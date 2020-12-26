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بالصور|فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

26/12/2020

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة فجر اليوم السبت، منها "مسجد الودود" في حي التفاح شرق مدينة غزة. كما ألحق القصف أضرارا مادية  بـ"مستشفى الدرة للأطفال"، ومركز لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة الى بعض منازل المواطنين، جراء استهداف الغارات العنيفة موقعا وأرضا في حي التفاح شرق المدينة.

لكنّ جيش الاحتلال أعلن أنه استهدف موقعا لتصنيع الصواريخ المتطورة، ومصنعا صغيرا للطائرات المسيرة و"بنية تحتية تحت الأرض ونقطة عسكرية"، وذلك ردّا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء الجمعة.

أشخاص يزيلون حطام مصنع متضرر بعد أن هاجمت طائرات إسرائيلية مدينة غزة (الأناضول)
أشخاص يزيلون حطام مصنع متضرر بعد أن هاجمت طائرات إسرائيلية مدينة غزة (الأناضول)
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صورة فلسطيني تنعكس على زجاج نوافذ "مسجد الودود" الذي تضرر في القصف (رويترز)
صورة فلسطيني تنعكس على زجاج نوافذ "مسجد الودود" الذي تضرر في القصف (رويترز)
جانب من الأضرار التي ألحقها القصف بالمسجد (رويترز)
جانب من الأضرار التي ألحقها القصف بالمسجد (رويترز)
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة باتخاذ مواقف جريئة إزاء الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على المقدسات والمساجد ودور العبادة (الأوروبية)
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة باتخاذ مواقف جريئة إزاء الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على المقدسات والمساجد ودور العبادة (الأوروبية)
القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا مادية بالمنازل والممتلكات (الأناضول)
القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا مادية بالمنازل والممتلكات (الأناضول)
جانب من آثار القصف في المنطقة التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية (الأناضول)
جانب من آثار القصف في المنطقة التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية (الأناضول)
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واجهة المصنع الذي استهدفه القصف في غزة (الأناضول)
واجهة المصنع الذي استهدفه القصف في غزة (الأناضول)
جيش الاحتلال أعلن أن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من القطاع (الأوروبية)
جيش الاحتلال أعلن أن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من القطاع (الأوروبية)
فلسطيني يتفقد مصنع مشروبات غازية دمره القصف (الأوروبية)
فلسطيني يتفقد مصنع مشروبات غازية دمره القصف (الأوروبية)
القصف تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أماكن واسعة من مدينة غزة (الأناضول)
القصف تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أماكن واسعة من مدينة غزة (الأناضول)
مواطن فلسطيني يتفقد آثار القصف على مدرسة كائنة في المنطقة التي استهدفتها طائرات جيش الاحتلال (الأوروبية)
مواطن فلسطيني يتفقد آثار القصف على مدرسة كائنة في المنطقة التي استهدفتها طائرات جيش الاحتلال (الأوروبية)
أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف سُمعت في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من مدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال (الأناضول)
أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف سُمعت في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من مدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال (الأناضول)
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