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الانتخابات الأميركية.. يوم الاقتراع المشهود

الناخبون يصطفون أمام كنيسة أقيم فيها مركز للاقتراع بمدينة أوكلاهوما (رويترز)
الناخبون يصطفون أمام كنيسة أقيم فيها مركز للاقتراع بمدينة أوكلاهوما (رويترز)
4/11/2020

تدفق ملايين الناخبين في يوم الاقتراع المنتظر لتحديد الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وذلك بعد حملة طويلة مشحونة بالجدل والحرب الكلامية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. وتظهر الصور الواردة مزيجا من الأجواء الخاصة بيوم الاقتراع، وتتراوح بين الاحتفال، والخوف، واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

حشد من المتظاهرين والصحفيين بجوار سياج أقيم حول البيت الأبيض(الجزيرة)
حشد من المتظاهرين والصحفيين بجوار سياج أقيم حول البيت الأبيض(الجزيرة)
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متظاهر أميركي يحمل علم فلسطين خارج حواجز أقيمت لحماية البيت الأبيض (الجزيرة)
متظاهر أميركي يحمل علم فلسطين خارج حواجز أقيمت لحماية البيت الأبيض (الجزيرة)
مقهى بواشنطن وضع ألواحا خشبية بواجهته خوفا من أعمال عنف في يوم الاقتراع (الجزيرة)
مقهى بواشنطن وضع ألواحا خشبية بواجهته خوفا من أعمال عنف في يوم الاقتراع (الجزيرة)
ناخبة في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي تدلي بصوتها ورافقتها قطتها (رويترز)
ناخبة في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي تدلي بصوتها ورافقتها قطتها (رويترز)
ناخبان بمدينة هيوستن اختارا القدوم للإدلاء بصوتهما على متن الحصان (رويترز)
ناخبان بمدينة هيوستن اختارا القدوم للإدلاء بصوتهما على متن الحصان (رويترز)
متجر للأزياء بمدينة شيكاغو تحول إلى مركز للاقتراع (رويترز)
متجر للأزياء بمدينة شيكاغو تحول إلى مركز للاقتراع (رويترز)
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شاب يرتدي كمامة غير مألوفة داخل مركز اقتراع بولاية كارولينا الشمالية (رويترز)
شاب يرتدي كمامة غير مألوفة داخل مركز اقتراع بولاية كارولينا الشمالية (رويترز)
عاملون بأحد مراكز الاقتراع بولاية أتلانتا يؤدون القسم قبل بدء العمل (رويترز)
عاملون بأحد مراكز الاقتراع بولاية أتلانتا يؤدون القسم قبل بدء العمل (رويترز)
ناخبة بولاية أريزونا ترتدي واقيا زجاجيا كتب عليه "احم صوتك" (رويترز)
ناخبة بولاية أريزونا ترتدي واقيا زجاجيا كتب عليه "احم صوتك" (رويترز)
ناخبة مسلمة تغادر مركز اقتراع بمدينة فيلادلفيا عقب الإدلاء بصوتها (الأوروبية)
ناخبة مسلمة تغادر مركز اقتراع بمدينة فيلادلفيا عقب الإدلاء بصوتها (الأوروبية)
طفلة تنتظر انتهاء والدتها من الاقتراع بأحد المراكز الانتخابية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو (الأوروبية)
طفلة تنتظر انتهاء والدتها من الاقتراع بأحد المراكز الانتخابية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو (الأوروبية)
عامل بمركز اقتراع في ولاية أوهايو يساعد ناخبا مسنا بعدما أدلى بصوته (الأوروبية)
عامل بمركز اقتراع في ولاية أوهايو يساعد ناخبا مسنا بعدما أدلى بصوته (الأوروبية)

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