينة الترحيل (رويترز)
لاجئة عجوز تستند على ابنها وهي في طريقها إلى سفينة الترحيل (رويترز)
مجموعة من اللاجئين في طريقهم إلى جزيرة "بهاسان شار" المنخفضة في خليج البنغال (رويترز)
مجموعة من اللاجئين في طريقهم إلى جزيرة "بهاسان شار" المنخفضة في خليج البنغال (رويترز)
1804 من لاجئي الروهينغا تم نقلهم في 7 سفن تابعة للبحرية البنغالية (رويترز)
1804 من لاجئي الروهينغا تم نقلهم في 7 سفن تابعة للبحرية البنغالية (رويترز)
الأمم المتحدة حثت حكومة بنغلادش على عدم إجبار أي لاجئ على الانتقال إلى جزيرة باسان تشار (رويترز)
الأمم المتحدة حثت حكومة بنغلادش على عدم إجبار أي لاجئ على الانتقال إلى جزيرة باسان تشار (رويترز)
حكومة بنغلادش نفت وجود مخاطر تهدد الجزيرة وقالت إنها أقامت فيها مساكن للاجئين تتسع لـ 100 ألف شخص (رويترز)
حكومة بنغلادش نفت وجود مخاطر تهدد الجزيرة وقالت إنها أقامت فيها مساكن للاجئين تتسع لـ 100 ألف شخص (رويترز)
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العفو الدولية أعربت عن قلقها و قالت إن غياب الشفافية في عملية التشاور مع اللاجئين، وما يردده بعضهم عن عرض أموال على أسر الروهينغا للانتقال إلى باسان تشار، فضلا عن استخدام أساليب الترهيب، كلها أمور تجعل عملية النقل مثار تساؤلات (رويترز)
العفو الدولية أعربت عن قلقها و قالت إن غياب الشفافية في عملية التشاور مع اللاجئين، وما يردده بعضهم عن عرض أموال على أسر الروهينغا للانتقال إلى باسان تشار، فضلا عن استخدام أساليب الترهيب، كلها أمور تجعل عملية النقل مثار تساؤلات (رويترز)
لاجئون شكوا إجبارهم على الترحيل (رويترز)
لاجئون شكوا إجبارهم على الترحيل (رويترز)
صورة للمنازل المصنوعة من القصدير في جزيرة بهاسان شار في منطقة نواكالي بخليج البنغال (رويترز)
صورة للمنازل المصنوعة من القصدير في جزيرة بهاسان شار في منطقة نواكالي بخليج البنغال (رويترز)
رافضو الترحيل يعللون ذلك بأن الجزيرة منخفضة وإذا ضربتها عاصفة فلن يكون لدى اللاجئين مكانا آمنا يذهبون إليه للنجاة بأرواحهم (رويترز)
رافضو الترحيل يعللون ذلك بأن الجزيرة منخفضة وإذا ضربتها عاصفة فلن يكون لدى اللاجئين مكانا آمنا يذهبون إليه للنجاة بأرواحهم (رويترز)
سبق وأن حاولت بنغلادش إعادة اللاجئين إلى ميانمار بموجب اتفاق ثنائي،لكن لم يكن أحد منهم على استعداد للعودة بعد الأهوال التي تعرضوا لها على أيدي المتعصبين البوذيين (رويترز)
سبق وأن حاولت بنغلادش إعادة اللاجئين إلى ميانمار بموجب اتفاق ثنائي،لكن لم يكن أحد منهم على استعداد للعودة بعد الأهوال التي تعرضوا لها على أيدي المتعصبين البوذيين (رويترز)
فر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من ميانمار عام 2017 عقب حملة قادها الجيش اعتبرت الأمم المتحدة أن الغرض منها هو الإبادة (رويترز)
فر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من ميانمار عام 2017 عقب حملة قادها الجيش اعتبرت الأمم المتحدة أن الغرض منها هو الإبادة (رويترز)
ظهرت الجزيرة على السطح منذ 20 عاما فقط ولم تكن مأهولة من قبل. وكانت تغمرها الأمطار الموسمية بانتظام (رويترز)
ظهرت الجزيرة على السطح منذ 20 عاما فقط ولم تكن مأهولة من قبل. وكانت تغمرها الأمطار الموسمية بانتظام (رويترز)
فحص طبي للاجئين لدى وصولهم الجزيرة (رويترز)
فحص طبي للاجئين لدى وصولهم الجزيرة (رويترز)
منظر عام للمخيمات التي أعدتها حكومة بنغلادش للاجئي الروهينغا في جزيرة بهاسان شار (رويترز)
منظر عام للمخيمات التي أعدتها حكومة بنغلادش للاجئي الروهينغا في جزيرة بهاسان شار (رويترز)
أسرة النوم المعدة للاجئين في المخيمات المقامة بالجزيرة (
أسرة النوم المعدة للاجئين في المخيمات المقامة بالجزيرة (
صورة لأحد المطابخ في المخيمات الجديدة المقامة في الجزيرة (رويترز)
صورة لأحد المطابخ في المخيمات الجديدة المقامة في الجزيرة (رويترز)
الروهينغا .. ترحيل بعد لجوء (رويترز)
الروهينغا .. ترحيل بعد لجوء (رويترز)
فتاة من لاجئي الروهينغا تحمل الأغطية أسرتها لدى ترحيلها إلى الجزيرة (رويترز)
فتاة من لاجئي الروهينغا تحمل الأغطية أسرتها لدى ترحيلها إلى الجزيرة (رويترز)
نُقلت المجموعة الأولى التي تضم أكثر من 1600 لاجئ وقت سابق من هذا الشهر الى الجزيرة (رويترز)
نُقلت المجموعة الأولى التي تضم أكثر من 1600 لاجئ وقت سابق من هذا الشهر الى الجزيرة (رويترز)
مستقبل مجهول ينتظر لاجئي الروهينغا بعد نقلهم إلى جزيرة معرضة للأعاصير والفيضانات بصورة مستمرة (رويترز)
مستقبل مجهول ينتظر لاجئي الروهينغا بعد نقلهم إلى جزيرة معرضة للأعاصير والفيضانات بصورة مستمرة (رويترز)
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