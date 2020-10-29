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بالصور.. المولد النبوي يفيض بالمشاعر في ظل الرسوم المسيئة
العراقيون يحييون المولد النبوي ياجتماع حاشد في منطقة الأعظمية في بغداد (الصحافة العراقية)
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29/10/2020
الباكستانيون يهتمون بتزيين المساجد الكبيرة في ذكرى المولد النبوي، والصورة لأحد المساجد في مدينة كراتشي (رويترز)
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اجتماع حاشد في العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء المولد النبوي الشريف (رويترز)
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