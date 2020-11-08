بايدن فاز وترامب يكابر

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في أول خطاب له الليلة الماضية في ديلاوير احتفالا بفوزه بأن يكون رئيسا "يجمع ولا يقسم" الأميركيين، وأن يجعل بلاده "محترمة في العالم مجددا"، فيما خاطبت نائبته كامالا هاريس المحتفلين قائلة "كانت ديمقراطيتنا نفسها على المحك في هذه الانتخابات، وروح أميركا على المحك أمام عيون العالم أجمع، فقد دشنتم يوما جديدا لأميركا".

وتنوعت مظاهر الاحتفال بفوز بايدن في مختلف الولايات الأميركية، في حين كثف معارضو ترامب احتجاجاتهم، واحتشدوا في محيط البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، مطالبين بطرده وتقديمه للمحاكمة.