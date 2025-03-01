رمضان فترة مزدحمة، إذ نواجه مسؤولياتنا المعتادة إلى جانب التكيف مع أوقات الصيام والعبادات والتحضيرات الخاصة بالشهر الكريم. لذا من المهم تقديم الدعم المتبادل. إليك طرقا لمساعدة زوجتك خلال الشهر الكريم.
تؤكد مجموعة متنامية من الدراسات أن الأطفال الذين يشارك الآباء في رعايتهم وتربيتهم، بحضور وحميمية مثل الأمهات، يحققون نتائج أفضل عن غيرهم ممن لا يحصلون إلا على رعاية طرف واحد فقط من الأبوين.
قصرت بعض الدراسات النفسية التجارب السريرية على الرجال، واستنبط الباحثون سمات بعض الأمراض النفسية من دون فهم الاختلافات بين الجنسين في بناء الشخصية المعتلة.
في غرفة واحدة، وفي وقت واحد، قد يرغب الرجال في تشغيل مكيفات الهواء، بينما تفضل النساء تشغيل أنظمة التدفئة. بحث العلم في تلك المسألة، ووجد أن تفضيلات درجة الحرارة قد تختلف باختلاف الجنس.