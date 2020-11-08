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بالصور|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن فاز وترامب يكابر

8/11/2020

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في أول خطاب له الليلة الماضية في ديلاوير احتفالا بفوزه بأن يكون رئيسا "يجمع ولا يقسم" الأميركيين، وأن يجعل بلاده "محترمة في العالم مجددا"، فيما خاطبت نائبته كامالا هاريس المحتفلين قائلة "كانت ديمقراطيتنا نفسها على المحك في هذه الانتخابات، وروح أميركا على المحك أمام عيون العالم أجمع، فقد دشنتم يوما جديدا لأميركا".

وتنوعت مظاهر الاحتفال بفوز بايدن في مختلف الولايات الأميركية، في حين كثف معارضو ترامب احتجاجاتهم، واحتشدوا في محيط البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، مطالبين بطرده وتقديمه للمحاكمة.

جمهوريون يحتفلون بفوز بايدن في سان فرانسيسكو ويحمل أحدهم صورة لترامب كتب عليها "المجرم" (الأناضول)
جمهوريون يحتفلون بفوز بايدن في سان فرانسيسكو ويحمل أحدهم صورة لترامب كتب عليها "المجرم" (الأناضول)
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صورة تجمع بايدن وعددا من أفراد عائلته بنائبته كامالا هاريس وعائلتها لدى إلقاء بايدن خطاب الفوز في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (الأوروبية)
صورة تجمع بايدن وعددا من أفراد عائلته بنائبته كامالا هاريس وعائلتها لدى إلقاء بايدن خطاب الفوز في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (الأوروبية)
المحتفلون بالفوز يرفعون صور بايدن ونائبته كامالا هاريس (غيتي)
المحتفلون بالفوز يرفعون صور بايدن ونائبته كامالا هاريس (غيتي)
الآلاف يحتفلون بفوز بايدن وهزيمة ترامب في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض والساحة التي يطلق عليها اسم "حياة السود مهمة" بالعاصمة واشنطن (الأوروبية)
الآلاف يحتفلون بفوز بايدن وهزيمة ترامب في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض والساحة التي يطلق عليها اسم "حياة السود مهمة" بالعاصمة واشنطن (الأوروبية)
الكمامة حاضرة على وجه بايدن في لافته لأحد أنصاره حيث تتصدر قضية فيروس كورونا الأولويات العاجلة للرئيس المنتخب (الفرنسية)
الكمامة حاضرة على وجه بايدن في لافته لأحد أنصاره حيث تتصدر قضية فيروس كورونا الأولويات العاجلة للرئيس المنتخب (الفرنسية)
كامالا هاريس أول سيدة أميركية تنتخب نائبة للرئيس (رويترز)
كامالا هاريس أول سيدة أميركية تنتخب نائبة للرئيس (رويترز)
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أحد أنصار الحزب الديمقراطي يرتدي قناع بايدن الواقي ويحمل ببغاء "كولو كولو" خلال الاحتفالات بفوز المرشح الديمقراطي في واشنطن (الأوروبية)
أحد أنصار الحزب الديمقراطي يرتدي قناع بايدن الواقي ويحمل ببغاء "كولو كولو" خلال الاحتفالات بفوز المرشح الديمقراطي في واشنطن (الأوروبية)
وديمقراطي آخر يرتدي حذاء كتب عليه اسم بايدن (رويترز)
وديمقراطي آخر يرتدي حذاء كتب عليه اسم بايدن (رويترز)
جانب من احتفالات الديمقراطيين في شوارع تايمز سكوير بمدينة نيويورك (الأوروبية)
جانب من احتفالات الديمقراطيين في شوارع تايمز سكوير بمدينة نيويورك (الأوروبية)
رقصات الهنود الحمر خلال الاحتفالات بفوز بايدن (الفرنسية)
رقصات الهنود الحمر خلال الاحتفالات بفوز بايدن (الفرنسية)
سيدة تحتضن ابنتها إلينا أثناء الرقص مع مؤيدي بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال حفل أمام مكتب حملة بايدن في حي ويست تامبا بولاية فلوريدا (الفرنسية)
سيدة تحتضن ابنتها إلينا أثناء الرقص مع مؤيدي بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال حفل أمام مكتب حملة بايدن في حي ويست تامبا بولاية فلوريدا (الفرنسية)
هكذا بدت دمية لرأس ترامب خلال أحد الاحتفالات بفوز بايدن (رويترز)
هكذا بدت دمية لرأس ترامب خلال أحد الاحتفالات بفوز بايدن (رويترز)
سيدة تحتفل بانتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في كولومبوس سيركل في نيويورك (الأوروبية)
سيدة تحتفل بانتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في كولومبوس سيركل في نيويورك (الأوروبية)
أحد الاستعراضات الفنية الاحتفالية بفوز بايدن في مدينة فيلادلفيا عاصمة ولاية بنسلفانيا (الأوروبية)
أحد الاستعراضات الفنية الاحتفالية بفوز بايدن في مدينة فيلادلفيا عاصمة ولاية بنسلفانيا (الأوروبية)
يعتليان إشارة مرورية بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ابتهاجا بفوز بايدن (الأوروبية)
يعتليان إشارة مرورية بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ابتهاجا بفوز بايدن (الأوروبية)
صور بايدن ونائبته كامالا هاريس تنتشر وسط احتفالات الديمقراطيين (الأوروبية)
صور بايدن ونائبته كامالا هاريس تنتشر وسط احتفالات الديمقراطيين (الأوروبية)
أنصار ترامب يحتجون مرددين هتاف "أوقفوا سرقة بايدن" في مطعم كاريتا في ميامي بفلوريدا بعد إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي (الأوروبية)
أنصار ترامب يحتجون مرددين هتاف "أوقفوا سرقة بايدن" في مطعم كاريتا في ميامي بفلوريدا بعد إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي (الأوروبية)
أنصار ترامب يعتبرون بايدن يساريا اشتراكيا ووضعوه في تلك الصورة (الفرسية)
أنصار ترامب يعتبرون بايدن يساريا اشتراكيا ووضعوه في تلك الصورة (الفرسية)
ويصلّون في ولاية جورجيا من أجل إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري (الأوروبية)
ويصلّون في ولاية جورجيا من أجل إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري (الأوروبية)
معارضو ترامب يرفعون لافتة "أنت مطرود" أمام البيت الأبيض (الأوروبية)
معارضو ترامب يرفعون لافتة "أنت مطرود" أمام البيت الأبيض (الأوروبية)
ويحتشدون بالآلاف في الساحات المحيطة بالبيت الأبيض (الأوروبية)
ويحتشدون بالآلاف في الساحات المحيطة بالبيت الأبيض (الأوروبية)
لافتات "ارحل يا ترامب أنت وبنس" تجوب شوارع فيلادلفيا (الأوروبية)
لافتات "ارحل يا ترامب أنت وبنس" تجوب شوارع فيلادلفيا (الأوروبية)
ديمقراطيون يتحلقون حول دمية كبيرة لترامب في صورة فأر (الفرنسية)
ديمقراطيون يتحلقون حول دمية كبيرة لترامب في صورة فأر (الفرنسية)
لافتة تقول: ترامب ممنوع (غيتي)
لافتة تقول: ترامب ممنوع (غيتي)
يتحرك بعجلات كهربائية احتفالا بفوز بايدن (غيتي)
يتحرك بعجلات كهربائية احتفالا بفوز بايدن (غيتي)
أحد أنصار بايدن يسدد لكمة لدمية تمثل ترامب خلال الاحتفال بهزيمته في الانتخابات الرئاسية (غيتي)
أحد أنصار بايدن يسدد لكمة لدمية تمثل ترامب خلال الاحتفال بهزيمته في الانتخابات الرئاسية (غيتي)
طفل أميركي يجلس بين قدمي والده مرتديا قميصا كتب عليه شعار "ترامب.. ارحل الآن" (رويترز)
طفل أميركي يجلس بين قدمي والده مرتديا قميصا كتب عليه شعار "ترامب.. ارحل الآن" (رويترز)
ترامب يلوذ بملعب الغولف الذي يحمل اسمه في المنطقة القريبة من البيت الأبيض للترفيه عن نفسه بعد إعلان وسائل الإعلام فوز منافسه بايدن (غيتي)
ترامب يلوذ بملعب الغولف الذي يحمل اسمه في المنطقة القريبة من البيت الأبيض للترفيه عن نفسه بعد إعلان وسائل الإعلام فوز منافسه بايدن (غيتي)
ترامب توجه الأحد إلى مجموعة من مرافقي الرئيس الجمهوري في "نادي ترامب الوطني للغولف" في فرجينيا خلال ممارسة هوايته المفضلة (غيتي)
ترامب توجه الأحد إلى مجموعة من مرافقي الرئيس الجمهوري في "نادي ترامب الوطني للغولف" في فرجينيا خلال ممارسة هوايته المفضلة (غيتي)
هكذا بدت صورته بعد عودته من ملعب الغولف (رويترز)
هكذا بدت صورته بعد عودته من ملعب الغولف (رويترز)
ترامب لدى دخوله البيت الأبيض بعد عودته من ناديه للغولف الذي قصده مساء أمس للتخفيف من وقع نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وسائل الإعلام (الأوروبية)
ترامب لدى دخوله البيت الأبيض بعد عودته من ناديه للغولف الذي قصده مساء أمس للتخفيف من وقع نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وسائل الإعلام (الأوروبية)
لكن المحتجين يلاحقونه (الأناضول)
لكن المحتجين يلاحقونه (الأناضول)
ويرفعون لافتات تطالب بطرده ورحيله وتقديمه للمحاكمة (الأوروبية)
ويرفعون لافتات تطالب بطرده ورحيله وتقديمه للمحاكمة (الأوروبية)
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