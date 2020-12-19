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سياسة

استيطان ونيران.. الحجارة في مواجهة القنابل

19/12/2020

لا يجد الفلسطينيون ما يردون به على آلة القتل الإسرائيلية الموجهة إلى صدورهم العارية غير حجارة أرضهم المحتلة والتي يصوبونها نحو جنود الاحتلال خلال المواجهات والمظاهرات والمسيرات الرافضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في بلدات متفرقة في الضفة الغربية يوم الجمعة من كل أسبوع.
حجارة الأرض تثير الرعب لدى جنود الاحتلال، ويتفاقم الرعب والرغبة في الانتقام بعد أن أسقط شبان فلسطينيون أمس الجمعة طائرة إسرائيلية مسيرة مخصصة لإلقاء قنابل غاز في بلدة كفر قدوم خلال مواجهة أعقبت مسيرة مناهضة للاستيطان، حيث أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء قنابل الغاز والرصاص المطاطي الذي أطلقه جنود الاحتلال.

جنود إسرائيليون يركضون لوقف المتظاهرين الفلسطينيين خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية في قرية كفر قدوم قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية (الأوروبية)
جنود إسرائيليون يركضون لوقف المتظاهرين الفلسطينيين خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية في قرية كفر قدوم قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية (الأوروبية)
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المقلاع في مواجهة البندقية (الأوروبية)
المقلاع في مواجهة البندقية (الأوروبية)
جنود للاحتلال يتأهبون لفض مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن التابعة لنابلس في الضفة الغرببة المحتلة (الأناضول)
جنود للاحتلال يتأهبون لفض مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن التابعة لنابلس في الضفة الغرببة المحتلة (الأناضول)
مجموعة من الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة احتجاجية على المستوطنات في قرية بيت دجن (الأناضول)
مجموعة من الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة احتجاجية على المستوطنات في قرية بيت دجن (الأناضول)
جندي إسرائيلي يطلق قنابل الغاز على المحتجين (رويترز)
جندي إسرائيلي يطلق قنابل الغاز على المحتجين (رويترز)
.. وشاب فلسطيني يرد بإلقاء الحجارة (الأناضول)
.. وشاب فلسطيني يرد بإلقاء الحجارة (الأناضول)
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جنود إسرائيليون يطلقون الرصاص المطاطي وقنابل الغاز باتجاه المحتجين (الأناضول)
جنود إسرائيليون يطلقون الرصاص المطاطي وقنابل الغاز باتجاه المحتجين (الأناضول)
.. وشاب فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة غاز على جنود الاحتلال مستخدما مقلاعه (الأوروبية)
.. وشاب فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة غاز على جنود الاحتلال مستخدما مقلاعه (الأوروبية)
حجارة الأرض ترعب جنود الاحتلال (رويترز)
حجارة الأرض ترعب جنود الاحتلال (رويترز)
جنود الاحتلال يكثفون إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في كفر قدوم بعد إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة هناك مما أسفر عن إصابة 20 فلسطينيا (الأوروبية)
جنود الاحتلال يكثفون إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في كفر قدوم بعد إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة هناك مما أسفر عن إصابة 20 فلسطينيا (الأوروبية)
شاب فلسطيني يلقي الحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية احتجاجًا على المستوطنات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية (الأوروبية)
شاب فلسطيني يلقي الحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية احتجاجًا على المستوطنات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية (الأوروبية)
.. والعشرات من جنود الاحتلال يركضون لمواجهته (الأوروبية)
.. والعشرات من جنود الاحتلال يركضون لمواجهته (الأوروبية)
سلاح الاحتلال لا يرهب أصحاب الأرض والحق (الأوروبية)
سلاح الاحتلال لا يرهب أصحاب الأرض والحق (الأوروبية)
الطائرة الإسرائيلية المسيرة أسقطت بينما كان أحد جنود الاحتلال يحاول توجيهها لإطلاق قنابل غاز باتجاه الشبان المشاركين في المسيرة الأسبوعية قبل أن يتمكن الشبان الفلسطينيون من تحطيمها بالحجارة (الأوروبية)
الطائرة الإسرائيلية المسيرة أسقطت بينما كان أحد جنود الاحتلال يحاول توجيهها لإطلاق قنابل غاز باتجاه الشبان المشاركين في المسيرة الأسبوعية قبل أن يتمكن الشبان الفلسطينيون من تحطيمها بالحجارة (الأوروبية)
أهالي كفر قدوم يناضلون من أجل فتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطني مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي قريتهم (الأوروبية)
أهالي كفر قدوم يناضلون من أجل فتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطني مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي قريتهم (الأوروبية)
.. وتستمر المواجهات ما استمر الاحتلال وغصب الحقوق (الأوروبية)
.. وتستمر المواجهات ما استمر الاحتلال وغصب الحقوق (الأوروبية)
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