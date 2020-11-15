مليونية "خريف ترامب"

يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ويرى في تظاهر الآلاف من أنصاره في العاصمة واشنطن وعدد من الولايات الأخرى -دعما لمزاعمه حول تزوير الانتخابات- أمرا "يثلج الصدر"، غير عابئ بالتحذيرات الموجهة له من قبل شخصيات نافذة في حزبه الجمهوري من خطورة موقفه الذي يلحق الضرر بالأمن القومي لبلاده.

هذه الحالة تعزز الانقسام في المجتمع الأميركي خصوصا أن منظمي المظاهرات المؤيدة لترامب أطلقوا على مسيراتهم أسماء عديدة لها، منها "مسيرة ماغا المليونية" و"مسيرة من أجل ترامب ووقف سرقة الانتخابات". وكلمة "ماغا" (MAGA) هي اختصار بالإنجليزية لعبارة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (Make America Great Again).