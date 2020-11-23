معرض اليخوت بالدوحة.. وجهة عالمية لاكتشاف جديد صناعة القوارب

احتضنت الدوحة فعاليات النسخة السابعة من معرض قطر الدولي للقوارب بجزيرة اللؤلؤة، بين 16 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة ما يزيد على 150 شركة عالمية متخصصة في صناعة القوارب وقطع الغيار والإكسسوارات البحرية، بينها شركات قطرية لصناعة اليخوت والقوارب وفق أحدث التكنولوجيا.

وترجمت هذه النسخة انفتاح رجال الأعمال في قطر على الاستثمار في هذا القطاع، بالنظر إلى النمو السريع الذي شهده قطاع الصناعات البحرية في دولة قطر، لا سيما قطاع صناعة السفن الصغيرة والمتوسطة واليخوت الفاخرة.

كما مثل المعرض فرصة لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبحث التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.