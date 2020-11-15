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بالصور|الولايات المتحدة الأميركية

مليونية "خريف ترامب"

15/11/2020

يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ويرى في تظاهر الآلاف من أنصاره في العاصمة واشنطن وعدد من الولايات الأخرى -دعما لمزاعمه حول تزوير الانتخابات- أمرا "يثلج الصدر"، غير عابئ بالتحذيرات الموجهة له من قبل شخصيات نافذة في حزبه الجمهوري من خطورة موقفه الذي يلحق الضرر بالأمن القومي لبلاده.

هذه الحالة تعزز الانقسام في المجتمع الأميركي خصوصا أن منظمي المظاهرات المؤيدة لترامب أطلقوا على مسيراتهم أسماء عديدة لها، منها "مسيرة ماغا المليونية" و"مسيرة من أجل ترامب ووقف سرقة الانتخابات". وكلمة "ماغا" (MAGA) هي اختصار بالإنجليزية لعبارة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (Make America Great Again).

تجمع لأنصار ترامب أمام مبنى كابيتول بمدينة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا (الأوروبية)
تجمع لأنصار ترامب أمام مبنى كابيتول بمدينة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا (الأوروبية)
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أنصار ترامب على نهجه في التشكيك في نزاهة فرز الأصوات في ولايات كانت حاسمة (الأناضول)
أنصار ترامب على نهجه في التشكيك في نزاهة فرز الأصوات في ولايات كانت حاسمة (الأناضول)
المؤيدون لترامب خلال "مسيرة المليون ماغا" من ساحة الحرية إلى مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (الأوروبية)
المؤيدون لترامب خلال "مسيرة المليون ماغا" من ساحة الحرية إلى مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (الأوروبية)
المشاركون في المسيرات رفعوا رايات تحمل اسم ترامب ولافتات تنتقد الديمقراطيين (الأوروبية)
المشاركون في المسيرات رفعوا رايات تحمل اسم ترامب ولافتات تنتقد الديمقراطيين (الأوروبية)
.. صوروا بايدن في صورة لص وترامب في صورة سوبرمان (الأوروبية)
.. صوروا بايدن في صورة لص وترامب في صورة سوبرمان (الأوروبية)
أحد أنصار ترامب يضع ملصقات مؤيدة للرئيس على بنطاله (رويترز)
أحد أنصار ترامب يضع ملصقات مؤيدة للرئيس على بنطاله (رويترز)
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الفوز الساحق للرئيس المنتخب جو بايدن أثار حنق قطاع كبير من الجمهوريين (الأناضول)
الفوز الساحق للرئيس المنتخب جو بايدن أثار حنق قطاع كبير من الجمهوريين (الأناضول)
"حشد المليونيات من أجل التفويض".. حالة مصرية استهوت ترامب (الأناضول)
"حشد المليونيات من أجل التفويض".. حالة مصرية استهوت ترامب (الأناضول)
جمهوريون يحذرون ترامب من خطورة إصراره على عدم الاعتراف بالهزيمة (الأناضول)
جمهوريون يحذرون ترامب من خطورة إصراره على عدم الاعتراف بالهزيمة (الأناضول)
حشد لأنصار ترامب أمام المحكمة العليا في واشنطن (الأوروبية)
حشد لأنصار ترامب أمام المحكمة العليا في واشنطن (الأوروبية)
متظاهرون يشعلون النار في قبعة كتب عليها "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" وملصق يصور ترامب في واشنطن (رويترز)
متظاهرون يشعلون النار في قبعة كتب عليها "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" وملصق يصور ترامب في واشنطن (رويترز)
ضباط الشرطة يراقبون احتجاجا بعد "مسيرة المليون ماغا" من ساحة الحرية إلى المحكمة العليا (الأوروبية)
ضباط الشرطة يراقبون احتجاجا بعد "مسيرة المليون ماغا" من ساحة الحرية إلى المحكمة العليا (الأوروبية)
مجموعة من أنصار ترامب خلال احتجاج حمل شعار "أوقفوا السرقة " في ولاية أوريغون (رويترز)
مجموعة من أنصار ترامب خلال احتجاج حمل شعار "أوقفوا السرقة " في ولاية أوريغون (رويترز)
أنصار ترامب يضعون صورته فوق العلم الأميركي (الأوروبية)
أنصار ترامب يضعون صورته فوق العلم الأميركي (الأوروبية)
.. ويصورون بايدن في شكل لص (الأوروبية)
.. ويصورون بايدن في شكل لص (الأوروبية)
التجمع الموالي لترامب فرصة لبيع القبعات التي تحمل عبارات تأييد له بالقرب من البيت الأبيض (الأوروبية)
التجمع الموالي لترامب فرصة لبيع القبعات التي تحمل عبارات تأييد له بالقرب من البيت الأبيض (الأوروبية)
تجمع لأنصار الرئيس ترامب لدعم طعونه في الانتخابات الرئاسية بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن (الأوروبية)
تجمع لأنصار الرئيس ترامب لدعم طعونه في الانتخابات الرئاسية بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن (الأوروبية)
ترامب يرفض التسليم بهزيمته ويدفع أنصاره إلى الاحتجاج (الأوروبية)
ترامب يرفض التسليم بهزيمته ويدفع أنصاره إلى الاحتجاج (الأوروبية)
عناصر يمينية مؤيدة لترامب تحتشد للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية (الفرنسية)
عناصر يمينية مؤيدة لترامب تحتشد للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية (الفرنسية)
مخاوف من تطور الاشتباكات بين مؤيدي ترامب ومعارضيه إلى أعمال عنف (الفرنسية)
مخاوف من تطور الاشتباكات بين مؤيدي ترامب ومعارضيه إلى أعمال عنف (الفرنسية)
ضابط شرطة يوقف أحد أنصار ترامب خلال فضه اشتباكا أعقب مسيرة لمؤيديه انطلقت من ساحة الحرية إلى المحكمة العليا في واشنطن (الفرنسية)
ضابط شرطة يوقف أحد أنصار ترامب خلال فضه اشتباكا أعقب مسيرة لمؤيديه انطلقت من ساحة الحرية إلى المحكمة العليا في واشنطن (الفرنسية)
مجموعة من ضباط الشرطة الأميركيين يراقبون مسيرة لمؤيدي ترامب في واشنطن (غيتي)
مجموعة من ضباط الشرطة الأميركيين يراقبون مسيرة لمؤيدي ترامب في واشنطن (غيتي)
متظاهرون مناهضون للفاشية يحرقون ملصقا لدونالد ترامب عند الباب الأمامي لفندق كابيتال هيلتون وسط واشنطن (رويترز)
متظاهرون مناهضون للفاشية يحرقون ملصقا لدونالد ترامب عند الباب الأمامي لفندق كابيتال هيلتون وسط واشنطن (رويترز)
القوة والمصارعة عنصران أساسيان لتجسيد دمى ترامب من قبل أنصاره (الفرنسية)
القوة والمصارعة عنصران أساسيان لتجسيد دمى ترامب من قبل أنصاره (الفرنسية)
من وراء زجاج نافذة سيارته، يظهر ترامب ملوحا لأنصاره في مكان تجمعهم بساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن (رويترز)
من وراء زجاج نافذة سيارته، يظهر ترامب ملوحا لأنصاره في مكان تجمعهم بساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن (رويترز)
قناع لترامب إلى جوار دمية لحيوان الومبت بجسمه الممتلئ الذي يقترب من الأرض، معروض للبيع في متجر للأغراض المستعملة في مدينة سيدني الأسترالية (غيتي)
قناع لترامب إلى جوار دمية لحيوان الومبت بجسمه الممتلئ الذي يقترب من الأرض، معروض للبيع في متجر للأغراض المستعملة في مدينة سيدني الأسترالية (غيتي)
جدارية لفنان الغرافيتي الأسترالي سكوت مارش مستوحاة من رد فعل ترامب على نتائج الانتخابات الرئاسية ورفضه الإقرار بالهزيمة أو التنازل للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن (غيتي)
جدارية لفنان الغرافيتي الأسترالي سكوت مارش مستوحاة من رد فعل ترامب على نتائج الانتخابات الرئاسية ورفضه الإقرار بالهزيمة أو التنازل للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن (غيتي)
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