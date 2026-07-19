حرب باردة مع الهبات الساخنة.. أسلحة طبيعية للمرأة قبل انقطاع الطمث

في لحظة، قد تشعرين بأن حرارة شديدة اجتاحت جسدك من دون أي سبب واضح، رغم أن الجو من حولك معتدل. يبدأ وجهك في الاحمرار، ويتصبب العرق، وقد تضطرين إلى فتح النافذة أو تشغيل المروحة أو حتى مقاطعة ما تفعلينه حتى تمر هذه الدقائق المزعجة. إذا تكرر هذا المشهد، فأنتِ لستِ وحدك، فهذه الهبات الساخنة تُعد من أكثر الأعراض شيوعا خلال مرحلة انقطاع الطمث.

وغالبا ما تبدأ هذه النوبات في أواخر الأربعينيات، وقد تستمر لأشهر أو حتى سنوات لدى بعض النساء، وفقا لكليفلاند كلينيك. وتحدث نتيجة اضطراب مؤقت في مركز تنظيم حرارة الجسم داخل الدماغ (تحت المهاد)، بسبب الانخفاض التدريجي في مستويات هرمون الإستروجين، وهي حالة تُعرف طبيا باضطراب الاستقرار الوعائي الحركي، بحسب مايو كلينك

ورغم توافر علاجات طبية فعالة، مثل العلاج الهرموني البديل، تفضل كثير من النساء تجربة تعديلات نمط الحياة والوسائل الطبيعية أولا، خاصة إذا كانت الأعراض خفيفة أو متوسطة الشدة.

التبريد الفوري

توصي مايو كلينك بأن اللجوء إلى وسائل التبريد الفوري يعد من أبسط الإجراءات وأكثرها أمانا، مثل ارتداء الملابس على شكل طبقات يمكن خلع بعضها عند الشعور بالحرارة، وفتح النوافذ أو استخدام مروحة أو مكيف الهواء، وخفض درجة حرارة الغرفة قدر الإمكان، وتناول رشفات من مشروب بارد عند الشعور ببداية الهبة. أما بالنسبة للتعرق الليلي، فتنصح مايو كلينك بمراجعة درجة حرارة غرفة النوم، وتفضيل الأقمشة الطبيعية الخفيفة ذات النسيج المفتوح التي تسمح بمرور الهواء بدلا من الأقمشة الصوفية الثقيلة واللحف الكثيفة.

ما الذي يثير الهبات الساخنة؟

تشير مايو كلينك إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تزيد من احتمالية حدوث الهبات الساخنة، وعلى رأسها الأطعمة الحارة والمشروبات المحتوية على الكافيين. لذلك، تنصح النساء بمراقبة ما يتناولنه لتحديد الأطعمة التي تثير الأعراض وتجنبها قدر الإمكان.

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كما ترتبط السمنة والتدخين بزيادة تكرار الهبات الساخنة وشدتها، وفقا لمصادر طبية، وهو ما يجعل الحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والحبوب الكاملة والأطعمة قليلة التصنيع، من الخطوات التي قد تساعد في التخفيف من هذه الأعراض.

شاي المريمية

تُعد المريمية من أكثر الأعشاب التي دُرست في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتخفيف الهبات الساخنة. فقد خلصت مراجعة علمية، نُشرت عام 2023 لعدد من التجارب السريرية، إلى أن مستخلص المريمية يقلل من عدد مرات الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وإن كان تأثيره على شدة الهبة نفسها أقل وضوحا. وفي تجربة سريرية أجريت عام 2019 على 30 امرأة تناولن كبسولة 100 ملغ من مستخلص المريمية يوميا لمدة أربعة أسابيع، لوحظ انخفاض ملحوظ في شدة التعرق الليلي والهبات الساخنة، إضافة إلى تحسن في التوتر والتركيز والإرهاق. وأشارت الهيئة الأمريكية الحكومية للطب التكميلي (NCCIH) إلى أن الأدلة، رغم محدوديتها، تدعم دورا محتملا للمريمية في تقليل تكرار الهبات. وينصح عادة بعدم تجاوز 3-6 أكواب من شاي المريمية يوميا.

عرق السوس

تشير بعض الدراسات إلى أن عرق السوس قد يساهم في تخفيف الهبات الساخنة المصاحبة لانقطاع الطمث. ففي تجربة سريرية شملت 90 امرأة، تناولت إحدى المجموعتين 330 مليغراما من مستخلص عرق السوس يوميا لمدة 8 أسابيع، بينما تلقت المجموعة الأخرى دواء وهميا. وأظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في تكرار الهبات الساخنة وشدتها لدى النساء اللاتي تناولن المستخلص، إلا أن الأعراض بدأت تعود تدريجيا بعد نحو أسبوعين من التوقف عن استخدامه.

ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن عرق السوس قد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم عند تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، لذلك ينصح بعدم استخدامه دون استشارة الطبيب، خاصة لدى النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم أو المعرضات للإصابة به.

بذور الكتان المطحونة

تُعد بذور الكتان من أكثر الخيارات الطبيعية شيوعا للتخفيف من الهبات الساخنة، لكن نتائج الدراسات حول فعاليتها لا تزال متباينة. فقد أشارت دراسة أولية أجراها باحثون في مايو كلينك عام 2007 إلى أن تناول 40 غراما من بذور الكتان المطحونة يوميا قد يساعد في تقليل الهبات الساخنة. ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان أو السلطات. وينصح باستخدامها مطحونة، لأن طحنها يساعد على امتصاص مركبات اللجنان النباتية بصورة أفضل، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستجابة لها تختلف من امرأة إلى أخرى، ولا توجد أدلة كافية تضمن فعاليتها لدى الجميع.

الفواكه.. ترطيب قد يساعد على تخفيف الأعراض

قد يساعد الإكثار من الفاكهة في تخفيف الهبات الساخنة لدى بعض النساء. فقد أظهرت إحدى الدراسات أن النساء اللاتي تناولن كميات أكبر من الفاكهة كن أقل عرضة للإصابة بالهبات الساخنة والتعرق الليلي بنسبة 19% مقارنة بمن تناولن أقل كمية. ويرجح الباحثون أن ذلك يرتبط باتباع نظام غذائي أكثر غنى بالألياف وأقل بالدهون غير الصحية، إلى جانب احتواء كثير من الفواكه، مثل الشمام والأناناس والمانجو والفراولة، على نسبة مرتفعة من الماء تساعد على ترطيب الجسم.

الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني، كميات جيدة من الألياف ومضادات الأكسدة النباتية. وتشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا يعتمد على الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، مع تقليل الدهون، كن أكثر قدرة على فقدان الوزن، كما انخفضت لديهن الهبات الساخنة والتعرق الليلي. ويرى الباحثون أن جزءًا من هذا التأثير قد يرتبط بتحسن الوزن ونمط الحياة الصحي بشكل عام، وليس بالحبوب الكاملة وحدها.

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ورغم أن الهبات الساخنة قد تكون من أكثر أعراض انقطاع الطمث إزعاجا، فإنها ليست قدرا لا يمكن التعايش معه. فاتباع نمط حياة صحي، وتجنب المحفزات الشخصية، والحفاظ على وزن مناسب، قد يخفف الأعراض لدى كثير من النساء، حتى وإن اختلفت درجة الاستجابة من امرأة إلى أخرى. وإذا كانت الهبات الساخنة شديدة أو تؤثر في النوم أو الحياة اليومية، فينصح باستشارة الطبيب، إذ تتوفر خيارات علاجية فعالة يمكن اختيار الأنسب منها وفقا للحالة الصحية لكل امرأة.