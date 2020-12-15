روبوت هندي يربط مرضى كورونا بذويهم

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في الهند اقترب عدد المصابين بوباء كورونا من 10 ملايين نسمة، بينما بلغ عدد الوفيات 144 ألفا، وفي الهند أيضا ابتكرت شركة تكنولوجية ناشئة في مدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاكا -التي تحتضن المعهد الهندي للعلوم- إنسانا آليا "روبوتا" للحد من انتشار الجائحة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.
والروبوت الذي أطلق عليه اسم "ميترا" -ويعني الصديق باللغة الهندية- يعمل حاليا داخل عدد قليل من مستشفيات الهند ويتجول بين العنابر ويساعد مرضى فيروس كورونا في التواصل أهلهم وأصدقائهم. ويتنقل بشكل مستقل، كما يمكن استخدامه عن بعد أيضا.