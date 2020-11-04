الانتخابات الأميركية.. يوم الاقتراع المشهود

تدفق ملايين الناخبين في يوم الاقتراع المنتظر لتحديد الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وذلك بعد حملة طويلة مشحونة بالجدل والحرب الكلامية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. وتظهر الصور الواردة مزيجا من الأجواء الخاصة بيوم الاقتراع، وتتراوح بين الاحتفال، والخوف، واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا.