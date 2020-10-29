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بالصور.. المولد النبوي يفيض بالمشاعر في ظل الرسوم المسيئة

العراقيون يحييون المولد النبوي ياجتماع حاشد في منطقة الأعظمية في بغداد (الصحافة العراقية)
العراقيون يحييون المولد النبوي ياجتماع حاشد في منطقة الأعظمية في بغداد (الصحافة العراقية)
29/10/2020
الباكستانيون يهتمون بتزيين المساجد الكبيرة في ذكرى المولد النبوي، والصورة لأحد المساجد في مدينة كراتشي (رويترز)
الباكستانيون يهتمون بتزيين المساجد الكبيرة في ذكرى المولد النبوي، والصورة لأحد المساجد في مدينة كراتشي (رويترز)
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اجتماع حاشد في العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء المولد النبوي الشريف (رويترز)
اجتماع حاشد في العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء المولد النبوي الشريف (رويترز)
أحيا فلسطينيو 48 المولد النبوي باحتجاج أمام السفارة الفرنسية في تل أبيب (رويترز)
أحيا فلسطينيو 48 المولد النبوي باحتجاج أمام السفارة الفرنسية في تل أبيب (رويترز)
في القاهرة، طقوس خاصة في المولد النبوي تنعكس على الأسواق والحلويات الخاصة بالمولد (رويترز)
في القاهرة، طقوس خاصة في المولد النبوي تنعكس على الأسواق والحلويات الخاصة بالمولد (رويترز)
عشرات الآلاف من المقدسيين وفلسطيني 48 أحيوا المولد النبوي في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة (رويترز)
عشرات الآلاف من المقدسيين وفلسطيني 48 أحيوا المولد النبوي في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة (رويترز)
إنشاد ديني في احتفال بذكرى المولد النبوي في إثيوبيا (الأناضول)
إنشاد ديني في احتفال بذكرى المولد النبوي في إثيوبيا (الأناضول)
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احتجاج على الإساءة الفرنسية للرسول في طرابلس بليبيا إحياء لذكرى المولد النبوي (الأناضول)
احتجاج على الإساءة الفرنسية للرسول في طرابلس بليبيا إحياء لذكرى المولد النبوي (الأناضول)
الاحتفاء المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني في العراق (الجزيرة)
الاحتفاء المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني في العراق (الجزيرة)
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