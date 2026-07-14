خلف وعود البشرة المثالية.. هل تحتاج المراهقات إلى مكملات التجميل؟

مع الارتفاع الجنوني لإقبال الفتيات المراهقات على منصات التواصل الاجتماعي، تحولت "مكملات التجميل" من مجرد منتجات تجميلية تقليدية إلى ظاهرة يومية تجتاح حسابات "التيك توك" وواجهات المتاجر. حبوب وكبسولات، وقطع حلوى جيلاتينية ملونة تعدك ببشرة خالية من العيوب، شعر طويل وكثيف، وأظافر قوية لا تنكسر. ولكن، خلف هذا البريق الإعلاني الوردي، يرتفع صوت الأطباء وخبراء التغذية ليطرحوا سؤالا جوهريا: هل تحتاجين فعليا إلى هذه المنتجات، أم أنك تقعين ضحية لـ "اتجاه استهلاكي" منظم يستهدف تطلعاتك الجمالية؟

الصورة العامة قد تبدو مطمئنة؛ فهذه المكملات آمنة بشرط استخدامها وفق التعليمات، إلا أن الهيئات الطبية المستقلة تؤكد أن الفتاة المراهقة التي تتمتع بصحة جيدة وغذاء متوازن لا تحتاج إلى هذه الحبوب على الإطلاق.

فوضى السوق وغياب الرقابة

تكمن أبرز الإشكاليات في سوق مكملات التجميل في محدودية الرقابة التنظيمية المفروضة عليها. ويوضح الدكتور دانيال شليسنغر، طبيب الأمراض الجلدية وجراح التجميل، أن أكبر تحد يواجه هذه المنتجات هو أنها لا تخضع لرقابة صارمة تضمن سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.

وتؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن المكملات الغذائية تُعامل تنظيميا بصورة مختلفة عن الأدوية؛ فبموجب قانون الصحة والتعليم الخاص بالمكملات الغذائية (DSHEA) الصادر عام 1994، لا تُلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة لإثبات سلامة المنتج أو فعاليته قبل طرحه في الأسواق.

ولا تتدخل الإدارة عادة إلا بعد تداول المنتج وظهور أدلة على وجود مشكلة صحية مرتبطة به. وتشير مراجعات علمية منشورة في قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (PMC) إلى أن سحب المنتجات أو اتخاذ إجراءات تنظيمية بحقها قد يكون عملية معقدة وتستغرق وقتا، وهو ما يجعل المستهلك يعتمد بدرجة كبيرة على التزام الشركات المصنعة بمعايير الجودة وسلامة المكونات.

الكولاجين والبيوتين.. وعود تسويقية تتجاوز الأدلة العلمية

تُسوق مكملات الكولاجين والبيوتين على نطاق واسع باعتبارها وسيلة لتحسين صحة البشرة والشعر والأظافر، إلا أن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال محدودة. فقد أشارت مراجعة علمية حديثة نُشرت في مجلة نيوتريينتس (Nutrients) إلى أن تناول ببتيدات الكولاجين المتحللة قد يرتبط بتحسن طفيف في ترطيب البشرة وبعض مؤشرات صحة الشعر.

إعلان

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أنها لا تمثل دليلا قاطعا على فعالية مكملات الكولاجين والبيوتين، مشيرين إلى أن معظم الدراسات كانت قصيرة المدى، ومتباينة في تصميمها، كما أن جزءا منها تم تمويله من قبل الشركات المصنعة للمكملات، وهو ما يستدعي تفسير النتائج بحذر.

متى تصبح المكملات ضرورة طبية؟

ورغم الجدل الدائر حول استخدامها لأغراض تجميلية، يتفق الخبراء على أن المكملات الغذائية قد تكون ضرورية في حالات محددة، شريطة أن يكون استخدامها مبنيا على تشخيص طبي واضح:

علاج النقص الغذائي المثبت: بحسب اختصاصية التغذية إليزابيتا بوليتي، تصبح المكملات جزءاً من العلاج عند وجود نقص مثبت في عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين د أو الحديد، وهما من أكثر أوجه النقص شيوعاً بين المراهقين، ولا سيما الفتيات.

السيطرة على حب الشباب: يشير الدكتور دانيال شليسنغر إلى أن بعض المكملات التي تحتوي على مشتقات فيتامين "أ" قد تساعد في حالات محددة من حب الشباب الشديد، لكن استخدامها ينبغي أن يكون تحت إشراف طبي صارم، نظرا للمخاطر المرتبطة بالإفراط في هذا الفيتامين.

مواجهة حساسية الشمس المفرطة: يضيف شليسنغر أن بعض المكملات المضادة للأكسدة قد تفيد الأشخاص الذين يعانون حساسية مفرطة تجاه أشعة الشمس، إذ تساعد على تقليل تأثير الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، مؤكداً أنها عامل مساعد لا يغني أبدا عن استخدام واقيات الشمس التقليدية أو وسائل الحماية الأخرى.

هوس الفيتامينات

وتحذر اختصاصية التغذية إليزابيتا بوليتي من أن سلامة مكملات التجميل لا تعتمد على المنتج وحده، بل على مجمل ما يتناوله الشخص يوميا. فالجمع بين الفيتامينات المتعددة ومكملات البشرة أو الشعر قد يؤدي إلى الحصول على جرعات زائدة من بعض العناصر الغذائية دون الانتباه لذلك.

ويأتي فيتامين "أ" في مقدمة العناصر التي تتطلب الحذر. ويوضح الدكتور دانيال شليسنغر أن الإفراط في تناوله قد يسبب التسمم، بينما تشير بوليتي إلى أن الحد الأقصى الموصى به يوميا للبالغين هو 900 ميكروغرام، وأن تجاوز هذه الكمية قد يرتبط بمضاعفات صحية، من بينها التأثير في صحة العظام.

وتدعم هذه التحذيرات دراسة سويدية نُشرت في مجلة "حوليات الطب الباطني" (Annals of Internal Medicine)، إذ وجدت أن الإفراط في تناول فيتامين أ يرتبط بانخفاض كثافة العظام وارتفاع خطر الإصابة بكسور الورك. كما أظهرت بيانات المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية أن النساء اللاتي سجلن مستويات مرتفعة من فيتامين أ في الدم كن أكثر عرضة للإصابة بالكسور.

ومع ذلك، تشير مراجعة علمية شاملة نُشرت في مجلة أبحاث العظام والمعادن (Journal of Bone and Mineral Research) إلى أن نتائج الدراسات لا تزال متباينة، ولم تحسم بشكل قاطع العلاقة بين تناول فيتامين أ وزيادة خطر الكسور. ويرى الخبراء أن هذا التباين يؤكد ضرورة التعامل بحذر مع الادعاءات التسويقية، وأن مكملات التجميل لا توفر بالضرورة النتائج السريعة أو المضمونة التي تروج لها الإعلانات.