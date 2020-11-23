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معرض اليخوت بالدوحة.. وجهة عالمية لاكتشاف جديد صناعة القوارب

المعرض استقطب كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية واليخوت (الجزيرة)
المعرض استقطب كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية واليخوت (الجزيرة)
محمد الشياظمي - الدوحة
23/11/2020

احتضنت الدوحة فعاليات النسخة السابعة من معرض قطر الدولي للقوارب بجزيرة اللؤلؤة، بين 16 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة ما يزيد على 150 شركة عالمية متخصصة في صناعة القوارب وقطع الغيار والإكسسوارات البحرية، بينها شركات قطرية لصناعة اليخوت والقوارب وفق أحدث التكنولوجيا.

وترجمت هذه النسخة انفتاح رجال الأعمال في قطر على الاستثمار في هذا القطاع، بالنظر إلى النمو السريع الذي شهده قطاع الصناعات البحرية في دولة قطر، لا سيما قطاع صناعة السفن الصغيرة والمتوسطة واليخوت الفاخرة.

كما مثل المعرض فرصة لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبحث التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

المعرض فرصة لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المجال (الجزيرة) (الجزيرة)
المعرض فرصة لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المجال (الجزيرة) (الجزيرة)
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أكثر من 150 شركة عالمية متخصصة في صناعة القوارب واليخوت والإكسسوارات البحرية شاركت في المعرض (الجزيرة)
أكثر من 150 شركة عالمية متخصصة في صناعة القوارب واليخوت والإكسسوارات البحرية شاركت في المعرض (الجزيرة)
معرض قطر الدولي للقوارب يوفر نافذة تسوق لعشاق الحياة الفاخرة في المنطقة (الجزيرة)
معرض قطر الدولي للقوارب يوفر نافذة تسوق لعشاق الحياة الفاخرة في المنطقة (الجزيرة)
بنسبة 58% ارتفع عدد الشركات المشاركة في المعرض عن عام 2019 (الجزيرة)
بنسبة 58% ارتفع عدد الشركات المشاركة في المعرض عن عام 2019 (الجزيرة)
المعرض يرسخ مكانة قطر إقليميا في صناعة القوارب الحديثة والملحقات البحرية (الجزيرة)
المعرض يرسخ مكانة قطر إقليميا في صناعة القوارب الحديثة والملحقات البحرية (الجزيرة)
المعرض مثّل فرصة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات البحرية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية (الجزيرة)
المعرض مثّل فرصة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات البحرية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية (الجزيرة)
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حضور كثيف لفعاليات معرض قطر الدولي للقوارب (الجزيرة)
حضور كثيف لفعاليات معرض قطر الدولي للقوارب (الجزيرة)
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