روبوت هندي يربط مرضى كورونا بذويهم

في الهند اقترب عدد المصابين بوباء كورونا من 10 ملايين نسمة، بينما بلغ عدد الوفيات 144 ألفا، وفي الهند أيضا ابتكرت شركة تكنولوجية ناشئة في مدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاكا -التي تحتضن المعهد الهندي للعلوم- إنسانا آليا "روبوتا" للحد من انتشار الجائحة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

والروبوت الذي أطلق عليه اسم "ميترا" -ويعني الصديق باللغة الهندية- يعمل حاليا داخل عدد قليل من مستشفيات الهند ويتجول بين العنابر ويساعد مرضى فيروس كورونا في التواصل أهلهم وأصدقائهم. ويتنقل بشكل مستقل، كما يمكن استخدامه عن بعد أيضا.