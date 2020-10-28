سوء التغذية يفتك بأطفال اليمن

سجلت الإصابة بسوء التغذية في اليمن معدلات غير مسبوقة حسب تقارير الأمم المتحدة التي كشفت أن أكثر الضحايا من الأطفال الصغار المصابين بـ "سوء التغذية الحاد الوخيم" حيث بلغت نسبة الزيادة 15.5% خلال العام الحالي في أجزاء من البلاد، مع تسجيل أكثر من نصف مليون حالة بالمديريات الجنوبية التي يعيش فيها 1.4 مليون طفل دون الخامسة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يعرض ما لا يقل عن 98 ألف طفل دون الخامسة في مناطق متفرقة لخطر الموت إن لم يتلقوا العلاج بصورة عاجلة،.منبهة إلى أن المأساة تتفاقم مع خفض وعليق المنظمة الأممية 16 برنامجا إنسانيا لإنقاذ الأرواح.

كما أن هناك 26 برنامجا آخر مهددا بالإغلاق حتى نهاية العام الحالي بسبب نقص التمويل، ودعت الأمم المتحدة المانحين الدوليين إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على وجه السرعة.