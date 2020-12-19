استيطان ونيران.. الحجارة في مواجهة القنابل

لا يجد الفلسطينيون ما يردون به على آلة القتل الإسرائيلية الموجهة إلى صدورهم العارية غير حجارة أرضهم المحتلة والتي يصوبونها نحو جنود الاحتلال خلال المواجهات والمظاهرات والمسيرات الرافضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في بلدات متفرقة في الضفة الغربية يوم الجمعة من كل أسبوع.

حجارة الأرض تثير الرعب لدى جنود الاحتلال، ويتفاقم الرعب والرغبة في الانتقام بعد أن أسقط شبان فلسطينيون أمس الجمعة طائرة إسرائيلية مسيرة مخصصة لإلقاء قنابل غاز في بلدة كفر قدوم خلال مواجهة أعقبت مسيرة مناهضة للاستيطان، حيث أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء قنابل الغاز والرصاص المطاطي الذي أطلقه جنود الاحتلال.