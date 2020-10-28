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بالصور|يمن

سوء التغذية يفتك بأطفال اليمن

28/10/2020

سجلت الإصابة بسوء التغذية في اليمن معدلات غير مسبوقة حسب تقارير الأمم المتحدة التي كشفت أن أكثر الضحايا من الأطفال الصغار المصابين بـ "سوء التغذية الحاد الوخيم" حيث بلغت نسبة الزيادة 15.5% خلال العام الحالي في أجزاء من البلاد، مع تسجيل أكثر من نصف مليون حالة بالمديريات الجنوبية التي يعيش فيها 1.4 مليون طفل دون الخامسة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يعرض ما لا يقل عن 98 ألف طفل دون الخامسة في مناطق متفرقة لخطر الموت إن لم يتلقوا العلاج بصورة عاجلة،.منبهة إلى أن المأساة تتفاقم مع خفض وعليق المنظمة الأممية 16 برنامجا إنسانيا لإنقاذ الأرواح.

كما أن هناك 26 برنامجا آخر مهددا بالإغلاق حتى نهاية العام الحالي بسبب نقص التمويل، ودعت الأمم المتحدة المانحين الدوليين إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على وجه السرعة.

 

ملايين الضعفاء يدفعون ضريبة الحرب التي مزقت بلادهم (رويترز)
ملايين الضعفاء يدفعون ضريبة الحرب التي مزقت بلادهم (رويترز)
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الأطفال دون الخامسة أكثر المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم في اليمن (رويترز)
الأطفال دون الخامسة أكثر المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم في اليمن (رويترز)
بأي ذنب جاع (رويترز)
بأي ذنب جاع (رويترز)
يعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية لكنها لا تكفي (رويترز)
يعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية لكنها لا تكفي (رويترز)
تحذيرات أممية من تدهور شديد لمأساة سوء التغذية في اليمن (رويترز)
تحذيرات أممية من تدهور شديد لمأساة سوء التغذية في اليمن (رويترز)
هل فكر أباطرة الحرب والسلاح في هؤلاء ؟ (رويترز)
هل فكر أباطرة الحرب والسلاح في هؤلاء ؟ (رويترز)
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طفل تعجز ساقاه عن حمله يتلقى العلاج بمستشفى تدعمه الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)
طفل تعجز ساقاه عن حمله يتلقى العلاج بمستشفى تدعمه الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)
أكثر من ربع مليون امرأة حامل أو مرضع بحاجة للحصول على علاج لسوء التغذية (الأوروبية)
أكثر من ربع مليون امرأة حامل أو مرضع بحاجة للحصول على علاج لسوء التغذية (الأوروبية)
طفل يمني يرقد في أرجوحة بدائية منتظرا الحصول على رعاية طبية (الأوروبية)
طفل يمني يرقد في أرجوحة بدائية منتظرا الحصول على رعاية طبية (الأوروبية)
وهل ينام الجائع ؟! (الأوروبية)
وهل ينام الجائع ؟! (الأوروبية)
اليمن أحد بلدان سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة بسوء التغذية وتفاقم الوضع مع 10 سنوات من الحرب المفتوحة (الأوروبية)
اليمن أحد بلدان سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة بسوء التغذية وتفاقم الوضع مع 10 سنوات من الحرب المفتوحة (الأوروبية)
يعاني من سوء التغذية على أمل الحصول على رعاية طبية بمستشفى تدعمه الأمم المتحدة في صنعاء (الأوروبية)
يعاني من سوء التغذية على أمل الحصول على رعاية طبية بمستشفى تدعمه الأمم المتحدة في صنعاء (الأوروبية)
يمنية تغذي طفلها من خلال أنبوب في مستشفى بصنعاء (الأوروبية)
يمنية تغذي طفلها من خلال أنبوب في مستشفى بصنعاء (الأوروبية)
ماذا يعلق في ذهن هذا الصغير حين يكبر؟ (الأوروبية)
ماذا يعلق في ذهن هذا الصغير حين يكبر؟ (الأوروبية)
اليمن السعيد بات فريسة الحرب والفقر والمرض .. والصراعات مستمرة (الأوروبية)
اليمن السعيد بات فريسة الحرب والفقر والمرض .. والصراعات مستمرة (الأوروبية)
إلى جانب سوء التغذية يتعذر على الكثير من أطفال اليمن الحصول على تطعيمات مثل لقاح الحصبة وشلل الأطفال (الأوروبية)
إلى جانب سوء التغذية يتعذر على الكثير من أطفال اليمن الحصول على تطعيمات مثل لقاح الحصبة وشلل الأطفال (الأوروبية)
حسب تقارير المنظمة الأممية يحصل 15% فقط من أطفال اليمن على الحد الأدنى المقبول من الغذاء الذي يحتاجونه للنمو والبقاء على قيد الحياة (رويترز)
حسب تقارير المنظمة الأممية يحصل 15% فقط من أطفال اليمن على الحد الأدنى المقبول من الغذاء الذي يحتاجونه للنمو والبقاء على قيد الحياة (رويترز)
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