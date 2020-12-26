طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة فجر اليوم السبت، منها "مسجد الودود" في حي التفاح شرق مدينة غزة. كما ألحق القصف أضرارا مادية بـ"مستشفى الدرة للأطفال"، ومركز لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة الى بعض منازل المواطنين، جراء استهداف الغارات العنيفة موقعا وأرضا في حي التفاح شرق المدينة.

لكنّ جيش الاحتلال أعلن أنه استهدف موقعا لتصنيع الصواريخ المتطورة، ومصنعا صغيرا للطائرات المسيرة و"بنية تحتية تحت الأرض ونقطة عسكرية"، وذلك ردّا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء الجمعة.